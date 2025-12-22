Советский амфибийный вездеход оказался слишком большим — за что его до сих пор ценят спасатели

Синяя птица: как вездеход смог победить стихию и спасти космонавтов

Начало 1970-х в Советском Союзе, и не только, ознаменовалось всплеском космических достижений. На Луне высаживались американские астронавты, советские исследователи Вселенной ставили один за другим рекорды пребывания на орбите.

Фото: Own work by OGK-SKB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ЗИЛ-49061 во время работы по обеспечению посадки СА

Полеты в космос становились чем-то обыденным. Тем не менее проблемы существовали: в частности, связанные с поиском приземлившихся капсул. Космонавты могли оказаться где угодно: в безлюдной казахской степи, на болоте или в океане.

Требовался транспорт, способный проехать по любой поверхности. В 1972-м построили плавающий вездеход ПЭУ-2. Эта машина, в отличие от своей предшественницы, могла брать на борт спасателей, трех космонавтов, да еще и спускаемый аппарат. Но выявился серьезный минус — из-за габаритов ПЭУ-2 нельзя было перевозить транспортными самолетами, а гнать своим ходом очень долго.

"Синяя птица"

Созданием нового вездехода-амфибии занялись в КБ ЗиЛ. Работами руководил известный конструктор Грачев Виталий Андреевич. Скоро построили прототип под индексом "49042", на котором проверяли облегченный вариант трансмиссии.

Машина оказалась удачной: тогда приступили к постройке предсерийного вездехода ЗиЛ-4906.Если говорить, точнее, то планировалось сформировать поисково-эвакуационных комплекс под названием ПЭК-490. В него входил транспортный, пассажирский, а также роторный (шнековый) вездеход. При этом предполагалось, что их конструкция будет максимально унифицированной. ЗиЛ-4906 представлял собой вездеход с грузовой площадкой и подъемным краном для погрузки и транспортировки спускаемых аппаратов. Вторая амфибия оснащалась пассажирской кабиной.

На заводе эти машины условно называли "Кран" и "Салон". Чтобы техника была лучше заметна на природном ландшафте, ее окрасили в яркий цвет индиго — отсюда и пошло название "Синяя птица".

Технические особенности

В основе корпуса — металлическая рама из алюминиевых сплавов, обшитая стеклопластиковыми панелями. Кабину вынесли вперед, за ней установили 8-цилиндровый двигатель от ЗиЛ-130 объемом в 6 л, выдававший 150 л. с. Предыдущие модели вездеходов оборудовались автоматической трансмиссией, но на этот раз в КБ решили использовать 5-ступенчатый механический вариант, посчитав его более надежным.

От двигателя крутящий момент поступал на КПП, затем на "раздатку", которая распределяла мощность по шести ведущим колесам с независимой подвеской на торсионах. Привод осуществлялся посредством карданных валов. С их же помощью вращался гребной винт, установленный в корме. Для улучшения маневренности передние и задние колеса сделали управляемыми.

По суше вездеход развивал 75, воде — до 10 км/ч. Проходимость, помимо полного привода, обеспечивал солидный, в 54,4 см, дорожный просвет. Собственная, полная масса — 8,3 и 9,4 тонны соответственно. Одна из отличительных особенностей амфибии — самая современная связь и навигация, облегчавшая поиск приземлившихся космонавтов.

ЗиЛ-4906 и ЗиЛ-49061

Первый вариант амфибии — грузовой. Машина оснащалась платформой, на которой можно разместить шнековый болотоход, спускаемый аппарат. Груз поднимался с помощью крана с парой стрел-балок. Его механизмы располагались впереди и сзади кузова. Для обеспечения устойчивости применялись домкраты-опоры. Также платформа оборудовалась всем необходимым для фиксации шнекохода, входившего в ПЭК-490, или спускаемого аппарата.

Пассажирский ЗиЛ-49061 имел такую же ходовую часть, двигатель, но надстройка у него иная. Это закрытый пластиковый корпус с несколькими окнами. Попасть внутрь можно через заднюю или переднюю дверь, находящуюся около моторного отсека по откидной лестнице. В салоне предусмотрены раскладывающиеся мягкие диваны, при необходимости превращавшиеся в спальные места для трех человек. Еще четверо могли сидеть. И кабина, и пассажирский блок оснащаются обогревателем, кондиционером.

В комплект "сопутствующего" оснащения входит шанцевый инструмент, а также медицинской набор для оказания первой помощи. Запасы воды, продуктов, а также топлива (пара баков по 250 л) обеспечивали автономность амфибии на протяжении нескольких суток.

Эксплуатация

Первые комплексы ПЭК-490 появились в 1975 году: после испытаний их приняли в Единую поисково-спасательную госслужбу Советского Союза. До самого его развала ЗиЛ успел построить 14 пассажирских, 12 грузовых амфибий и 5 шнекоходов.

В 1982-м доработали рулевое управление, трансмиссию, усилили раму, поставили другой гребной винт и оптимизировали систему охлаждения. Двигатель тоже заменили на турбированный ЗиЛ-550 с такой же, в 150 л. с. мощностью. Вездеходу присвоили индекс "49062". В 1985-м установили более эффективную климатическую систему и новейшее радиооборудование. Обновленный "Салон" стали именовать ЗиЛ-49065.

После развала СССР интерес к вездеходам не угас: они требовались вновь созданной структуре МЧС, к ним приглядывалось военное ведомство и некоторые компании, занимающиеся добычей, переработкой полезных ископаемых. Еще до банкротства ЗиЛа технику стали производить в самостоятельной фирме, названной в честь Грачева "Вездеход ГВА". Постепенно численность машин довели примерно до полусотни единиц.

К началу 90-х провели модернизацию уже эксплуатируемой техники с целью довести минимальный ресурс до 20-ти (вместо прежних 10-ти) лет. В итоге "Синие птицы" и сегодня используются различными службами, в т. ч. МЧС. Правда, раскраска сменилась на "фирменную" бело-красную. Одна из машин находится в подмосковном Военно-техническом музее (с. Ивановское).