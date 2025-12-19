Автоматы исчезают с рынка: 12 моделей авто, которые ещё держатся — и за сколько их отдают в 2025 году

Автолюбители всё чаще замечают, что найти машину с классическим автоматом становится сложнее: большинство брендов перешли на вариаторы и роботизированные коробки. Тем ценнее модели, сохранившие гидромеханику и доступные по цене в 2025 году. Среди них всё ещё есть варианты, которые могут приятно удивить. Об этом сообщает 110KM.
Рынок смещается в сторону технологий, где плавность переключений обеспечивается иначе, однако водители, привыкшие к надёжности традиционного автомата, продолжают искать именно такие машины. Несмотря на ограничения по ассортименту, ряд моделей остаётся на рынке и выделяется удачным сочетанием цены и характеристик. Многие предпочитают этот тип трансмиссии за стабильность в городском режиме и долговечность агрегата.
В подборку вошли 12 автомобилей, которые можно купить в России в 2025 году.
Эти модели отражают текущие тенденции: всё меньше предложений и всё выше стоимость полноценного автомата, но выбор всё ещё существует для тех, кто ценит классическую конструкцию.
Рост доли вариаторов и роботов связан с удешевлением производства и их лучшими показателями по расходу топлива. Автомат же остаётся более тяжёлым и затратным, поэтому бренды постепенно выводят его из бюджетных линеек. Тем не менее, спрос сохраняется — особенно среди водителей, предпочитающих предсказуемость поведения и плавность старой школы.
Каждая система имеет свои особенности.
Такой сравнительный подход помогает определить, оправдана ли переплата за классический автомат.
Перед выбором стоит учитывать, что некоторые модели быстро заканчиваются у дилеров. Желательно уточнять наличие конкретной комплектации и следить за временными акциями. Кроме того, важно понимать, что обслуживание автомата требует регулярной замены масла — это продлевает срок службы агрегата и сохраняет плавность хода.
Стоит ли переплачивать за классический автомат?
Если важна плавность и надёжность, выбор оправдан.
Почему такие машины дорожают?
Производители делают ставку на новые типы трансмиссий, сокращая выпуск классики.
Какие модели быстрее всего исчезают из наличия?
Как правило, самые доступные версии с автоматом — из-за стабильного спроса.
