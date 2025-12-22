Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Долгая зимовка машины может дорого обойтись: как хранить авто, чтобы не убить его влагой и холодом

Короткие поездки раз в три недели предотвращают застой систем
Многие автомобилисты уверены, что долгосрочное хранение машины зимой — лучший способ уберечь её от соли, реагентов и перепадов температур. Однако, как предупреждает автоэксперт Дмитрий Попов, бездействие автомобиля в холодный сезон может нанести куда больше вреда, чем ежедневная эксплуатация. Если оставить машину в неподходящих условиях и забыть о регулярных процедурах, владелец рискует столкнуться с проблемами, которых могло бы и не быть.

По словам эксперта, основная ошибка — считать, что гараж автоматически является самым безопасным местом. В действительности многое зависит от того, поддерживается ли внутри стабильный температурный режим. В российских условиях сделать это почти невозможно: зима приносит резкие колебания температуры, из-за которых внутри гаража неизбежно образуется конденсат.

Почему гараж зимой может быть вреднее, чем улица

Попов поясняет, что при перепадах температуры металл и пластиковые элементы автомобиля начинают "дышать", а в пустотах и скрытых полостях собирается влага. Эта влага постепенно впитывается в металл и приводит к развитию коррозии. Особенно уязвимыми оказываются днище, пороги, ниши колёсных арок, скрытые полости кузова и элементы подвески.

Если гараж не отапливаемый, ситуация может даже ухудшиться: влажный воздух скапливается внутри, а отсутствие ветра и естественной вентиляции делает процесс коррозии более интенсивным. В итоге длительная зимовка в холодном гараже нередко приводит к ускоренному "старению" автомобиля.

Эксперт подчёркивает: вопреки распространённому мнению, открытая стоянка под навесом или под плотным защитным чехлом зачастую оказывается предпочтительнее. На улице кузов быстрее высыхает, влажность распределяется естественно, а перепады температуры не оказывают столь разрушительного воздействия.

Что делать с аккумулятором

Отдельного внимания заслуживает вопрос хранения аккумулятора — именно он чаще всего выходит из строя после длительного простоя. Попов напоминает: если машина не используется, батарея будет постепенно терять заряд, и без регулярной "тренировки" электрохимические процессы внутри неё замедляются.

Лучшее решение — снять аккумулятор и занести его домой или в помещение с плюсовой температурой. Эксперт рекомендует подзаряжать его не реже одного раза в месяц. Такая профилактика не позволит пластинам сульфатироваться и продлит срок службы батареи. В противном случае аккумулятор может потерять значительную часть ёмкости уже к концу зимы.

Резина и резинотехнические элементы: скрытая угроза холода

Долгое пребывание автомобиля в неподвижном состоянии плохо отражается на резинотехнических элементах — уплотнителях дверей, пыльниках, сальниках, шлангах. На морозе резина теряет эластичность, становится хрупкой и уязвимой. При резких колебаниях температуры материалы могут буквально "рассыпаться".

По словам Попова, минимизировать риски помогает обработка силиконовыми составами. Они создают защитную плёнку, которая уменьшает влияние сухого холода и предотвращает растрескивание. Однако полная защита возможна только при периодической эксплуатации машины: без движения детали стареют быстрее.

Почему автомобиль нужно обязательно выгуливать

Эксперт рекомендует не оставлять машину без движения всю зиму, даже если она не используется в повседневной жизни. Короткая поездка раз в две-три недели помогает прогреть двигатель и коробку передач, размять подвеску, распределить смазки и вывести конденсат из системы выхлопа.

Такие профилактические выезды позволяют:

  • поддерживать аккумулятор в рабочем состоянии;
  • предотвращать разрушение резиновых деталей;
  • сохранять подвижность тормозных механизмов;
  • уменьшать вероятность появления ржавчины на тормозных дисках;
  • продлевать срок службы всех жидкостей и технических узлов.

Попов подчёркивает: автомобиль — это механизм, рассчитанный на регулярную работу. Полная неподвижность наносит ему вред ничуть не меньший, чем экстремальная эксплуатация, сообщает "За рулем".

Зимняя "консервация" автомобиля требует не только выбора подходящего места хранения, но и систематического ухода. Гараж далеко не всегда является оптимальным вариантом, аккумулятор нужно держать в тепле и регулярно подзаряжать, резиновые элементы — защищать, а саму машину — периодически выводить на короткую поездку.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Темы зима дорога советы машина водитель хранение автомобиль
