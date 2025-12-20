Утилизационный сбор лишь повод: настоящая причина будущего дефицита авто скрыта гораздо глубже

Продажи подержанных автомобилей выросли на 3% в 2025 — Autonews

Рынок автомобилей с пробегом в 2026 году может пойти по неожиданному сценарию. Эксперты не прогнозируют резких ценовых скачков, но предупреждают о дефиците востребованных моделей и изменении структуры спроса. На первый план выйдут доступные и ликвидные автомобили, тогда как премиальный сегмент станет более редким. Об этом сообщает Autonews.

Фото: Own work by Retired electrician, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Solaris HC

Как рынок авто с пробегом завершает 2025 год

К концу 2025 года вторичный авторынок в России демонстрирует умеренный, но устойчивый рост. По оценкам аналитиков, продажи подержанных автомобилей за год увеличились примерно на 3%. Это говорит о сохранении интереса к машинам с пробегом на фоне высокой стоимости новых авто, страхования и обслуживания.

При этом дилеры отмечают, что покупатели стали более избирательными. Наибольшим спросом пользуются ухоженные автомобили с прозрачной историей, небольшим пробегом и понятными затратами на содержание.

Цены в 2026 году: рост или стабильность

Большинство экспертов сходятся во мнении, что в 2026 году резкого подорожания автомобилей с пробегом не ожидается. Старение автопарка сдерживает рост цен, а средняя стоимость машин, вероятно, останется на уровне 2025 года или покажет умеренное снижение.

В то же время отдельные категории могут подорожать. В первую очередь речь идёт о популярных европейских моделях, где рост цен в начале года может достигать 10-15%. Ограниченное предложение и нехватка надёжных экземпляров делают такие автомобили более дефицитными.

Разница между новыми и подержанными авто

Аналитики прогнозируют, что ценовой разрыв между новыми и подержанными автомобилями может увеличиться до 40-50%. Это усилит привлекательность вторичного рынка, особенно для покупателей, ориентированных на практичность и разумные расходы на владение, включая шины, обслуживание и страховку.

Дефицит и влияние утилизационного сбора

Одним из ключевых факторов 2026 года станет изменение ставок утилизационного сбора. Специалисты считают, что это приведёт к удорожанию подержанных автомобилей, ввозимых из-за рубежа, особенно иномарок возрастом от трёх до пяти лет с мощностью свыше 160 л. с.

В массовом сегменте изменения затронут прежде всего кроссоверы, которые ранее активно ввозились частными лицами. Новые правила сделают такой импорт менее выгодным и сократят предложение.

Импорт: переход к профессиональным поставкам

В 2026 году ожидается снижение частного ввоза автомобилей с пробегом. Рынок постепенно смещается в сторону профессионального импорта, где ключевую роль играют автодилеры. Это повышает прозрачность сделок и снижает юридические и технические риски для покупателей.

После рекордного всплеска импорта осенью 2025 года темпы поставок, по прогнозам, замедлятся. Особенно это затронет автомобили с объёмом двигателя более 2,0 литра и возрастом старше трёх лет.

Старение автопарка и изменение спроса

Эксперты ожидают, что в 2026 году на вторичном рынке будет продано от 6,25 до 6,5 млн автомобилей. При этом средний возраст машин продолжает расти: с 6,4 года в 2022 году до 7,5 лет к 2025-му. Сейчас около 68% автомобилей старше десяти лет, и эта доля увеличивается.

Это означает сокращение предложения относительно свежих машин. Спрос смещается в сторону автомобилей с мощностью до 160 л. с., тогда как премиальные и мощные модели становятся редкими и более дорогими.

Текущая динамика продаж

В ноябре 2025 года в России было продано около 589 тыс. автомобилей с пробегом — на 12% больше, чем годом ранее. Однако по сравнению с октябрём продажи снизились почти на 10%. За 11 месяцев 2025 года владельцев сменили более 5,6 млн машин.

Наибольшей популярностью на вторичном рынке по-прежнему пользуются автомобили Lada, Toyota и Kia, что подтверждает ориентацию покупателей на доступность и надёжность.

Сравнение сегментов рынка авто с пробегом

Массовый сегмент остаётся самым устойчивым и востребованным. Премиальные автомобили и мощные иномарки будут появляться реже и чаще по индивидуальным заказам. Именно это различие определит ценовую динамику в 2026 году.

Советы по покупке подержанного автомобиля

Ориентируйтесь на автомобили с прозрачной историей. Учитывайте расходы на обслуживание и шины. Проверяйте юридическую чистоту сделки. Сравнивайте предложения дилеров и частных продавцов.

Популярные вопросы о рынке авто с пробегом в 2026 году

Будут ли цены снижаться?

Скорее всего, цены останутся стабильными, за исключением дефицитных моделей.

Какие автомобили станут самыми востребованными?

Машины с мощностью до 160 л. с. и доступной стоимостью владения.

Стоит ли ждать дефицита?

Да, особенно в сегменте популярных европейских и японских моделей.