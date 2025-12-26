Самый необычный Москвич конца СССР обещал стать сенсацией: семь мест, инновации и внезапный финал

АЗЛК начал разработку семиместного УПВ в конце 1980-х

В советском автомобилестроении слова "минивэн" не было: машины с вместительным кузовом, занимавшие место между микроавтобусом и "комби", называли "универсалами повышенной вместимости" или сокращенно УПВ. Именно такую технику, рассчитанную на семь человек, на рубеже 1980-х начали разрабатывать на столичном АЗЛК. Причем, КБ завода возглавил специально приглашенный из Ухты конструктор-самодельщик Александр Кулыгин. Это он прославился на всю страну лично изготовленным вездеходом и легковым авто "Панголина". Кулыгин довольно быстро сделал макет из пластика в масштабе 1:4, которому присвоили индекс "2139" и собственное имя "Круиз".

Фото: Own work by the original uploader by w:ru:Sah68 (talk | contribs), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Универсал повышенной вместимости АЗЛК-2139 «Арбат» в музее АЗЛК

Прототип "Арбат" и его инновации

Но вариант инженера-самоучки, хоть и выглядел стильно, даже фантастично, мало имел общего с реальными возможностями предприятия. Поэтому реализацию проекта перепоручили штатным конструкторам завода. Созданный ими прототип под названием "Арбат" резко выделялся на фоне серийно штамповавшихся тогда моделей. Двери — с "наглухо" утопленными ручками, традиционной решетки радиатора нет вообще, окраска кузова — в два цвета. Внутри — поворачивающиеся на 180° кресла, при необходимости трансформирующиеся в столики. Даже само сиденье, отдельно от спинки могло удлиняться (выдвигаться вперед). "Баранка" уже напоминала современный мультируль, а бортовой компьютер соседствовал с электронной панелью приборов. И это конец 80-х!

Кузов тоже был инновационным и представлял собой оцинкованный каркас, на котором крепили пластиковые панели. Предполагалось, что создадут "конструктор", в котором на базовое шасси можно будет навешивать разную надстройку. Например, в перспективе планировалась разработка микроавтобуса АЗЛК-3733. В 1988-м "Арбат" получил 1 золотую и аж 8 серебряных медалей на ВДНХ.

Эпопея с итальянцами

Однако, руководству завода готовый макет показался недостаточно "европейским": решили обратиться в дизайнерскую компанию Garnero. В Турине быстро создали свой собственный вариант экстерьера минивэна, который назвали "Ресса". Планировалось, что на его основе создадут предсерийный образец. Крупномасштабное производство предполагалось наладить в Сухиничах (Калужская область) — тамошнее предприятие автоматических линий как раз весной 1989-го вошло в состав столичного АЗЛК. Сам завод был загружен "под завязку": вовсю штамповал "сорок первые" "Москвичи". Однако, "лихие 90-е" уже стояли на пороге и макет пришлось итальянцам вернуть. По одной из версий, для дальнейшего сотрудничества с иностранной дизайнерской компанией заводу банально не хватило финансов.

Что в результате

Снова вернулись к "родному" макету. На него установили тогда считавшийся "продвинутым" двигатель АЗЛК-21414 в 1,8 л, выдававший 95 л. с. КПП, привод ведущих колес позаимствовали у серийного "Москвича-2141". Заднюю подвеску, ввиду увеличенной грузоподъемности, разработали самостоятельно. Получившийся автомобиль-макет мог ездить по заводской территории, но не более того: все силы были потрачены на создание экстерьера, внешний облик и салон. Силовыми расчетами кузова (на кручение, жесткость и т. п.) пока никто не занимался, ходовые испытания не проводились. Зато "Арбат" не сходил с обложек журналов: в сопутствующих статьях вовсю обсуждали будущее модели.

Однако не получилось: развал Советского Союза и последовавший экономический коллапс заставили заботиться АЗЛК о собственном выживании, а не создании новых машин. "Арбат" (его завод пережил лет на десять всего) повторил судьбу многих перспективных авто: появились не в том месте, не в то время… К 1992-му году остался единственный экземпляр минивэна АЗЛК-2139, который сумел не попасть под разборку и превратился в очередную экспозицию музея ретро-автомобилей.