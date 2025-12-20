Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тысячи владельцев Lada Granta получат срочный вызов в сервис: выявлен элемент, требующий доработки

АвтоВАЗ отзывает 33,5 тыс. Granta из-за риска ослабления узла
Авто

Отзывная кампания "АвтоВАЗа" охватила десятки тысяч автомобилей LADA Granta и стала одной из крупнейших для модели за последние годы. Причина скрыта в одном из элементов узла трансмиссии, и производитель предпочёл заранее исключить любые риски, предложив владельцам бесплатную диагностику и ремонт. Об этом сообщили "Автоновости дня".

Lada Granta 2025
Фото: commons.wikimedia.org by Throwawayacc222, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Lada Granta 2025

Почему появились дополнительные проверки

Под действие кампании попадают 33 450 автомобилей LADA Granta, выпущенных в период с 6 июня по 26 ноября 2025 года. В компании пояснили, что внимание привлёк карданный элемент одного из узлов — при определённых условиях существует минимальная вероятность ослабления соединения. Это не проявляется в обычной эксплуатации, но автопроизводитель решил провести превентивные действия, чтобы подтвердить заявленные характеристики автомобиля.

"АвтоВАЗ принял решение полностью исключить риск и провести бесплатные проверки", — отмечается в сообщении пресс-службы.

В компании подчеркнули, что причина связана с поставщиком компонента, а необходимые корректировки процессов уже согласованы и внедряются.

Как будет проходить обслуживание

Владельцев автомобилей уведомят дилерские центры LADA. Диагностика узла займёт минимальное время, а в случае необходимости элемент заменят без дополнительной платы. Все необходимые компоненты уже поступили в официальные сервисные сети. При этом посещение сервиса не требует длительной записи — кампания организована так, чтобы нагрузка распределялась равномерно.

Параллельные новости рынка: рост продаж LADA Iskra

Пока Granta проходит превентивную проверку, другая модель бренда демонстрирует рекордную динамику. Новый семейство LADA Iskra, расположенное между Granta и Vesta, стремительно набирает популярность. За вторую неделю декабря было продано 668 автомобилей — лучший показатель с момента начала продаж. Это говорит о высоком интересе рынка к новым компактным моделям и постепенном расширении линейки бренда. Подтверждает тенденцию и недавний рост продаж LADA Iskra.

Сравнение: Granta, подвергшаяся отзыву, и Iskra с рекордными продажами

Granta

Массовая модель, широко распространённая в российских регионах, получила превентивную кампанию из-за потенциального риска в одном из узлов. Производитель оперативно устраняет возможные недочёты.

Iskra

Новая линейка, предназначенная для покупателей, которым требуется промежуточный вариант между бюджетным и более оснащённым классом. Продажи растут, что подтверждает спрос на современные версии компактных моделей.

Советы владельцам LADA Granta, попавшим под кампанию

  • Дождаться уведомления от дилерского центра или самостоятельно уточнить VIN в базе отзывов.
  • Пройти диагностику в удобное время — процедура занимает немного времени.
  • После замены детали проверить стабильность работы узла при обычной эксплуатации.
  • Сохранять документы о прохождении сервисной операции — они могут понадобиться при дальнейших обращениях.

Популярные вопросы

Как узнать, попал ли автомобиль под кампанию

Информацию можно уточнить по VIN у дилера или на официальных сервисных порталах компании.

Нужно ли платить за ремонт

Нет, диагностика и замена выполняются полностью бесплатно.

Можно ли продолжать ездить до визита в сервис

Производитель считает риск минимальным, но рекомендует пройти проверку при первой возможности.

