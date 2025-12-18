Популярные внедорожники и пикапы под угрозой: скрытая слабость двигателей взорвала автопром в 2025 году

У Honda и Acura зафиксированы многочисленные отказы моторов

2025 год стал тревожным для владельцев многих популярных автомобилей, когда крупные автоконцерны один за другим начали объявлять масштабные сервисные кампании. Речь идёт не о мелких недочётах, а о серьёзных проблемах с двигателями, способных привести к полной потере мотора. Под отзывы попали известные модели, включая внедорожники, пикапы и кроссоверы. Об этом сообщает Autonews.

Почему автопроизводители столкнулись с массовыми отказами моторов

В последние годы двигатели стали сложнее, технологичнее и экономичнее, но одновременно — заметно чувствительнее к качеству сборки. Современные силовые агрегаты проектируются с минимальными допусками и рассчитаны на работу с маловязкими моторными маслами. Это помогает снижать расход топлива и соответствовать экологическим нормам, но повышает риски при любых отклонениях на производстве.

Даже незначительное количество металлической стружки или производственного мусора внутри двигателя сегодня может привести к нестабильной работе, потере мощности и серьёзным поломкам. Именно эта особенность стала общей причиной большинства крупных отзывов 2025 года.

General Motors: проблемы с V8

Одним из первых о масштабной проблеме объявил концерн General Motors. Отзыв затронул бензиновые двигатели V8 объёмом 6,2 литра, устанавливавшиеся на Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado, Suburban, Tahoe, а также GMC Sierra и Yukon последних лет выпуска.

Неисправности связаны с шатунно-кривошипным механизмом. В ряде случаев дефект может привести к резкой потере мощности и даже аварийным ситуациям. Для части автомобилей предусмотрена полная замена двигателя, для остальных — переход на масло с большей вязкостью и обязательная замена фильтра.

Японские бренды под ударом

Toyota расширила сервисную кампанию из-за риска выхода из строя турбированных V6 объёмом 3,5 литра. Под отзыв попали пикапы Tundra и внедорожники Lexus LX и GX, произведённые с конца 2022 по начало 2024 года.

Причина — вероятность попадания производственного мусора внутрь двигателя. Это может вызывать снижение тяги, нестабильную работу и в отдельных случаях полное разрушение мотора.

Honda также оказалась в центре внимания. В США проводится расследование, связанное с возможными отказами двигателей более чем у миллиона автомобилей Honda и Acura.

В список вошли кроссоверы Pilot, минивэны Odyssey, седаны TLX и пикапы Ridgeline 2016-2020 годов выпуска. Основная проблема — ускоренный износ шатунных подшипников.

Hyundai и Stellantis: риск пожара

Hyundai объявила об отзыве более 135 тысяч внедорожников Santa Fe последних поколений. Дефект связан с неправильной установкой крышки стартера, из-за чего при аварии возможно короткое замыкание и возгорание. Проблема касается негибридных версий с турбированным мотором 2,5 литра.

Stellantis сообщил о сервисной кампании для более чем 110 тысяч гибридных Jeep Grand Cherokee и Wrangler. В процессе производства в блок цилиндров мог попасть песок, что приводит к повреждению двигателя и риску пожара. Зафиксированы десятки обращений по гарантии и реальные случаи возгораний.

Современные и старые двигатели

Моторы прошлых поколений отличались большими рабочими зазорами и меньшей чувствительностью к качеству масла и сборки. Небольшие дефекты редко становились критичными. Современные двигатели, напротив, обеспечивают лучшую динамику и экономичность, но требуют безупречного производства и строгого соблюдения регламентов обслуживания. Это делает сервисные кампании более масштабными и затратными.

Что делать владельцам

Регулярно проверяйте информацию о сервисных кампаниях по VIN-номеру. Не откладывайте визит к дилеру при появлении посторонних шумов или падении мощности. Используйте только рекомендованное моторное масло и фильтры. Храните все документы о проведённом обслуживании и ремонтах.

Популярные вопросы о массовых отзывах двигателей

Какие марки чаще всего попали под отзывы в 2025 году?

Наиболее крупные кампании объявили General Motors, Toyota, Honda, Hyundai и Stellantis.

Опасно ли продолжать эксплуатацию автомобиля до ремонта?

В ряде случаев — да, поскольку дефекты могут привести к внезапной поломке двигателя или возгоранию.

Покрывается ли ремонт гарантией?

В рамках официальных отзывов диагностика и ремонт выполняются за счёт производителя.