Автоматы исчезают с рынка: 12 моделей авто, которые ещё держатся — и за сколько их отдают в 2025 году

Belgee S50 — самый доступный автомат от 1,99 млн руб
Авто

Автолюбители всё чаще замечают, что найти машину с классическим автоматом становится сложнее: большинство брендов перешли на вариаторы и роботизированные коробки. Тем ценнее модели, сохранившие гидромеханику и доступные по цене в 2025 году. Среди них всё ещё есть варианты, которые могут приятно удивить. Об этом сообщает 110KM.

Jetta VS5
Фото: commons.wikimedia.org by JamesYoung8167, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Jetta VS5

Почему классический автомат по-прежнему востребован

Рынок смещается в сторону технологий, где плавность переключений обеспечивается иначе, однако водители, привыкшие к надёжности традиционного автомата, продолжают искать именно такие машины. Несмотря на ограничения по ассортименту, ряд моделей остаётся на рынке и выделяется удачным сочетанием цены и характеристик. Многие предпочитают этот тип трансмиссии за стабильность в городском режиме и долговечность агрегата.

Самые доступные модели и их стоимость

В подборку вошли 12 автомобилей, которые можно купить в России в 2025 году.

  • Belgee S50 — 1,5 л, 122 л. с., АКПП 6AT, передний привод — от 1 999 990 руб.
  • Solaris HS — 1,4 л (100 л. с.) или 1,6 л (123 л. с.), 6AT — от 2 120 000 руб.
  • Solaris KRS — 1,6 л, 123 л. с., 6AT — от 2 397 000 руб.
  • Jetta VS5 — 1,4 л, 150 л. с., 6AT — от 2 402 000 руб.
  • Solaris KRX — 1,6 л, 123 л. с., 6AT — от 2 481 000 руб.
  • Belgee X70 — 1,5 л, 150 л. с., 6AT — 2 505 990 руб. (с учётом скидок)
  • VGV U70 Pro — 1,5 л, 143 л. с., 6AT — от 2 549 900 руб.
  • Solaris HC — 1,6 л (121-123 л. с.) или 2,0 л (150 л. с.), 6AT, передний/полный привод — от 2 557 000 руб.
  • Bestune B70 — 2,0 л, 217 л. с., 6AT — от 2 599 990 руб.
  • Jetta VS7 — 1,4 л, 150 л. с., 6AT — от 2 707 000 руб.
  • VGV U75 Plus — 2,0 л, 199 л. с., 8AT — от 2 799 900 руб.
  • KGM Tivoli — 1,5 л, 163 л. с., 6AT — от 2 940 000 руб.

Эти модели отражают текущие тенденции: всё меньше предложений и всё выше стоимость полноценного автомата, но выбор всё ещё существует для тех, кто ценит классическую конструкцию.

Как меняется рынок и почему выбор сокращается

Рост доли вариаторов и роботов связан с удешевлением производства и их лучшими показателями по расходу топлива. Автомат же остаётся более тяжёлым и затратным, поэтому бренды постепенно выводят его из бюджетных линеек. Тем не менее, спрос сохраняется — особенно среди водителей, предпочитающих предсказуемость поведения и плавность старой школы.

Сравнение разных типов двухпедальных трансмиссий

Каждая система имеет свои особенности.

  • Гидромеханический автомат — долговечность и комфорт.
  • Вариатор — более низкий расход, но чувствительность к режимам нагрузки.
  • Робот — быстрые переключения, но менее спокойная работа в пробках.

Такой сравнительный подход помогает определить, оправдана ли переплата за классический автомат.

Советы перед покупкой

Перед выбором стоит учитывать, что некоторые модели быстро заканчиваются у дилеров. Желательно уточнять наличие конкретной комплектации и следить за временными акциями. Кроме того, важно понимать, что обслуживание автомата требует регулярной замены масла — это продлевает срок службы агрегата и сохраняет плавность хода.

Популярные вопросы об автомобилях с автоматом

Стоит ли переплачивать за классический автомат?
Если важна плавность и надёжность, выбор оправдан.

Почему такие машины дорожают?
Производители делают ставку на новые типы трансмиссий, сокращая выпуск классики.

Какие модели быстрее всего исчезают из наличия?
Как правило, самые доступные версии с автоматом — из-за стабильного спроса.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
