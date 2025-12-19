Такси не станут полностью отечественными: неожиданный допуск иномарок меняет правила игры

Таксистам разрешили ездить на иномарках по квоте 25%

Самозанятые таксисты смогут продолжать работать на своих иностранных автомобилях — для них не будут действовать жесткие ограничения по использованию исключительно локализованных моделей. Во втором чтении Госдума приняла поправки к закону о такси, закрепив квоту в 25% на нелокализованные машины для водителей-физлиц.

Фото: Wikimedia Commons by blu-news.org, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ такси, ночная поездка

Изначально с 1 марта предполагалось полностью ограничить использование в такси автомобилей, не имеющих глубокой локализации. Минпромторг подготовил предварительный перечень разрешённых марок, куда вошли Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и "Москвич".

Однако для самозанятых, работающих в такси эпизодически, переход на такие модели оказался бы экономически затруднительным. По оценкам отрасли, это могло спровоцировать рост теневых схем, включая аренду авто вместе с водителем или возврат к нелегальным "бомбилам", что напоминало бы практики 90-х годов.

Принятые поправки предусматривают, что для частных таксистов не будет распространяться требование использовать только те автомобили, которые включены в региональные реестры такси до 1 января 2033 года.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что новые нормы позволят смягчить переход к политике локализации в отрасли. Исполнительный директор ассоциации "Национальный совет такси" Наталия Лозинская назвала меры поддерживающими рынок, особенно в регионах, где у самозанятых меньше возможностей обновлять автопарк.

По её данным, 72% таксопарков сообщили, что более половины их машин не соответствует требованиям локализации. Лишь 29% автомобилей на рынке такси действительно локализованы, а при текущем состоянии экономики перевозчики не способны оперативно перестроиться под жесткие правила, сообщает "За рулем".

Помимо прочего, законопроект расширяет возможности повторной регистрации автомобилей в реестре такси после временного исключения. Это позволит новым участникам рынка легче входить в отрасль и работать даже за пределами региона регистрации.

Эксперты считают, что принятые поправки могут стать промежуточным этапом перед более глубокой реформой отрасли. В профессиональном сообществе ожидают, что в ближайшие годы государство продолжит корректировку требований к локализации и безопасности, чтобы выровнять условия работы для таксопарков, агрегаторов и частных водителей.