Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

После мороза авто не заводится? Принцип 5-10-15 оживляет аккумулятор даже если лампы еле мигают

Правило 5-10-15 помогает правильно "прикурить" авто
Авто

Когда двигатель отказывается запускаться в холодную погоду, чаще всего причиной становится разряженная аккумуляторная батарея. Именно в такие моменты выручает простое правило "5-10-15", о котором говорят опытные автомеханики. Оно помогает безопасно "прикурить" автомобиль и избежать ошибок, способных повредить электрооборудование. Об этом рассказал автомеханик Алексей Степанцов в интервью 32CARS. RU.

Машина сломалась в дороге
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Машина сломалась в дороге

Почему аккумуляторы подводят в холодное время года

Осенью и зимой химические процессы в батарее замедляются, из-за чего снижается мощность аккумулятора. Даже исправная АКБ после ночной стоянки может выдавать недостаточный ток. Ситуацию усугубляют возраст батареи, высокие летние температуры и банальная невнимательность — включённые фары или аудиосистема при заглушенном моторе. Все эти факторы ведут к тому, что стартер крутит медленно или вовсе молчит.

Как подготовиться к прикуриванию и избежать ошибок

Перед подключением проводов нужно убедиться, что оба автомобиля стоят устойчиво, зажигание выключено, а ручной тормоз затянут. Важно заранее найти расположение аккумулятора — в некоторых машинах он находится в багажнике или скрыт декоративными панелями. Для подключения используются точки с маркировкой "+" и "-" или специальные выведенные контакты.

"Не стоит соединять минусовой провод с клеммой разряженного аккумулятора — безопаснее крепить его к металлической части двигателя или кузова", — отмечает Алексей.

Такой подход уменьшает риск искр и делает процедуру более безопасной. Плотное прилегание зажимов проводов — обязательное условие. Дополнительную осторожность стоит проявлять при самом "прикуривании" от другого авто.

Правило 5-10-15: как действовать по времени

Принцип помогает избежать перегрузки электрической системы и делает запуск более предсказуемым. Он основан на последовательных временных интервалах, которые дают аккумулятору возможность восстановиться.

  • 5 минут: после подключения проводов водитель автомобиля-донора запускает двигатель и оставляет его работать на холостых. Это позволяет передать первичный заряд на разряженную батарею.
  • 10 минут: если АКБ полностью "села", лучше подождать дольше, чтобы батарея успела накопить достаточно энергии для запуска двигателя.
  • 15 минут: после успешного старта автомобиля с разряженной АКБ необходимо снять провода в обратном порядке и проехать не менее 15 минут. За это время генератор восполнит потерянный заряд.

Когда проблема повторяется: что ещё стоит проверить

Если машина плохо заводится даже после подзарядки, причина может быть в генераторе или регуляторе напряжения. Измерение мультиметром на заведённом двигателе поможет оценить работу системы: нормой считается диапазон 13,8-14,6 V. Значительные отклонения указывают на проблемы зарядки или сопротивление в проводке.

Иногда заряд в норме, но мотор всё равно запускается тяжело. В этом случае аккумулятор проверяют под нагрузкой: если напряжение проседает ниже 9,5 V, батарея больше не держит ток и требует замены.

Сравнение способов запуска автомобиля

Прикуривание от другого авто

Самый доступный и быстрый метод. Подходит при временной просадке АКБ, но требует правильного подключения проводов.

Пусковое устройство

Компактные бустеры работают автономно, упрощая запуск без привлечения второго автомобиля. Но требуют регулярной подзарядки.

Замена аккумулятора

Идеальный вариант при повторяющихся проблемах. Позволяет исключить риск внезапного отказа в мороз.

Плюсы и минусы основных методов

Каждый способ имеет свой набор преимуществ и ограничений.

Преимущества

  • Быстрая помощь при разрядке.
  • Возможность запустить мотор даже в мороз.
  • Простые действия, доступные большинству водителей.

Ограничения

  • Риск ошибок при неправильном подключении проводов.
  • Временный эффект при изношенной АКБ.
  • Необходимость контроля состояния генератора.

