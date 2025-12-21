Склады дилеров пустеют быстрее, чем пополняются: что будет с ценами, когда выбор почти исчезнет

Российский автомобильный рынок вновь сталкивается с заметным изменением баланса спроса и предложения. Как отмечают участники отрасли, склады дилеров постепенно пустеют, а восстановить прежний объём запасов в ближайшее время будет сложно: в 2025 году импорт сокращается, а деловая активность, напротив, растёт. Это создаёт почву для дальнейшего роста цен — и в новом, и в подержанном сегменте.

По данным автодилеров, машины уходят быстрее, чем поступают, что уже привело к ощутимому дефициту по ряду популярных моделей. Такое ускоренное снижение складских остатков является важным индикатором: рынок переходит из состояния умеренного насыщения в фазу ограниченного предложения. И, как подчёркивают эксперты, динамика происходит быстрее, чем многие ожидали.

Эксперты фиксируют смещение рыночного баланса

Руководитель управления по работе с импортёрами "Газпромбанк Автолизинг" Александр Корнев объясняет, что стремительно пустеющие склады — не частный случай, а системный признак изменения всей рыночной конфигурации. Обычно складские запасы служат буфером, позволяющим дилерам сдерживать ценовые колебания, но когда этот запас исчезает, рынок реагирует немедленно.

По словам Корнева, в 2025 году темпы восстановления покупательской активности опережают объёмы поставок. Это означает, что на определённые модели спрос формируется быстрее, чем дилеры успевают его закрыть. В условиях такого дисбаланса каждый автомобиль становится заметно ценнее, а ценовые корректировки начинают происходить уже не по итогам месяца или квартала, а фактически в режиме реального времени.

Какие сегменты реагируют быстрее всех

Наибольшие изменения ощущаются в сегменте машин с небольшим пробегом и автомобилей, восстановленных после ДТП. Эти категории традиционно востребованы благодаря более доступной стоимости, но именно здесь предложение сокращается особенно стремительно. Из-за этого цены растут в первую очередь на массовые модели — а затем, по цепочке, подтягивается и вторичный рынок.

Владельцы подержанных машин быстро адаптируются к новой ценовой планке: если дилеры поднимают прайс-листы, частники реагируют почти мгновенно. Это создаёт эффект волны, когда изменение стоимости в одном сегменте запускает рост практически по всей линейке востребованных автомобилей, сообщает "За рулем".

Скидок становится меньше, а неопределённости — больше

Одновременно с ростом цен дилеры сворачивают программы стимулирования. Как поясняет Корнев, сейчас им нет необходимости удерживать спрос акциями и бонусами: машины расходятся быстрее, чем пополняются склады. И даже минимальные поставки не успевают компенсировать вымывание товарных запасов.

Ситуацию усложняют логистические задержки и непредсказуемость графиков поставок. В некоторых регионах колебания становятся постоянным фоном: сегодня в наличии есть несколько десятков машин, а через неделю склад фактически пустует. В таких условиях рынок вынужден адаптироваться к работе в режиме ограниченного выбора, когда процесс покупки перестаёт быть размеренным и превращается в соревнование за доступные варианты.

Что это означает для покупателей

По словам эксперта, покупателям важно внимательнее следить за динамикой цен и доступностью конкретных моделей. Пустующие склады — это сигнал, что решение о покупке придётся принимать быстрее, чем в спокойный период. Если раньше многие могли позволить себе месяцы раздумий, то теперь интересующий автомобиль может исчезнуть буквально за пару дней.