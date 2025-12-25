Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Больше поршней — не значит быстрее: секрет этого двигателя автопром скрывал десятилетиями

Bugatti представила концепт W18 мощностью 555 л. с. в 1999 году
Авто

У большинства современных легковых автомобилей количество цилиндров в моторе, как правило, не превышает четырех. В грузовиках эта цифра обычно больше — шесть, восемь, а то и десять. Впрочем, количество цилиндров, даже на легковушках может быть и нечетным: например, 3 или 5, как у некоторых моделей Audi. Но вопрос в другом: от чего зависит мощность? От объема двигателя или количества поршней? Вопрос этот интересовал конструкторов с самого начала автомобилестроения. И на него пытались ответить экспериментально.

Bugatti Veyron
Фото: https://web.archive.org/web/20161022092732/https://www.panoramio.com/photo/65858158 by Besenbinder, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Bugatti Veyron

Первые многоцилиндровые машины

Чтобы повысить мощность, разработчики пошли по логическому пути: просто увеличивали число цилиндров и (или) литраж. Одним из первых таких образцов являлся спортивный автомобиль Brutus от BMW, выпущенный в 1926 году. В него умудрились впихнуть 12-цилиндровый мотор объемом 46,9 л. Его, кстати, устанавливали на самолеты, в т. ч. советские. Примером из 1930-х годов может служить легковой автомобиль Cadillac V-16. Довольно дорогой лимузин, выпускавшийся до 1940-го, позиционировался производителем, как верх технического совершенства. И стоил недешево: до 9 тыс. долларов, что в переводе на сегодняшние деньги приблизительно равно 150 000$.

Авто представили широкой публике в 1930-м. Его двигатель имел 16 цилиндров и объем в 7,4 литра. И все это "добро" выдавало не так много (по современным меркам) мощности — до 185 л. с. Первое поколение оказалось убыточным для компании. Однако "Кадиллак" не отступил и выпустил следующий вариант: тоже с 16-ю цилиндрами, но с чуть меньшей, в 7,1 л, емкостью. Машина особым спросом не пользовалась: произвели 315 экземпляров (1938 год). В других странах тоже экспериментировали, но чаще со спортивными машинами. Так, в 30-е итальянцы выпустили модель Alfa Romeo Tipo 162, оснащенную мотором с 16-ю цилиндрами, впервые расположенным посередине кузова. А как относились к большому числу цилиндров в более позднее время?

Rolls-Royce Phantom

Флагманская модель изначально была рассчитана на 16-цилиндровый двигатель. Однако соображения в плане экономии перевесили и в серию пошел лимузин с мотором V12. Но его более мощный "коллега" не был предан забвению и даже снялся в кино в 2011 году, когда на экраны вышла картина "Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка". Двухместный "Фантом" появился в кадре только по просьбе актера Эткинсона (у нас известного, как "Мистер Бин"), который по совместительству является еще и коллекционером спортивных болидов.

Bugatti 18/3 Chiron

Этот автомобиль, а точнее, концепт-кар был представлен в Германии на автошоу во Франкфурте-на-Майне в 1999 году. Первая цифра в индексе говорит о наличии 18 цилиндров, вторая сообщает об их распределении в 3 рядах: по 6 в каждом. Угол развала в моторе W18 составляет 60°. А вот объем сравнительно небольшой — 6,3 л при мощности 555 л. с. Следующая модель Veyron EB 16.4, выпущенная в 2005-м и ставшая серийной, имела уже меньшее число цилиндров — 16. Их количество производители не стараются наращивать. Для повышения мощности есть и другие способы: например, установка одной, а то и двух турбин.

Цилиндры и объем

Увеличивать количество первых, как оказалось, не всегда выгодно. Если их много, то диаметр придется делать небольшим, а это усложняет конструкцию, снижает надежность двигателя. Если ради повышения мощности сделать большим объем, мотор получится громадным. Самый крупный в мире силовой агрегат установлен на корабле, это Wärtsilä RT-flex96C, имеющий всего 14 цилиндров, но зато впечатляющий объем — 25 тыс. 333 литра! Его мощность достигает 108 тыс. 876 "лошадей". А вот число оборотов невелико: всего 102 в минуту.

И тем не менее производители продолжают увеличивать количество поршней и цилиндров. Зачастую это связано с необходимостью увеличить мощность с минимальными затратами. Тогда поступают просто: объединяют пару серийных движков, и — готово! Например, в грузовике Caterpillar 797B установлен агрегат Cat 3524B HD EUI, развивающий 3600 "лошадей" с помощью 24 цилиндров. Но фактически это два мотора, у каждого из которых по 12 поршней и объединенные коленчатые валы. Так же сделан гоночный болид Moroder V16T, у которого два агрегата V8 от Lamborghini Urraco, имеющие объединенную впускную систему.

Самые-самые

В первую очередь, это авиадвигатели, разработанные еще в 1940-е. Агрегат Pratt & Whitney R-4360 Wasp Major располагал 28-ю цилиндрами объемом 71,5 л и развивал до 3 тыс. 535 л. с. Не отставали и производители танков: "моторчик" Chrysler A57 multibank состоял аж из 5 двигателей объемом 20,53 л с 30 цилиндрами. Сравните с предыдущим: здесь мощность и число литров намного скромнее — до 480 л. с. Американский авиадвигатель Lycoming XR-7755 состоит из 9 4-цилиндровых блоков, в которых двигаются 36 поршней. Однако, коленвал один на всех, общий. Объем 127,1 л максимальный "выхлоп" — 6 тыс. 030 л. с.

А вот рекордсменом по количеству поршней из наземного транспорта, занесенным в Книгу рекордов Гиннесса, стал, как ни странно, не какой-нибудь авиамотор или дизель карьерного самосвала. Это …мотоцикл! Байк под названием Tinker Toy, созданные англичанином Саймоном Уайтлоком, базируется на чуть удлиненной раме серийного Kawaski 250 S1. Силовая установка представляет собой 16 трехцилиндровых моторов Kawasaki KH250. Общий объем достигает 4,2 л. Чтобы заставить крутиться 48 поршней, пришлось вместо стартера использовать отдельный двухтактный мотор на 125 куб. см.

