Советский спорткар ЗиЛ-112С создавали не ради гонок: он должен был решить одну скрытую задачу

Гоночный автомобиль ЗиС-112 начали испытывать в 1952 году

Строительство спортивных автомобилей — совсем не характерное для "флагмана советской индустрии" дело. Завод должен заниматься грузовиками и правительственными лимузинами — так считали в правительстве.

Фото: Own work by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомобиль ЗИЛ-112С в Рижском мотор-музее

Тем не менее более полувека столичное предприятие создавало и испытывало гоночные машины. Впрочем, изначально совсем не для спортивных рекордов. На болидах проверяли технические решения, обкатывали инженерные идеи: использовать для этих целей лимузины было дорого. А на сравнительно тогда дешевых спортивных авто (сегодня это звучит странно!) можно было испытать подвеску, двигатель, трансмиссию в предельно экстремальных условиях.

Поэтому в 1949 году вышел соответствующий приказ министра С. Акопова, относящийся ко всем автозаводам страны. Суть распоряжения — разработка гоночных машин для проверки узлов и агрегатов, которые планировалось устанавливать на серийные экземпляры.

Первым откликнулся Завод им. Сталина: уже 1.09.1952 гоночный автомобиль ЗиС-112 начали испытывать. Это была довольно длинная машина с единственной фарой на передке, из-за чего заводчане прозвали ее "циклопом". Как и предполагалось, большинство узлов и агрегатов — от серийной техники. Машина получилась тяжелой и неповоротливой и, хотя ее неоднократно модернизировали, каких-либо серьезных достижений на ней добиться не удалось. Поэтому к началу 60-х конструктор В. Родионов создал принципиально иной гоночный автомобиль, который получил приставку "С" — "спортивный".

ЗиЛ-112С

Эта машина интересна, в первую очередь, целым рядом инновационных инженерных решений. В основе авто — трубчатая рама из стали особо прочных сплавов. На ней закреплены панели кузова, изготовленные из стеклопластика. Машина имела задний привод: при этом в редукторе моста можно было без особых хлопот заменить ведущие шестерни, в зависимости от типа гоночной трассы. Каждое колесо крепилось при помощи единственной (!) гайки, причем, барашкового типа. Это позволяло оперативно менять их по ходу соревнования (интересно, а почему сегодня так не делают?). Тормозная система барабанная (позже заменили на дисковую). Переднюю подвеску позаимствовали у ГАЗ-21, заднюю сделали сами, на пружинах, типа De Dion. Конструкция подразумевала зафиксированный на раме редуктор и полуоси на шарнирах из карданных валов.

Двигатель и КПП

Сначала опробовали силовой агрегат от ЗиЛ-111: восемь цилиндров, 5,98 л, пара 4-камерных карбюратора и степень сжатия 10,5. Развиваемая мощность достигала 240 "лошадей", что позволяло разгонять авто до 260 км/ч. Позже ставили мотор от ГАЗ-13 ("Чайка") в 200 л. с. и 5,5 л. А также экспериментальный двигатель ЗиЛ-114, выдававший почти 300 л. с. Коробку оставили прежней, на три передачи — от давно не выпускавшегося ЗиС-110.

Испытания

Их было бесчисленное количество, но интерес вызывает тестирование ЗиЛ-112С в 1962 году, когда на авто решили установить рекорд скорости, развив более 260 км/ч. Роль полигона должно было играть соляное озеро Нижний Баскунчак в Астраханской области. Надо сказать: место это довольно засушливое и дождь здесь — большая редкость. Но природа решила, видимо, подшутить над прибывшей к озеру группе испытателей: внезапно начался чуть ли не ливень — появились колдобины и развить нужную скорость оказалось невозможным. Все ограничилось 220-230 км/ч: разломавшаяся из-за влаги соляная корка портила шины.

Заводчане не поддались унынию: было решено провести 24-часовый заезд на 14-километровом кольцевом полигоне в Подмосковье — Дмитрове. И опять — неудача. Тут уже вмешалось руководство ЗиЛа: по его мнению, спортивные состязания только отвлекают специалистов от главного дела — разработки и создания правительственных лимузинов.

И все же, несмотря на всяческие препоны, в 1965-м болид подвергли модернизации. Первое, что сделали — поставили другой двигатель: ЗиЛ-114 (см. выше) в 6,959 л, развивавший 270 л. с. и обеспечивавший скорость в 270 км/ч. Тормоза стали дисковыми, подвеска и кузов оставили без изменений.

Рекорды и забвение

Результат не заставил себя ждать: в 1965-м на спорткаре, получившем индекс ЗиЛ-112С/65 гонщик Жарков Г. завоевал золотую медаль. В 1967-69 годы на автомобиле установили 3 достижения на отрезке в 500 м (старт с места). Наивысшая скорость, зафиксированная на дистанции — 112, 6 км/ч.

Дальнейшая судьба двух ЗиЛ-112с печальна: сначала машины пылились в углу одного из цехов завода. Его руководство уже приняло решение об утилизации спорткаров. Но нашлись энтузиасты, которые перевезли тогда уже раритеты, в Ригу, в ААК — антикварный автомобильный клуб. Один из болидов находится там по сей день.

А вот история второго пока неизвестна. По слухам, на нем катались глава клуба с товарищем и машину разбили. Затем ее якобы выкупил автолюбитель из Швеции, но восстановить болид так и не смог. В результате спорткар в 2018-м оказался в руках россиянина Евгения Шаманского — коллекционера и реставратора автотехники. Сумел ли он восстановить ЗиЛ-112С, пока неизвестно.