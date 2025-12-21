Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Склады дилеров пустеют быстрее, чем пополняются: что будет с ценами, когда выбор почти исчезнет

Склады автодилеров стремительно пустеют, провоцируя рост цен
Авто

Российский автомобильный рынок вновь сталкивается с заметным изменением баланса спроса и предложения. Как отмечают участники отрасли, склады дилеров постепенно пустеют, а восстановить прежний объём запасов в ближайшее время будет сложно: в 2025 году импорт сокращается, а деловая активность, напротив, растёт. Это создаёт почву для дальнейшего роста цен — и в новом, и в подержанном сегменте.

Покупка автомобиля
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Покупка автомобиля

По данным автодилеров, машины уходят быстрее, чем поступают, что уже привело к ощутимому дефициту по ряду популярных моделей. Такое ускоренное снижение складских остатков является важным индикатором: рынок переходит из состояния умеренного насыщения в фазу ограниченного предложения. И, как подчёркивают эксперты, динамика происходит быстрее, чем многие ожидали.

Эксперты фиксируют смещение рыночного баланса

Руководитель управления по работе с импортёрами "Газпромбанк Автолизинг" Александр Корнев объясняет, что стремительно пустеющие склады — не частный случай, а системный признак изменения всей рыночной конфигурации. Обычно складские запасы служат буфером, позволяющим дилерам сдерживать ценовые колебания, но когда этот запас исчезает, рынок реагирует немедленно.

По словам Корнева, в 2025 году темпы восстановления покупательской активности опережают объёмы поставок. Это означает, что на определённые модели спрос формируется быстрее, чем дилеры успевают его закрыть. В условиях такого дисбаланса каждый автомобиль становится заметно ценнее, а ценовые корректировки начинают происходить уже не по итогам месяца или квартала, а фактически в режиме реального времени.

Какие сегменты реагируют быстрее всех

Наибольшие изменения ощущаются в сегменте машин с небольшим пробегом и автомобилей, восстановленных после ДТП. Эти категории традиционно востребованы благодаря более доступной стоимости, но именно здесь предложение сокращается особенно стремительно. Из-за этого цены растут в первую очередь на массовые модели — а затем, по цепочке, подтягивается и вторичный рынок.

Владельцы подержанных машин быстро адаптируются к новой ценовой планке: если дилеры поднимают прайс-листы, частники реагируют почти мгновенно. Это создаёт эффект волны, когда изменение стоимости в одном сегменте запускает рост практически по всей линейке востребованных автомобилей, сообщает "За рулем".

Скидок становится меньше, а неопределённости — больше

Одновременно с ростом цен дилеры сворачивают программы стимулирования. Как поясняет Корнев, сейчас им нет необходимости удерживать спрос акциями и бонусами: машины расходятся быстрее, чем пополняются склады. И даже минимальные поставки не успевают компенсировать вымывание товарных запасов.

Ситуацию усложняют логистические задержки и непредсказуемость графиков поставок. В некоторых регионах колебания становятся постоянным фоном: сегодня в наличии есть несколько десятков машин, а через неделю склад фактически пустует. В таких условиях рынок вынужден адаптироваться к работе в режиме ограниченного выбора, когда процесс покупки перестаёт быть размеренным и превращается в соревнование за доступные варианты.

Что это означает для покупателей

По словам эксперта, покупателям важно внимательнее следить за динамикой цен и доступностью конкретных моделей. Пустующие склады — это сигнал, что решение о покупке придётся принимать быстрее, чем в спокойный период. Если раньше многие могли позволить себе месяцы раздумий, то теперь интересующий автомобиль может исчезнуть буквально за пару дней.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Темы цены спрос дорога машина дефицит покупка водитель автомобили
Новости Все >
Электроинструменты, краски и пропан нельзя хранить в холодном гараже зимой
Крылья с барбекю и медовой глазурью стали фирменным блюдом в Гане — Epicurious
Зимняя усталость и апатия усиливаются при дефиците витамина D и B
Возвращение западных фирм будет непростым — глава "Эксперт РА" Чекурова
Предновогоднего ажиотажа можно избежать и уберечь бюджет
Александр Петров рассказал, что перерезал пуповину жене
Избыток азота остановил цветение кактусов — Mein Schoener Garten
В Чехии нашли артефакт с хеттской клинописью из Анатолии в пещере Моравского карста
Сон сокращает риск преждевременной смерти сильнее питания и спорта
Законопроект об увеличении ипотечных выплат многодетным семьям представлен в Госдуме
Сейчас читают
Вербена формирует плотный цветочный ковёр на клумбах
Садоводство, цветоводство
Вербена формирует плотный цветочный ковёр на клумбах
Домашние удобрения для рождественского кактуса продлевают зимнее цветение — Centrum
Садоводство, цветоводство
Домашние удобрения для рождественского кактуса продлевают зимнее цветение — Centrum
Мульчирование соломой ускоряет восстановление почвы
Садоводство, цветоводство
Мульчирование соломой ускоряет восстановление почвы
Популярное
Цветочное чудо, которое работает лучше декоратора: создаёт цветущий ковёр без лишних усилий

Яркая, неприхотливая и эффектная — вербена неожиданно стала главным открытием сезона и отлично вписалась в клумбы и композиции с петунией.

Вербена формирует плотный цветочный ковёр на клумбах
ДНК-анализ опроверг версию о сыпном тифе в гибели армии Наполеона — PopSci
Великая армия погибла не от того, о чём учили в школе: ДНК раскрыла правду похода 1812 года
Рутберг прожила с Лобоцким 19 лет: слова четвёртой жены актёра звучат горько и пронзительно
Тайна фараона раскрыта: эта находка показала тёмную сторону Египта, о которой предпочитали молчать
Гены окружения влияют на микробиом кишечника — Nature Communications Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
Древняя чума терзала Евразию тысячелетиями — и исчезла без следа: разгадка оказалась неожиданной
Межзвёздная комета 3I/ATLAS танцует в космосе? Учёные в замешательстве от её странного поведения
День перестал удлиняться: неожиданный баланс Луны и атмосферы надолго сломал привычный ход времени
День перестал удлиняться: неожиданный баланс Луны и атмосферы надолго сломал привычный ход времени
Последние материалы
Электроинструменты, краски и пропан нельзя хранить в холодном гараже зимой
Упражнения на баланс замедляют потерю устойчивости после 50 лет
Крылья с барбекю и медовой глазурью стали фирменным блюдом в Гане — Epicurious
Зимняя усталость и апатия усиливаются при дефиците витамина D и B
Возвращение западных фирм будет непростым — глава "Эксперт РА" Чекурова
Склады автодилеров стремительно пустеют, провоцируя рост цен
Вычёсывание шерсти предотвращает образование колтунов — ветеринар Артём Дёмин
Женщины участвовали в охоте на протяжении голоцена — Plos One
Предновогоднего ажиотажа можно избежать и уберечь бюджет
Хранение моркови в песке сохраняет семенные корни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.