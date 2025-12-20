Китаец требует особого подхода: как прикрутить номер так, чтобы инспектору не к чему было придраться

Закрепить российский номерной знак на новом китайском автомобиле оказывается не такой простой задачей: стандартные отверстия не совпадают, а неправильный монтаж может привести к штрафу. Разобраться, как установить номер правильно и не нарушить ГОСТ, помогает новая инструкция, опубликованная профильными экспертами. Об этом сообщает "За рулём".
У российских госномеров всего два крепёжных отверстия, а у большинства китайских моделей — четыре, причём расположение по вертикали выходит за пределы высоты отечественной таблички. Прикрутить знак только двумя болтами без переходника невозможно: он будет висеть неправильно и нарушит требования стандарта. Ранее зарубежные производители адаптировали машины под российские нормы, но китайские бренды делают это не всегда — поэтому задача ложится на владельцев.
Специалисты подчёркивают: важно соблюсти эстетический вид, избежать повреждения кузова и не нарушить требования ПДД и КоАП — особенно с учётом того, насколько жёстко трактуются правила установки госномеров.
Проще всего использовать готовые переходники. Они бывают нескольких видов и стоят от 200 до 1200 рублей. Выбор зависит от того, насколько аккуратно владелец хочет вписать российский номер в конструкцию автомобиля.
Такой элемент стоит около 1100 рублей и почти не виден под установленным номером.
Имеют увеличенную высоту и позволяют спрятать винты: верхние — за номером, нижние — под декоративной полосой. Стоимость — 300-400 рублей. Решение аккуратное и понятное большинству владельцев.
Соединяют четыре китайских отверстия с отечественным стандартом 480 мм по горизонтали. До 300 рублей, просты в монтаже, подходят для большинства моделей.
Сам номер к ним не крепится — требуется стандартная российская рамка. Цена — 200-400 рублей.
Некоторые владельцы предпочитают сделать крепление своими руками. Например, можно установить резьбовые заклёпки М6 и закрепить номер винтами, подложив двусторонний скотч для защиты краски. Старые китайские отверстия при этом легко заглушить холодной сваркой. Этот метод можно применять и на китайских автомобилях, и на моделях других марок.
Стандарт Р 50577-2018 устанавливает ряд правил для корректного монтажа:
Нарушение правил грозит санкциями — от предупреждений за неправильное крепление до серьёзных последствий в случаях, когда конструкция нарушений выходит за допустимые пределы, что подтверждают материалы о небольших изменениях номерных знаков.
Эксперты отмечают: рамки появились в 1990-е и чаще служат рекламой дилера, чем реальной нуждой. Громоздкие конструкции портят внешний вид и дребезжат. Если площадка под номер достаточно большая, лучше крепить знак без рамки — через аккуратные крепления и защитную прокладку. Рамка нужна только в случае, если геометрия бампера не позволяет закрепить табличку напрямую.
Эстетично, надёжно, соответствуют ГОСТ, но стоят дороже.
Бюджетные и простые, подходят для большинства моделей, но служат меньше.
Дёшево и аккуратно, позволяет идеально подогнать крепёж, но требует навыков.
Нет, это запрещено — можно сверлить только площадку автомобиля или переходник.
Да, если рамка не закрывает элементы номера и не ухудшает его читаемость.
Чёрные элементы — частично; белую световозвращающую поверхность — нет. Проще заказать дубликат.
