Китайские кроссоверы за 3 млн? Тест показал, кто реально стоит денег, а кто маскирует слабые места

Changan Uni-S стал лидером сравнительного теста кроссоверов

Подробное сравнение трех популярных кроссоверов стоимостью около 3 млн рублей — обновленного Belgee X70, Changan Uni-S и Jetta VS5. Белорусская марка недавно освежила внешность "семидесятки", придав ей черты Geely Monjaro, и заметно снизила цену: тестовый вариант в комплектации Style оценён в 2,6 млн рублей — на 350 тысяч дешевле прежнего.

Фото: commons.wikimedia.org by NOhead87, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ BELGEE X70

Changan Uni-S, который прежде был известен как CS55 Plus, изменений в прайс-листе не получил: автомобиль на тесте стоит 3 млн рублей. Jetta VS5, являющаяся упрощенным родственником Skoda Karoq, оказалась самой дорогой среди участников — 3,35 млн рублей.

Все три кроссовера представлены в переднеприводном исполнении.

Краткие данные по моделям

Jetta VS5

Китайская модель, появившаяся в 2019 году и прошедшая легкий рестайлинг в 2022-м.

Двигатель: 1.4 TSI, 150 л. с. — от 3 000 000 ₽.

Belgee X70

Фактически обновленный Geely Atlas/Atlas Pro, с 2023 года — под брендом Belgee. Производство в Беларуси.

Двигатель: 1.5, 150 л. с. — от 2 575 990 ₽.

Changan Uni-S

Дебютировал как CS55 Plus, позже сменил имя.

Двигатель: 1.6, 181 л. с. — от 2 939 900 ₽.

Ходовые впечатления

Обновленный Belgee X70 оказался самым тяжелым, хотя оснащён трехцилиндровым мотором. Незначительные вибрации заметны лишь на холостом ходу. Новые 17-дюймовые колеса улучшили комфорт — мелкие неровности автомобиль стал проходить гораздо мягче.

Разгон до 100 км/ч модель показала быстрее паспорта — 10,6 секунды. Автомат Aisin переключает плавно и предсказуемо.

У Jetta такая же коробка, но калибровки менее удачные: переключения иногда резкие. При этом 1.4-литровый мотор позволяет VS5 ускоряться до сотни чуть быстрее, чем X70.

Changan Uni-S теоретически должен быть самым динамичным — 181 л. с. и 280 Н·м. Однако на практике лучше 9,9 секунды до 100 км/ч добиться не удалось. Причина — пробуксовка при старте и не слишком азартная работа трансмиссии.

Расход топлива

Belgee X70: 8,5-9 л/100 км

Changan Uni-S: от 8,9 в эко-режиме до 13 л/100 км в спортрежиме

Jetta VS5: примерно на 0,5 л экономичнее конкурентов

Комфорт и подвеска

После смены колес X70 стал заметно мягче на мелких неровностях, хотя крупные дефекты дороги все еще ощущаются. Uni-S ведет себя похоже: мелкие дефекты — легкие толчки, крупные — ощутимые удары.

Jetta, напротив, демонстрирует самую жесткую подвеску. Даже небольшие неровности сопровождаются тряской и шумами. В плане акустического комфорта VS5 также слабее: громкие шины и заметный аэродинамический шум.

Самым тихим стал Changan Uni-S: мотор работает сдержанно, "аэродинамика" докучает только после 110-120 км/ч.

Управляемость

Здесь фаворит — Jetta VS5. Платформа MQB обеспечивает лучшее чувство автомобиля: понятные реакции, охотный вход в повороты, вдобавок информативный руль. По характеру VS5 напоминает Skoda Karoq, хоть и попроще.

X70 и Uni-S едут уверенно, но без драйверской нотки.

Руль Changan — легкий и пустоват.

У Belgee — более тугое и вязкое усилие.

По геометрии проходимости впереди Jetta, которая получила наибольший клиренс — 190 мм.

Интерьеры и оснащение

Belgee X70

Рестайлинг почти не коснулся салона. Появилась поддержка Apple CarPlay, но исчез Android Auto. Урезали оснащение: минус электропривод сиденья, система кругового обзора, динамические поворотники и ряд других опций. Взамен — более низкая цена. При этом остались удобные мелочи: регулировка ремней по высоте, охлаждаемый подлокотник, автозатемняемое зеркальце.

Changan Uni-S

Самый необычный интерьер: компактный "штурвал", красные акценты и высокий уровень оснащения — панорама, круговой обзор, адаптивный круиз. Однако людям выше 190 см может не хватить хода продольной регулировки сиденья.

Jetta VS5

Салон сочетает китайскую яркость виртуальной приборки и минимализм от VW. Некоторые решения слишком бюджетные: галогеновый свет в салоне, отсутствие подсветки бардачка и зеркал. В прошлом году увеличили экран медиасистемы, но лишили поддержки CarPlay.

Багажники

Belgee X70: 344 л, высокая дверь багажника

Changan Uni-S: 316 л, единственный с электроприводом двери, но без полки

Jetta VS5: 368 л — самый большой объем

Итоги теста

По сумме баллов победил Changan Uni-S - наиболее сбалансированный участник сравнения, уступивший лишь по объему багажника.

Jetta VS5 не смогла компенсировать жесткий ход и скромный уровень комфорта даже управляемостью — при самой высокой цене это стало критичным недостатком, сообщает "За рулем".

Belgee X70 сохранил главное преимущество — доступность. При приличном оснащении и адаптации к российским условиям (например, расширенный зимний пакет) модель показывает стабильный интерес у покупателей: в октябре она вошла в топ-6 по продажам.