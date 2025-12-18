Китайские кроссоверы за 3 млн? Тест показал, кто реально стоит денег, а кто маскирует слабые места

Подробное сравнение трех популярных кроссоверов стоимостью около 3 млн рублей — обновленного Belgee X70, Changan Uni-S и Jetta VS5. Белорусская марка недавно освежила внешность "семидесятки", придав ей черты Geely Monjaro, и заметно снизила цену: тестовый вариант в комплектации Style оценён в 2,6 млн рублей — на 350 тысяч дешевле прежнего.
Changan Uni-S, который прежде был известен как CS55 Plus, изменений в прайс-листе не получил: автомобиль на тесте стоит 3 млн рублей. Jetta VS5, являющаяся упрощенным родственником Skoda Karoq, оказалась самой дорогой среди участников — 3,35 млн рублей.
Все три кроссовера представлены в переднеприводном исполнении.
Обновленный Belgee X70 оказался самым тяжелым, хотя оснащён трехцилиндровым мотором. Незначительные вибрации заметны лишь на холостом ходу. Новые 17-дюймовые колеса улучшили комфорт — мелкие неровности автомобиль стал проходить гораздо мягче.
Разгон до 100 км/ч модель показала быстрее паспорта — 10,6 секунды. Автомат Aisin переключает плавно и предсказуемо.
У Jetta такая же коробка, но калибровки менее удачные: переключения иногда резкие. При этом 1.4-литровый мотор позволяет VS5 ускоряться до сотни чуть быстрее, чем X70.
Changan Uni-S теоретически должен быть самым динамичным — 181 л. с. и 280 Н·м. Однако на практике лучше 9,9 секунды до 100 км/ч добиться не удалось. Причина — пробуксовка при старте и не слишком азартная работа трансмиссии.
После смены колес X70 стал заметно мягче на мелких неровностях, хотя крупные дефекты дороги все еще ощущаются. Uni-S ведет себя похоже: мелкие дефекты — легкие толчки, крупные — ощутимые удары.
Jetta, напротив, демонстрирует самую жесткую подвеску. Даже небольшие неровности сопровождаются тряской и шумами. В плане акустического комфорта VS5 также слабее: громкие шины и заметный аэродинамический шум.
Самым тихим стал Changan Uni-S: мотор работает сдержанно, "аэродинамика" докучает только после 110-120 км/ч.
Здесь фаворит — Jetta VS5. Платформа MQB обеспечивает лучшее чувство автомобиля: понятные реакции, охотный вход в повороты, вдобавок информативный руль. По характеру VS5 напоминает Skoda Karoq, хоть и попроще.
X70 и Uni-S едут уверенно, но без драйверской нотки.
По геометрии проходимости впереди Jetta, которая получила наибольший клиренс — 190 мм.
Рестайлинг почти не коснулся салона. Появилась поддержка Apple CarPlay, но исчез Android Auto. Урезали оснащение: минус электропривод сиденья, система кругового обзора, динамические поворотники и ряд других опций. Взамен — более низкая цена. При этом остались удобные мелочи: регулировка ремней по высоте, охлаждаемый подлокотник, автозатемняемое зеркальце.
Самый необычный интерьер: компактный "штурвал", красные акценты и высокий уровень оснащения — панорама, круговой обзор, адаптивный круиз. Однако людям выше 190 см может не хватить хода продольной регулировки сиденья.
Салон сочетает китайскую яркость виртуальной приборки и минимализм от VW. Некоторые решения слишком бюджетные: галогеновый свет в салоне, отсутствие подсветки бардачка и зеркал. В прошлом году увеличили экран медиасистемы, но лишили поддержки CarPlay.
По сумме баллов победил Changan Uni-S - наиболее сбалансированный участник сравнения, уступивший лишь по объему багажника.
Jetta VS5 не смогла компенсировать жесткий ход и скромный уровень комфорта даже управляемостью — при самой высокой цене это стало критичным недостатком, сообщает "За рулем".
Belgee X70 сохранил главное преимущество — доступность. При приличном оснащении и адаптации к российским условиям (например, расширенный зимний пакет) модель показывает стабильный интерес у покупателей: в октябре она вошла в топ-6 по продажам.
