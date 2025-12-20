Китаец требует особого подхода: как прикрутить номер так, чтобы инспектору не к чему было придраться

Неправильный монтаж номера грозит штрафом до 5000 рублей

Закрепить российский номерной знак на новом китайском автомобиле оказывается не такой простой задачей: стандартные отверстия не совпадают, а неправильный монтаж может привести к штрафу. Разобраться, как установить номер правильно и не нарушить ГОСТ, помогает новая инструкция, опубликованная профильными экспертами. Об этом сообщает "За рулём".

В чём состоит проблема несовместимости

У российских госномеров всего два крепёжных отверстия, а у большинства китайских моделей — четыре, причём расположение по вертикали выходит за пределы высоты отечественной таблички. Прикрутить знак только двумя болтами без переходника невозможно: он будет висеть неправильно и нарушит требования стандарта. Ранее зарубежные производители адаптировали машины под российские нормы, но китайские бренды делают это не всегда — поэтому задача ложится на владельцев.

Специалисты подчёркивают: важно соблюсти эстетический вид, избежать повреждения кузова и не нарушить требования ПДД и КоАП — особенно с учётом того, насколько жёстко трактуются правила установки госномеров.

Какие решения доступны владельцам

Проще всего использовать готовые переходники. Они бывают нескольких видов и стоят от 200 до 1200 рублей. Выбор зависит от того, насколько аккуратно владелец хочет вписать российский номер в конструкцию автомобиля.

Такой элемент стоит около 1100 рублей и почти не виден под установленным номером.

Популярные виды переходников

Специальные рамки для китайских авто

Имеют увеличенную высоту и позволяют спрятать винты: верхние — за номером, нижние — под декоративной полосой. Стоимость — 300-400 рублей. Решение аккуратное и понятное большинству владельцев.

Пластиковые Т-образные соединители

Соединяют четыре китайских отверстия с отечественным стандартом 480 мм по горизонтали. До 300 рублей, просты в монтаже, подходят для большинства моделей.

Переходные модули под обычную рамку

Сам номер к ним не крепится — требуется стандартная российская рамка. Цена — 200-400 рублей.

Как решить задачу без покупных деталей

Некоторые владельцы предпочитают сделать крепление своими руками. Например, можно установить резьбовые заклёпки М6 и закрепить номер винтами, подложив двусторонний скотч для защиты краски. Старые китайские отверстия при этом легко заглушить холодной сваркой. Этот метод можно применять и на китайских автомобилях, и на моделях других марок.

Что требует ГОСТ

Стандарт Р 50577-2018 устанавливает ряд правил для корректного монтажа:

болты должны быть светлыми или совпадать по цвету с полем номера;

разрешены рамки и переходники, если они не перекрывают флаг, символы и цифры;

запрещено закрывать знак любыми накладками или стеклом;

знак должен быть читаемым и не деформированным.

Нарушение правил грозит санкциями — от предупреждений за неправильное крепление до серьёзных последствий в случаях, когда конструкция нарушений выходит за допустимые пределы, что подтверждают материалы о небольших изменениях номерных знаков.

Нужна ли рамка на китайском автомобиле

Эксперты отмечают: рамки появились в 1990-е и чаще служат рекламой дилера, чем реальной нуждой. Громоздкие конструкции портят внешний вид и дребезжат. Если площадка под номер достаточно большая, лучше крепить знак без рамки — через аккуратные крепления и защитную прокладку. Рамка нужна только в случае, если геометрия бампера не позволяет закрепить табличку напрямую.

Сравнение способов крепления номера

Переходники заводского типа

Эстетично, надёжно, соответствуют ГОСТ, но стоят дороже.

Пластиковые адаптеры

Бюджетные и простые, подходят для большинства моделей, но служат меньше.

Самодельное крепление на заклёпках

Дёшево и аккуратно, позволяет идеально подогнать крепёж, но требует навыков.

Плюсы и минусы основных вариантов

Преимущества

Соответствие ГОСТ при грамотном выборе.

Защита кузова при использовании прокладок.

Минимальная вероятность получить штраф.

Ограничения

Необходимость выбора подходящего адаптера.

Дешёвые рамки могут дребезжать и искажать внешний вид.

Неправильный монтаж приводит к штрафным санкциям.

Советы по установке номера на китайский автомобиль

Проверить расположение отверстий заранее — у разных моделей размеры отличаются.

Использовать болты со светлым покрытием, чтобы соответствовать ГОСТ.

Избегать массивных рамок, если они не нужны по конструкции бампера.

Следить, чтобы крепления не закрывали флаг и символы "RUS".

При повреждении знака заказывать официальный дубликат, а не подкрашивать плёнку.

Популярные вопросы

Можно ли сверлить дополнительные отверстия в номере

Нет, это запрещено — можно сверлить только площадку автомобиля или переходник.

Разрешена ли установка рамки с рекламой

Да, если рамка не закрывает элементы номера и не ухудшает его читаемость.

Можно ли подкрашивать стертые символы

Чёрные элементы — частично; белую световозвращающую поверхность — нет. Проще заказать дубликат.