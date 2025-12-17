Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Не застрять и доехать: 5 автомобилей, которым зимние дороги только добавляют уверенности

Subaru Forester создан для зимы благодаря симметричному AWD
Авто

Надёжный автомобиль зимой — это больше, чем средство передвижения: снег, гололёд и низкие температуры проверяют технику на прочность и быстро выявляют слабые места. Даже привычные маршруты превращаются в испытание, а комфорт и безопасность становятся приоритетом. Именно поэтому эксперты ежегодно анализируют модели, способные уверенно держаться на зимних дорогах. Данный рейтинг был составлен на основе анализа отзывов потребителей, показателей надёжности согласно данным платформ JD Power и Motor Trend, сообщает ТАРАНТАС НЬЮС.

Субару Форестер
Фото: commons.wikimedia.org by Tokumeigakarinoaoshima, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Субару Форестер

Что делает автомобиль зимним

Зимний автомобиль сочетает устойчивость, надёжную трансмиссию и высокий клиренс. Важны управляемость на льду, работа полного привода и способность подвески гасить удары на неровной дороге. Большая часть зимних проблем возникает именно из-за недостаточной адаптации машины к холоду, поэтому производители уделяют внимание системам стабилизации, тяговому контролю и настройке шасси. Учитывается также комфорт: в длительных поездках важно, чтобы водитель и пассажиры не уставали.

В рейтинг вошли пять моделей, которые показали стабильные результаты в зимних тестах, а также получили высокие оценки владельцев. Их объединяют устойчивость, адекватная динамика на снегу и продуманная конструкция. Разница между ними заключается в уровне оснащения, назначении и стоимости обслуживания, что позволяет выбрать оптимальный вариант для города или загородных путешествий.

ТОП-5 автомобилей, работающих зимой лучше остальных

Toyota 4Runner подходит тем, кто часто ездит по загородным трассам. Это крупный и выносливый автомобиль с просторным салоном, надежными узлами и устойчивым полным приводом. Subaru Forester привлекает сочетанием доступной цены, безопасности и клиренса, позволяющего уверенно проходить заснеженные участки. Он подходит как для ежедневной езды, так и для поездок на природу.

Honda Passport ориентирован на тех, кто выбирает активные маршруты. Высокая проходимость и объёмный салон делают его удобным для путешествий. Volvo V60 Cross Country объединяет премиум-интерьер и уверенность на зимних дорогах: приподвешенный кузов обеспечивает управляемость, а материалы салона создают комфорт в дальних поездках. Buick Encore GX — компактный вариант для города: он экономичен, прост в парковке и может комплектоваться полным приводом для повышения устойчивости зимой.

На что обратить внимание при выборе авто

Перед покупкой важно решить, насколько часто вам предстоят зимние выезды и по каким дорогам. Для путешествий и загородных маршрутов подойдут модели с развитым полным приводом и высоким клиренсом. Для города важнее экономичность, компактность и предсказуемая управляемость. Нагрузки в холода увеличивают требования к тормозам и подвеске, поэтому лучше выбирать автомобили с усиленными элементами ходовой.

Сравнение зимних моделей

Toyota 4Runner — выбор для длительных поездок и тяжёлых условий; Subaru Forester — оптимален по цене и качеству; Honda Passport предлагает высокую проходимость; Volvo V60 Cross Country сочетает комфорт и безопасность; Buick Encore GX подойдёт тем, кто проводит много времени в городе. Разница между ними заключается в назначении: одни создавались для приключений, другие — для повседневной зимней эксплуатации.

Советы по выбору зимнего автомобиля

Оцените дорожные условия региона, частоту поездок и нагрузку на автомобиль. Обратите внимание на полный привод, клиренс, качество шин и работу систем стабилизации. Проверьте, насколько удобно сидеть за рулём зимой: обогревы, обзорность и вместимость багажника часто оказываются решающими. Если авто используется каждый день, выбирайте модель с экономичным двигателем и надёжной подвеской.

Популярные вопросы о зимних автомобилях

  1. Какой тип привода лучше зимой? Полный привод обеспечивает лучшую тягу на снегу и льду.

  2. Можно ли зимой ездить на компактных кроссоверах? Да, если оснащены качественными шинами и системой стабилизации.

  3. Что важнее — клиренс или мощность? Клиренс влияет на проходимость, а мощность — на динамику, но зимой критична именно управляемость.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Темы авто зима рейтинг безопасность
