Машина может не завестись в самый неподходящий момент: 5 аккумуляторов, от которых лучше держаться подальше

Аккумулятор Econocraft 35E признан худшим по ёмкости — SlashGear

Иногда именно аккумулятор становится слабым звеном автомобиля: он стареет быстрее, чем кажется, а поломка застаёт водителя врасплох. Выбор батареи кажется простым, но лабораторные проверки часто показывают обратное — некоторые модели не выдерживают холода и теряют мощность раньше срока. Поэтому эксперты Consumer Reports сформировали список аккумуляторов, от покупки которых лучше отказаться. Об этом сообщает SlashGear.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобильный аккумулятор

Почему одни аккумуляторы проваливают тесты

Надёжность батарей оценивается по трём ключевым параметрам: сроку службы, устойчивости к перегревам и пусковым характеристикам зимой. Именно холодный старт становится критическим — слабая модель не справляется с низкими температурами и быстро разряжается. Важно учитывать и резервную ёмкость: она показывает, как долго автомобиль сможет работать при отказе генератора. Низкие показатели в этих категориях говорят о том, что батарея не подходит для длительной эксплуатации.

Подробные сравнения позволяют выделить модели, которые не оправдывают ожиданий владельцев. Чаще всего проблемы проявляются в падении мощности, коротком сроке службы и низком пусковом токе. Эти характеристики становятся решающими особенно для водителей, использующих автомобиль ежедневно.

ТОП-5 аккумуляторов, которых лучше избегать

Econocraft 24F-E привлекает низкой стоимостью, но сильно уступает аналогам при холодном запуске. Его пусковой ток — один из самых низких в своей группе, поэтому он подходит разве что как временная замена. Econocraft 35E демонстрирует аналогичные проблемы и занимает последнее место среди аккумуляторов своего размера. Он обладает минимальной резервной ёмкостью, что становится критично для машин с изношенными генераторами.

EverStart AGM H5 отличается хорошими отзывами владельцев, но тесты выявили короткий срок службы и средние показатели при низких температурах. Econocraft H6-E снова показывает слабые результаты: низкий ресурс и посредственные характеристики в холодную погоду делают его непрактичным выбором для длительного использования. Duralast Platinum 51R-AGM выглядит надёжным на бумаге, но в лабораторных проверках демонстрирует меньшую долговечность, чем ожидается от модели с высокой ценой.

Что важно учитывать перед покупкой

Цена редко отражает реальную надёжность аккумулятора — иногда бюджетные модели справляются лучше дорогих. Выбор должен опираться на характеристики, соответствие группе BCI и реальные результаты тестов. Ошибка в выборе размера батареи способна вызвать регулярные проблемы с разрядкой, а низкий пусковой ток усилит риски зимой.

Сравнение аккумуляторов по ключевым параметрам

Econocraft часто проигрывают конкурентам из-за низкого ресурса и слабого пускового тока. EverStart демонстрирует стабильные показатели лишь в премиальной линейке, тогда как базовые версии проседают по сроку службы. Duralast предлагает мощный старт, но не всегда выдерживает обещанные циклы эксплуатации. В сравнении с альтернативами показатели этих моделей оказываются ниже заявленных конкурентами.

Советы по выбору надёжного аккумулятора

Сравнивайте характеристики с требованиями вашего автомобиля. Ориентируйтесь на высокий пусковой ток, стабильную резервную ёмкость и проверенную лабораторную надёжность. Лучше выбирать модели с расширенной гарантией и репутацией производителей, которые обеспечивают стабильное качество. Проверяйте дату выпуска аккумулятора — даже новый на витрине может значительно потерять заряд.

