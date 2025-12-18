Автопарад без Китая: девятка кроссоверов, которые пробивают себе путь в России вопреки всему

Российский авторынок в 2025 году остаётся под сильным влиянием китайских брендов, но интерес к альтернативам заметно растёт. Покупатели всё чаще ищут новые кроссоверы глобальных марок, ориентируясь на разумную цену и привычные технические решения. Неожиданно список таких моделей оказался шире, чем можно было предположить. Об этом сообщает Autonews.

Как изменился рынок кроссоверов в 2025 году

Несмотря на доминирование автомобилей из Китая, в сегменте SUV сохраняется предложение от брендов других стран. Часть моделей представлена официально, часть — завозится по параллельному импорту, что расширяет выбор для покупателей. При бюджете до 4 млн рублей можно подобрать как компактный городской кроссовер, так и более крупную модель с полным приводом.

При выборе всё чаще учитываются не только цена и внешний вид, но и тип трансмиссии, наличие полного привода, доступность сервисного обслуживания и страхования. Это особенно актуально для тех, кто рассматривает покупку автомобиля на несколько лет вперёд.

Официальные некитайские кроссоверы

Одним из самых доступных предложений остаётся "Москвич 3". Модель оснащается бензиновым двигателем объёмом 1,5 литра мощностью 150 л. с. и предлагается с механической коробкой передач или вариатором. Привод — передний. Минимальная цена начинается с 1 913 000 рублей, что делает автомобиль заметным вариантом в сегменте бюджетных кроссоверов.

Solaris HC ориентирован на более широкий круг покупателей. В линейке доступны моторы 1,6 литра (121 или 123 л. с.) и 2,0 литра (150 л. с.), а также механическая и автоматическая коробки передач. Можно выбрать передний или полный привод. Стартовая стоимость — от 2 390 000 рублей.

Xcite X-Cross 7 занимает промежуточную позицию. Кроссовер оснащён 1,5-литровым двигателем на 147 л. с. и вариатором, привод — только передний. Цена начинается с 2 499 000 рублей, что делает модель конкурентоспособной в своём классе.

Модели с более высоким уровнем оснащения

Для тех, кто ищет более мощные и технологичные решения, предлагаются KGM Tivoli и KGM Korando. Оба кроссовера оснащены двигателями объёмом 1,5 литра мощностью 163 л. с. и автоматической коробкой передач. Tivoli доступен только с передним приводом и стоит от 2 940 000 рублей. Korando дороже — от 3 190 000 рублей, но у него есть версии с полным приводом, что важно для эксплуатации в регионах.

Параллельный импорт: что можно купить

Через параллельный импорт в Россию поступают хорошо знакомые модели. Kia Seltos с мотором 1,5 литра мощностью 115 л. с. и вариатором предлагается минимум за 3 300 000 рублей. Skoda Karoq с турбированным двигателем 1,4 литра (150 л. с.) и автоматической коробкой передач оценивается от 3 650 000 рублей.

Nissan Qashqai оснащается двухлитровым мотором на 140 л. с. и вариатором, его стоимость начинается с 3 900 000 рублей. Самым дорогим в подборке стал Hyundai Tucson L с двигателем 1,5 литра мощностью 200 л. с. и восьмиступенчатым автоматом. Привод — передний, цена — от 3 950 000 рублей.

Сравнение официальных моделей и параллельного импорта

Официально представленные кроссоверы выигрывают за счёт понятной гарантии, сервисного обслуживания и более простой страховки. Параллельный импорт даёт доступ к известным моделям, но требует более внимательного подхода к проверке комплектации и юридических нюансов. При одинаковом бюджете выбор зависит от приоритетов — надёжность поставок или бренд и оснащение.

Как выбрать кроссовер до 4 млн рублей

Определите, нужен ли полный привод или достаточно переднего. Сравните стоимость обслуживания и доступность запчастей. Проверьте условия гарантии, особенно при параллельном импорте. Учтите расходы на страховку и возможную перепродажу автомобиля.

Популярные вопросы о некитайских кроссоверах в России

Какие кроссоверы до 4 млн рублей продаются официально?

К таким моделям относятся "Москвич 3", Solaris HC, Xcite X-Cross 7, KGM Tivoli и KGM Korando.

Стоит ли рассматривать параллельный импорт?

Да, если важен конкретный бренд или уровень оснащения, но нужно учитывать риски и дополнительные проверки.

Что лучше выбрать для города и трассы?

Для города подойдут компактные модели с передним приводом, для трассы и регионов — версии с более мощными двигателями и полным приводом.