Загадочное железнодорожное чудо обогнало своё время: газотурбинный поезд пугал скоростью

Газотурбинные поезда начали испытывать в США в 1967 году

Широкое распространение в 1960-х года газотурбинных двигателей в авиации, показавших себя с лучшей стороны, натолкнуло конструкторов-железнодорожников на вполне логичную мысль. Если можно в небе, почему бы не попробовать и на земле?

Фото: Scanned postcard from eBay auction: "Turbotrain Amtrak Railroad Postcard Train Station by Carl H. Sturner, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Postcard of the Turbotrain at Amsterdam station in September 1971

Все началось с вагонных тележек

Десятилетием раньше американскую компанию "Чесапико и Огайо" заинтересовала разработка испанцев от фирмы Talgo. Речь шла об интересной ж/д конструкции, где тележка с колесами располагалась не под составом, а между вагонами. Это позволяло при прохождении поворотов наклоняться всему поезду и почти не снижать скорость. В итоге время в пути уменьшалось, что особенно было заметно на длинных маршрутах. Но разработка так и не получила распространения из-за трудностей изменения количества вагонов: требовалось спецоборудование для их присоединения/отцепления.

В 1960-е в США началось строительство железнодорожного т. н. "северо-восточного коридора". В его создании активное участие принимала компания United Aircraft, которая и выкупила патенты на вышеописанное изобретение. Однако вагоны оригинальной конструкции фирма решила использовать совместно с локомотивом, оснащенным газотурбинной силовой установкой. Ее роль играли несколько авиамоторов Pratt & Whitney Canada PT6, мощность которых уменьшили в 2 раза, до 300 "лошадей".

Поезда на газотурбинной тяге

Их строительство поручили компании "Пульман". Головной и хвостовой вагоны оснастили двигателями: т. к. они были меньше и легче (масса 136 кг) дизельных, которые запланировали изначально, освободилось много пространства, которое заполнили дополнительными пассажирскими местами. Получился поезд, напоминавший электричку, способную ехать в прямом и противоположном направлениях без перецепления локомотива. В переднем и заднем моторном вагоне было по 3 газотурбинных двигателя. Один из них использовался для обеспечения энергией пассажирских вагонов. Также, для экономии топлива, предусматривались токоприемники: их поднимали там, где была электросеть.

Пассажирские вагоны

Их сделали максимально комфортными: на полу — ковролиновое покрытие, кресла с подголовниками удобные, мягкие, как бы сейчас сказали, "анатомические", повторявшие контуры тела. Над каждым местом — отдельный светильник, откидной столик, имелись даже кухни для быстрого приготовления пищи. Кроме обогревателей и кондиционеров, существовала система, понижающая давление: это обеспечивало снижение шума и исключало проникновение внутрь пыли. Однако самое главное в вагонах — система наклона, о которой мы уже упоминали: благодаря ей повороты преодолевались со скоростью на 30-40% больше, если сравнивать с обычными составами.

Испытания

Первое тестирование прошло 1.08.1967: поезд ехал без пассажиров. Второе испытание стартовало чуть позже: состав развил рекордную скорость в 275 км/ч. Достижение было "побито" только в 1972-м французским газотурбинным поездом TGV-001.

В 1968-м началось мелкосерийное производство газотурбинных поездов, состоящих из трех вагонов (впоследствии их число увеличивали до 14-ти), в которые помещалось до 144-х пассажиров. Новинка пользовалась популярностью — заполненность составов в среднем достигала 90%. Правда, впоследствии она снизилась до 60-70%.

Но все равно это больше, чем в среднем по стране — 30%. Маршрут Бостон — Нью-Йорк поезд со скоростью, ограниченной до 160 км/ч, преодолевал за 3 ч 39 мин. На обычном поезде время в пути было почти на час больше. Такие же результаты показывали газотурбинные поезда, эксплуатировавшиеся в Канаде. Расстояние между Торонто и Монреалем преодолевалось за менее, чем 4 часа.

Проблемы турбопоездов

Первыми эксплуатацию поездов с газотурбинными двигателями в 1976 году прекратили американцы. Причины отказа от таких составов назывались разные. Одна из них — неготовность рельсового пути к высоким скоростям. Возможно, из-за этого несколько турбопоездов потерпели катастрофы. Журналисты тоже внесли "свою лепту": в репортажах отмечались "рывки при прохождении поворотов, "большая шумность". Еще были проблемы с тормозной системой, неэффективно останавливавшей состав, разогнавшийся до максимума.

В Канаде турбопоезда после модернизации в начале 70-х, продержались дольше — вплоть до 1982 года. Их списанию также "помогли" несколько аварий, в результат одной из которых состав полностью сгорел из-за утечки масла. И вторая причина — бесконечные технические проблемы, поломки: двигатель оказался ненадежным.

После утилизации (до нашего времени не сохранился ни один турбопоезд) компания-перевозчик перешла на составы с дизель-электрическими локомотивами LRC. Но факт — упрямая вещь: даже сегодня путь от Торонто до Монреаля занимает 5 ч 09 минут. А турбопоезд в 1970-х преодолевал этот маршрут за 3 ч 59 мин…