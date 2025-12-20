Европротокол стал ловушкой для новичков: без этих действий страховая легко урежет вашу выплату

Европротокол даёт 400 тыс. возмещения при фотофиксации

Вопрос об оформлении ДТП без вызова инспекторов ГАИ остаётся одним из самых острых среди российских автовладельцев. Многие водители уверены, что, если сотрудники Госавтоинспекции не приезжают на место аварии, они автоматически лишаются права на полноценную компенсацию по ОСАГО. Однако, как пояснил начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников, подобные опасения чаще всего вызваны недостатком информации о действующих нормах закона.

Поводом для комментария стало обращение читателя, который рассказал, что инспекторы все чаще отказываются выезжать на ДТП без пострадавших. Водитель переживает: отсутствие сотрудника на месте происшествия якобы лишает возможности получить полный объём возмещения, а ремонт нередко обходится значительно дороже стандартных лимитов.

Черников подчеркнул: вопрос вовсе не в нежелании инспекторов выезжать на место аварии. Действующий порядок оформления таких происшествий основан на статье 11.1 закона об ОСАГО, которая определяет механизмы получения компенсации в случаях, когда ДТП оформляется участниками самостоятельно, без участия полиции.

Какие выплаты положены при европротоколе

По умолчанию оформление ДТП по европротоколу действительно ограничивает сумму страхового возмещения 100 тысячами рублей. Это базовое правило, действующее для всех случаев, когда информация о ДТП фиксируется минимальным набором средств.

Но законодатель предусмотрел несколько важных исключений, которыми многие водители попросту не пользуются.

Во-первых, если между участниками аварии есть разногласия — по обстоятельствам столкновения, характеру повреждений, траектории движения или иным моментам, — лимит выплаты может достигать 200 тысяч рублей. Эти разногласия должны быть зафиксированы при оформлении, что позволяет страховщику рассматривать дело по расширенной процедуре.

Во-вторых, когда разногласий нет, закон допускает получение компенсации до 400 тысяч рублей. Это максимальный доступный лимит, сопоставимый с оформлением ДТП инспектором. Но воспользоваться им можно только при соблюдении двух условий:

участники аварии фиксируют факт ДТП с помощью технических средств, использующих российскую навигационную систему (например, телематические модули, обеспечивающие некорректируемую запись координат и времени);

либо водители используют приложение или программный комплекс, аккредитованный Российским союзом автостраховщиков. Такое ПО позволяет сделать фото повреждений, привязать их к геолокации и передать данные в РСА в неизменяемом виде.

Наличие корректной цифровой фиксации является ключевым требованием: страховщики принимают такие доказательства как полноценный аналог оформления инспектором ГАИ, сообщает "За рулем".

Почему инспекторы не обязаны приезжать на каждую аварию

Черников отметил, что действующий порядок направлен на разгрузку дорожных служб и ускорение оформления несложных происшествий. Если в аварии нет пострадавших, движение не заблокировано, а участники могут самостоятельно зафиксировать обстоятельства, сотрудники ГАИ вправе предложить оформить ДТП без выезда на место.

Это не отменяет возможности водителей получить необходимую помощь позже: участникам могут предложить прибыть в подразделение Госавтоинспекции, где инспектор оформит документы уже на месте обращения.

Что важно помнить участникам ДТП

Глава ГАИ напомнил, что при авариях без пострадавших водители обязаны руководствоваться пунктом 2.6.1 ПДД. Если автомобили после столкновения мешают движению, их необходимо как можно быстрее убрать с проезжей части, предварительно зафиксировав схему происшествия, повреждения и расположение машин.

Несоблюдение этого требования приводит к затору и может рассматриваться как создание препятствий для движения, что влечёт ответственность.

Главное, подчеркнул Черников, — отсутствие полиции на месте ДТП не лишает водителей права на полноценное страховое возмещение. Закон допускает получение максимально возможной выплаты при условии, что участники правильно фиксируют обстоятельства аварии и используют утверждённые РСА средства фиксации.