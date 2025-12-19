Семиместный минивэн ВАЗа оказался ловушкой: история одной большой надежды интригует до сих пор

АвтоВАЗ выпустил первый серийный минивэн ВАЗ-2120 в 1998 году

1980-е годы в мировом автопроме ознаменовались новым модным течением — созданием однообъемных вместительных машин — минивэнов, напоминавших нечто среднее между микроавтобусами и легковушками-универсалами. В это время ВАЗ занимался рестайлингом "Нивы", но "попутно" группа молодых конструкторов предложила руководству заняться разработкой своего легкового полноприводного автомобиля, рассчитанного на семь человек. Таковых в СССР не было никогда! Предполагалось, что в новинке будут применяться серийные узлы и агрегаты, в основном от ВАЗ-2121.

Фото: Own work by Kirill Borisenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ВАЗ-2120 (после рестайлинга)

Начало

Дизайнеры завода с энтузиазмом отнеслись к созданию новой машины. Было представлено множество макетов. Самые первые, как водится, смахивали на футуристические транспортные средства, напоминавшие технику из фантастических фильмов. Но каждый последующий макет был проще предыдущего. В конце концов остановились на одном из вариантов, который, как казалось, к реальности имел большее отношение.

"Избраннику" присвоили индекс "2114", который позже отдали ВАЗ-"Самаре-2", а также собственное имя — "Надежда".

Платформу взяли от ВАЗ-2121, увеличив колесную базу с 2,2м до 2,7 м. По этому поводу заводские остряки шутили: "Чем длиннее "Нива", тем быстрее ломается ее трансмиссия". Она и на серийной-то машине была слабоватой: по крайней мере, ожиданий не очень-то оправдала.

Тем не менее начальство все же решилось дать "добро". Ведь не все же владельцы полноприводных легковых автомобилей бесконечно ездят по грязи и штурмуют снежные завалы! К тому же шло время, а новых моделей у ВАЗа не было: требовалось предложить покупателям что-то новенькое.

Технические особенности ВАЗ-2120

Первые машины имели оригинальный дизайн, особенно удивлял "передок" с четырьмя фарами: две — от "Нивы", другая пара (дальний свет) — от ВАЗ-2106. Кузовные лонжероны и некоторые другие элементы авто сделали оригинальными. В целом, экстерьер выглядел как-то слишком упрощенно. Даже переделка в будущем передка (его, можно сказать, позаимствовали у серийной "десятки") не придал "веса" и "солидности" минивэну.

Задний ряд получился тесноватым — как у ВАЗ-2114, багажник отличался весьма скудным объемом. Правда, если сложить задний ряд, площадь свободного пространства резко увеличивалась. Неудачно выбрали угол наклона передних стоек, которые мешали обзору.

Сзади сбоку была одна дверь, стеклоподъемники там отсутствовали, что частично компенсировалось наличием люка. Если в комплектации его не было, многие автовладельцы врезали этот элемент "вентиляции" самостоятельно.

Основной силовой агрегат позаимствовали у длинной пятидверной "Нивы". Это карбюраторный ВАЗ-2130, выдававший 82 "лошади" при объеме 1,8 литра. Была и инжекторная версия "21214" в 1,7 л мощностью 80,5 л. с. Но на серийные авто ее не устанавливали. "Надежда" оказалась тяжелее ВАЗ-2121 на 270 кг, поэтому динамикой похвастать не могла: разгон до "сотни" занимал 15 секунд, "максималка" составляла 140 км/ч.

Проходимость — на хорошем уровне, но шум, характерный и для обычной короткой "Нивы", никуда не делся, даже усилился. Единственный заметный плюс — первый в истории ВАЗа руль с усилителем от компании ZF.

Старт производства

Опытный образец выехал за ворота предприятия в 1995 году, широкой публике "Надежду" показали только через 2 года на столичном автосалоне. В 1998-м с конвейера сошло 347 единиц техники, в 1999-м — 1182. Спрос, хоть и небольшой, но был. Пытаясь его увеличить, на ВАЗе создавали версии базового минивэна.

Например, "Лада-Утилитер" под индексом "21208" с высокой крышей и увеличенным задним свесом. Или люксовый вариант — "Лада-Менеджер" со спецотделкой салона кожей и бизнес-планировкой внутри. Проектировали версии под такси и фургон. Но все ограничилось десятком опытных экземпляров.

В автосалонах потенциальные покупатели с опаской рассматривали новинку: многие (и вполне справедливо) считали, что после приобретения могут начаться проблемы с кузовными запчастями.

Был даже пикап, который, в основном использовали для внутризаводских нужд. Грузовую версию с рессорами хотели запустить в производство на Аргунском предприятии в Чечне: там небольшими партиями тогда выпускали "семерку".

Финал

Наибольшее количество ВАЗ-2120 сошло с конвейера в 2001-м: 1997 машин. Последнюю партию в 753 авто выпустили в 2005-м, а всего за ворота ВАЗа выехало 8663 минивэна. В руководстве завода были и противники снятия автомобиля с производства. Тем не менее предпочтение отдали пятидверному ВАЗ-2131: он и стоил меньше, и спрос на него был больше.

А первый и последний серийный минивэн ВАЗ-2120 потихоньку переходит в разряд раритетов. Правда, найти сегодня к нему запчасти совсем непросто. Между тем АвтоВАЗ сообщил, что пока не готов приступить к производству собственного минивэна на базе нынешних современных моделей. Так что пальма первенства единственного советско-российского минивэна по-прежнему у "Надежды".