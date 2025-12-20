Тысячи владельцев Lada Granta получат срочный вызов в сервис: выявлен элемент, требующий доработки

Отзывная кампания "АвтоВАЗа" охватила десятки тысяч автомобилей LADA Granta и стала одной из крупнейших для модели за последние годы. Причина скрыта в одном из элементов узла трансмиссии, и производитель предпочёл заранее исключить любые риски, предложив владельцам бесплатную диагностику и ремонт. Об этом сообщили "Автоновости дня".
Под действие кампании попадают 33 450 автомобилей LADA Granta, выпущенных в период с 6 июня по 26 ноября 2025 года. В компании пояснили, что внимание привлёк карданный элемент одного из узлов — при определённых условиях существует минимальная вероятность ослабления соединения. Это не проявляется в обычной эксплуатации, но автопроизводитель решил провести превентивные действия, чтобы подтвердить заявленные характеристики автомобиля.
"АвтоВАЗ принял решение полностью исключить риск и провести бесплатные проверки", — отмечается в сообщении пресс-службы.
В компании подчеркнули, что причина связана с поставщиком компонента, а необходимые корректировки процессов уже согласованы и внедряются.
Владельцев автомобилей уведомят дилерские центры LADA. Диагностика узла займёт минимальное время, а в случае необходимости элемент заменят без дополнительной платы. Все необходимые компоненты уже поступили в официальные сервисные сети. При этом посещение сервиса не требует длительной записи — кампания организована так, чтобы нагрузка распределялась равномерно.
Пока Granta проходит превентивную проверку, другая модель бренда демонстрирует рекордную динамику. Новый семейство LADA Iskra, расположенное между Granta и Vesta, стремительно набирает популярность. За вторую неделю декабря было продано 668 автомобилей — лучший показатель с момента начала продаж. Это говорит о высоком интересе рынка к новым компактным моделям и постепенном расширении линейки бренда. Подтверждает тенденцию и недавний рост продаж LADA Iskra.
Массовая модель, широко распространённая в российских регионах, получила превентивную кампанию из-за потенциального риска в одном из узлов. Производитель оперативно устраняет возможные недочёты.
Новая линейка, предназначенная для покупателей, которым требуется промежуточный вариант между бюджетным и более оснащённым классом. Продажи растут, что подтверждает спрос на современные версии компактных моделей.
Как узнать, попал ли автомобиль под кампанию
Информацию можно уточнить по VIN у дилера или на официальных сервисных порталах компании.
Нужно ли платить за ремонт
Нет, диагностика и замена выполняются полностью бесплатно.
Можно ли продолжать ездить до визита в сервис
Производитель считает риск минимальным, но рекомендует пройти проверку при первой возможности.
