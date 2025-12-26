Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Милешкин

Самый необычный Москвич конца СССР обещал стать сенсацией: семь мест, инновации и внезапный финал

АЗЛК начал разработку семиместного УПВ в конце 1980-х
Авто

В советском автомобилестроении слова "минивэн" не было: машины с вместительным кузовом, занимавшие место между микроавтобусом и "комби", называли "универсалами повышенной вместимости" или сокращенно УПВ. Именно такую технику, рассчитанную на семь человек, на рубеже 1980-х начали разрабатывать на столичном АЗЛК. Причем, КБ завода возглавил специально приглашенный из Ухты конструктор-самодельщик Александр Кулыгин. Это он прославился на всю страну лично изготовленным вездеходом и легковым авто "Панголина". Кулыгин довольно быстро сделал макет из пластика в масштабе 1:4, которому присвоили индекс "2139" и собственное имя "Круиз".

Универсал повышенной вместимости АЗЛК-2139 «Арбат» в музее АЗЛК
Фото: Own work by the original uploader by w:ru:Sah68 (talk | contribs), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Универсал повышенной вместимости АЗЛК-2139 «Арбат» в музее АЗЛК

Прототип "Арбат" и его инновации

Но вариант инженера-самоучки, хоть и выглядел стильно, даже фантастично, мало имел общего с реальными возможностями предприятия. Поэтому реализацию проекта перепоручили штатным конструкторам завода. Созданный ими прототип под названием "Арбат" резко выделялся на фоне серийно штамповавшихся тогда моделей. Двери — с "наглухо" утопленными ручками, традиционной решетки радиатора нет вообще, окраска кузова — в два цвета. Внутри — поворачивающиеся на 180° кресла, при необходимости трансформирующиеся в столики. Даже само сиденье, отдельно от спинки могло удлиняться (выдвигаться вперед). "Баранка" уже напоминала современный мультируль, а бортовой компьютер соседствовал с электронной панелью приборов. И это конец 80-х!

Кузов тоже был инновационным и представлял собой оцинкованный каркас, на котором крепили пластиковые панели. Предполагалось, что создадут "конструктор", в котором на базовое шасси можно будет навешивать разную надстройку. Например, в перспективе планировалась разработка микроавтобуса АЗЛК-3733. В 1988-м "Арбат" получил 1 золотую и аж 8 серебряных медалей на ВДНХ.

Эпопея с итальянцами

Однако, руководству завода готовый макет показался недостаточно "европейским": решили обратиться в дизайнерскую компанию Garnero. В Турине быстро создали свой собственный вариант экстерьера минивэна, который назвали "Ресса". Планировалось, что на его основе создадут предсерийный образец. Крупномасштабное производство предполагалось наладить в Сухиничах (Калужская область) — тамошнее предприятие автоматических линий как раз весной 1989-го вошло в состав столичного АЗЛК. Сам завод был загружен "под завязку": вовсю штамповал "сорок первые" "Москвичи". Однако, "лихие 90-е" уже стояли на пороге и макет пришлось итальянцам вернуть. По одной из версий, для дальнейшего сотрудничества с иностранной дизайнерской компанией заводу банально не хватило финансов.

Что в результате

Снова вернулись к "родному" макету. На него установили тогда считавшийся "продвинутым" двигатель АЗЛК-21414 в 1,8 л, выдававший 95 л. с. КПП, привод ведущих колес позаимствовали у серийного "Москвича-2141". Заднюю подвеску, ввиду увеличенной грузоподъемности, разработали самостоятельно. Получившийся автомобиль-макет мог ездить по заводской территории, но не более того: все силы были потрачены на создание экстерьера, внешний облик и салон. Силовыми расчетами кузова (на кручение, жесткость и т. п.) пока никто не занимался, ходовые испытания не проводились. Зато "Арбат" не сходил с обложек журналов: в сопутствующих статьях вовсю обсуждали будущее модели.

Однако не получилось: развал Советского Союза и последовавший экономический коллапс заставили заботиться АЗЛК о собственном выживании, а не создании новых машин. "Арбат" (его завод пережил лет на десять всего) повторил судьбу многих перспективных авто: появились не в том месте, не в то время… К 1992-му году остался единственный экземпляр минивэна АЗЛК-2139, который сумел не попасть под разборку и превратился в очередную экспозицию музея ретро-автомобилей.

Автор Сергей Милешкин
Сергей Милешкин — внештатный автор Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы история автомобили
Новости Все >
Метанол в суррогатном алкоголе может привести к смерти при дозе 30–50 мл — врач
Булочки с корицей можно приготовить без замеса и дрожжей — Allrecipes
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Соленья в сочетании с алкоголем усиливают обезвоживание — диетологи
Завод "Красное Сормово" завершил передачу высокотехнологичного краболова "Кильдин"
ЦФО с безработицей 1,4–1,5% опережает Россию — Центробанк
Сухой воздух в квартире зимой повышает риск инфекций и аллергии — врач Вера Сережина
Япония тестирует капсулу-душ Mirai Ningen Sentakuki для мытья тела — Chip
Безводная мойка снижает риск микроцарапин на лаке — Jalopnik
Ирина Безрукова назвала Веру Алентову прекрасной актрисой
Сейчас читают
Планета-изгой Cha 1107-7626 поглощает миллиарды тонн вещества в секунду — Popsci
Наука и техника
Планета-изгой Cha 1107-7626 поглощает миллиарды тонн вещества в секунду — Popsci
Китай запустил собственный роторный двигатель Ванкеля R05E — Auto Motor und Sport
Авто
Китай запустил собственный роторный двигатель Ванкеля R05E — Auto Motor und Sport
Картофельно-куриные шарики в беконе запекают 30 – 35 минут
Еда и рецепты
Картофельно-куриные шарики в беконе запекают 30 – 35 минут
Популярное
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки

Колючий и дикий на вид тёрн может стать ценным растением на участке. Рассказываем, чем он полезен, как его выращивать и использовать урожай.

Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Мышцы не считают повторения: сколько отжиманий действительно запускают изменения в теле
Прощание с Анатолием Лобоцким оказалось тревожным: внимание зала привлекли Алентова и Рутберг
Череп Гринча напоминает гибрид примата и хищника — анатом Люси Хайд Вероника Эйнуллаева АЗЛК начал разработку семиместного УПВ в конце 1980-х Сергей Милешкин Алиев игнорирует Москву, что является сигналом на разрыв отношений с РФ Любовь Степушова
Всего одно упражнение — и работает всё тело: находка для тех, кому за 50 и нет времени
Цветы, овации и холодный финал: поведение Ларисы Долиной после концерта обсуждают все
Новогодний стол без тяжести: салат Неаполь раскрывает сочность баклажанов и свежих овощей
Новогодний стол без тяжести: салат Неаполь раскрывает сочность баклажанов и свежих овощей
Последние материалы
Метанол в суррогатном алкоголе может привести к смерти при дозе 30–50 мл — врач
Подводные оползни и вулканы угрожают континентам — FUTURA
Большой веретенник пролетает 13 560 км без еды за 11 дней
Булочки с корицей можно приготовить без замеса и дрожжей — Allrecipes
Посещение спортзала не компенсирует нехватку ходьбы
Золоту предсказали цену в 5000 долларов за унцию. И это не предел
Леди Гага хотела быть не только увиденной, но и услышанной
Доля угонов китайских брендов авто выросла до 21% в 2025 году
Череп Гринча напоминает гибрид примата и хищника — анатом Люси Хайд
Мягкое отшелушивание кожи рекомендуется за день до эпиляции — Folha Vitoria
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.