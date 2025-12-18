Тяжёлый трактор весом 16 тонн умел экономить топливо — необычное решение удивляет до сих пор

Трактор С-100 выпустили тиражом более 124 тыс. единиц

Предшественником легендарной "сотки" являлся не менее известный трактор с гордым названием "Сталинец-100" (или С-100) и двигателем в сотню "лошадей" (это отображает индекс машины), выпускавшийся с 1956 по 1964 годы в количестве 124 тыс. 416 единиц техники.

Фото: Flickr: Soviet ЧТЗ T-100 Bulldozer, Erfurt, DDR. August 1989 by Felix O, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Soviet ЧТЗ T-100 Bulldozer, Erfurt, DDR. August 1989

Ну, а если "копнуть глубже"? Предшественником С-100 был С-80, соответственно, развивавший 80 л. с., производившийся с 1937-го до самого начала Великой Отечественной и даже после нее. А еще раньше появился С-65. Эта машина запечатлена в популярном фильме Пырьева "Трактористы". Если же завершить исторический экскурс, то "упремся" в главный "прообраз" — трактор С-60, выпущенный в 1933 году на только что построенном Челябинском заводе. Машина разрабатывалась (производилась до 1937-го) на базе американского Caterpillar 60. Вот такая трансформация!

Как появился Т-100

С-80 еще производился после войны — по сути, это был единственный тогда промышленный трактор в СССР. Правда, к 1950-м его модернизировали: установили деревянную кабину. С-100 — логическое продолжение С-80, получившее усовершенствованные узлы и агрегаты. После 1953-го в виду развенчания "культа личности", челябинские трактора получили в индексе вместо буквы "С" литеру "Т". Первая машина сошла с конвейера ЧТЗ в 1963 году.

Технические особенности Т-100

Одно из главных отличий — новый, более мощный дизельный 4-цилиндровый двигатель Д-108, выдававший 108 "лошадей" и имевший объем в 15,5 литров. У агрегата предусмотрено водяное охлаждение, наддув отсутствовал. Заводился движок через "пускач", который, в свою очередь, приводился в действие с помощью стартера и аккумулятора.

Однако на практике новая батарея служила совсем недолго, и зачастую мотор Т-100 заводили вручную, наматывая веревку на шкив "пускача". Такой способ тоже был предусмотрен конструкторами. Кстати, поэтапный пуск силового агрегата Т-100 сделан не просто так. Предполагалось, что машина будет эксплуатироваться в сильный мороз и в чистом поле. Чтобы завести мотор, сначала "активировали" "пускач", имевший две передачи. Его выхлопные газы подавались во впускной коллектор главного мотора, повышая температуру блока цилиндров. Затем включалась вторая передача "пускача": прогрев становился интенсивнее. И только после этого тракторист дергал рукоятку декомпрессора, подключая основной силовой агрегат. Была и еще одна интересная деталь, обеспечивавшая некоторую экономию топлива: на холостых оборотах в двигателе автоматически отключалась подача горючего в два цилиндра из четырех. Просто и сердито! Уменьшению расхода топлива способствовала и непосредственная его подача в цилиндры: камера сгорания находилась прямо в днище поршня. Тогда это было новаторством, нестандартным решением.

Кабина

Для тракториста 1960-х это была просто "песня" — внутри имелся обогреватель, работавший за счет масляного радиатора, и даже что-то вроде вентиляции: воздушный фильтр располагался в кабине. Правда, из-за него было шумновато. А еще — мягкое сиденье, звуковой сигнал и плафон для подсветки "салона". Заправка топливного 235-литрового бака могла осуществляться из резервуаров, расположенных ниже уровня заливной горловины: для этого предусматривался вакуумный насос, функционирующий благодаря энергии выхлопных газов.

Применение

В основном Т-100 эксплуатировался на промышленных объектах, использовался в строительстве, как бульдозер. Трансмиссия обеспечивала пять передних передач и четыре задних при максимальной скорости в 10 км/ч. Масса трактора — около 16 т. Т-100 имел двадцать две версии и оснащался на выбор одним из 14-ти комплектов оборудования. Так что основное место работы Т-100 — крупные стройки, где он трудился в качестве бульдозера, расчищая и выравнивая площадки. Также трактор был востребован в лесном хозяйстве, где занимался корчеванием, расчисткой просек. В принципе, его можно было использовать и для пахоты: небольшое удельное давление на грунт (0,47 кгс/кв. см) позволяло это сделать. Но все же среди основных специальностей — трубоукладчик, удалитель камней, рыхлитель, кусторез, копр, каток и даже подъемный кран. Первые модели Т-100 подразумевали использование совместно с навесным оборудованием канатов и тросов. Позже на трактор установили гидравлическую систему.

Эксплуатация

Машина оказалась долгожителем. Известно, что Т-100 шел на экспорт в страны соцлагеря. По данным на середину 2000-х, например, в Венгрии зафиксировано почти 150 единиц этой техники. Во Вьетнаме трудяге даже поставили памятник (Музей инженерных войск). Есть монументы и в России, в Чебоксарах (Музей тракторов), Белоруссии (Бобруйский район). Преемником Т-100 стал Т-130, производство которого началось в 1969 году.