Советы для надёжного запуска зимой

  • Регулярно проверять заряд АКБ и её возраст.
  • Очищать клеммы от окислов, чтобы снизить потери тока.
  • Не оставлять электрооборудование включённым на стоянке.
  • В мороз после посадки в авто подождать несколько секунд перед запуском, чтобы насос и система питания стабилизировались — особенно это важно в мороз.

Популярные вопросы

Как понять, что батарея изношена

Признаки — частая разрядка, слабый пуск в мороз и просадка напряжения при нагрузочном тесте.

Можно ли прикуривать дизельные авто от бензиновых

Да, если проводить подключение правильно и использовать мощные провода.

Сколько должен работать двигатель после прикуривания

Минимум 15 минут, чтобы генератор восстановил заряд.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Темы авто ремонт дорога советы машина водитель автомобиль
Новости Все >
Спортсменов поселят в модульные дома на Олимпиаде в Италии — SITA
Прохор Шаляпин и Егор Крид провели совместный стрим
Учёные до сих пор не могут объяснить происхождение линий в спектре Солнца
Износ фасеточных суставов вызывает хроническую боль в спине — врачи реабилитологи
Внук Татьяны Васильевой стал жертвой телефонных мошенников
Растительное масло используют для инсектицидов и ловушек для насекомых — Actualno
После 200 тыс. км чаще всего изнашиваются ГРМ, подвеска и коробка — данные Actualno
Инфляция огурца стала вирусным мемом — экономист Суворов
Belgee S50 стал самым доступным новым автомобилем с классической АКП в России
Фараоновы муравьи признаны одними из самых сложных для уничтожения вредителей — Earth
Сейчас читают
Трактор С-100 выпустили тиражом более 124 тыс. единиц
Авто
Трактор С-100 выпустили тиражом более 124 тыс. единиц
Вазелиновая ловушка снижает активность тараканов дома — UNO
Недвижимость
Вазелиновая ловушка снижает активность тараканов дома — UNO
Садовый бинт защищает деревья от морозов и грызунов
Садоводство, цветоводство
Садовый бинт защищает деревья от морозов и грызунов
Популярное
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово

Лариса Долина ответила на вопрос ребёнка о новогоднем столе, и её высказывания вызвали бурю негодования в Сети из-за слова "тривиальный".

Ларису Долину осудили за использование слова "тривиальный"
Трактор С-100 выпустили тиражом более 124 тыс. единиц
Тяжёлый трактор весом 16 тонн умел экономить топливо — необычное решение удивляет до сих пор
Планка сдала позиции: это упражнение нагружает корпус ещё сильнее и безопаснее
Гигант весом в тонну и длиной более шести метров: существо, которое побило все рекорды живой природы
Употребление сыра снижает риск деменции на 13% — Neurology Игорь Буккер Исследование XRISM разрушает миф о тёмной материи Александр Рощин Житель Индианы рассказал о странных совпадениях после смерти родственников Вероника Эйнуллаева
Тайна строительства пирамид раскрыта: под Саккарой нашли систему, которая не вписывается в историю Египта
Решение принято, а восторга не случилось: Зарубина призналась, что её смущает в деле Долиной
Речь идет не о ресурсах: противостояние России и Запада получило цивилизационное объяснение
Речь идет не о ресурсах: противостояние России и Запада получило цивилизационное объяснение
Последние материалы
Учёные до сих пор не могут объяснить происхождение линий в спектре Солнца
Удачный маринад для мяса готовят по правилу трех ингредиентов
Недосып повышает аппетит через гормон грелин — эндокринолог Цатурян
Износ фасеточных суставов вызывает хроническую боль в спине — врачи реабилитологи
Внук Татьяны Васильевой стал жертвой телефонных мошенников
Растительное масло используют для инсектицидов и ловушек для насекомых — Actualno
Вертикальные шкафы очищают визуальное пространство — C.B. RADAR
Кит не может проглотить человека из-за строения пищевода — IflScience
После 200 тыс. км чаще всего изнашиваются ГРМ, подвеска и коробка — данные Actualno
Инфляция огурца стала вирусным мемом — экономист Суворов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.