Заказать авто проще, чем кофе — но покупатели упорно боятся: где подвох в этом новом рынке

Почему в стране, где онлайн-покупки стали нормой практически во всех категориях, автомобили всё ещё приобретают преимущественно офлайн.
В начале 2000-х идея автоматизированных онлайн-покупок выглядела фантастикой, однако сегодня цифровые сервисы охватывают почти все сферы быта. Машины — едва ли не единственное, что большинство россиян по привычке предпочитает оформлять лично.
Хотя технология давно позволяет купить автомобиль буквально как бытовой прибор — выбрать в каталоге, оплатить и дождаться доставки — цепочка всё равно дает сбои. Причины этого лежат глубже, чем простое "не привыкли".
Онлайн-канал в автобизнесе действительно растёт: всё больше людей начинают поиск машины в сети, сравнивая модели, комплектации и цены. Формально и продажи есть: по данным Ozon, с момента запуска автораздела в 2023 году оформлено более 3100 заказов, причём свыше 1000 — за последние полгода. В третьем квартале 2025 года пользователи оформляли уже 250 заказов ежемесячно. В лидерах оборота — Chery, Changan, Haval, Geely и Lada.
Но если сравнить масштабы, картина меняется: в 2024 году в России продали 1,57 млн новых автомобилей, и онлайн пришёлся меньше чем на 1% рынка. Канал развивается, но до массовости очень далеко.
Главный барьер — финансовый. При средней цене нового автомобиля около 3,5 млн рублей автокредит остаётся ключевым инструментом для большинства покупателей. Но маркетплейсы автокредиты не выдают.
Основатель лизинговой платформы Appruvo Кирилл Ларин подчёркивает:
"Маркетплейсы не продают автомобили в кредит, потому что у них отсутствуют встроенные продукты автокредитования. Все сделки проходят как "кэшевые": клиент платит собственными средствами или пользуется сторонним кредитом — например, кредитом наличными или кредитной картой. Но это не автокредит". — говорит Кирилл Ларин.
Разница принципиальна: автокредит — долгосрочный продукт с пониженными ставками и залогом в виде машины, тогда как потребительский кредит — короткий срок, повышенные ставки и отсутствие льготных условий.
В результате онлайн-покупка становится доступна только тем, кто готов заплатить всю сумму сразу. Между тем рынок автокредитов в 2024 году вырос до 1,098 трлн рублей (+77% к году ранее), что подчёркивает значимость кредита для массового покупателя.
На первый взгляд, дистанционная выдача кредитов могла бы снизить издержки банков и увеличить долю одобрений. Но банки видят другие риски.
"Онлайн-автокредитование практически не развито и несёт серьёзные операционные риски. Подать заявку онлайн занимает две минуты, и потребитель делает это импульсивно. В итоге банки получают огромный поток низкокачественных заявок". — объясняет Ларин.
Данные Appruvo подтверждают: в салоне одобряют около 70% заявок, онлайн — 20-30%. Большой объём отказов делает процесс экономически убыточным. Вдобавок есть риски мошенничества, сложности проверки личности и отсутствие выстроенной процедуры удалённого оформления.
Есть и исключения: например, Hyundai совместно с платформой "еКредит" первой внедрила онлайн-оформление автокредитов.
"Продукт оказался крайне востребованным. Но такую модель поддержало ограниченное число банков, и запуск стал возможен только при поддержке производителя". — отмечает Кирилл.
Пока такие проекты единичны.
По статистике Appruvo, 85% покупателей с уже одобренным онлайн-кредитом пересаживают в салоне на кредит другого банка — обычно партнёрского.
Причина проста: партнёрские банки встроены в процессы дилера, быстрее согласовывают сделки и позволяют включать в кредит каско, ОСАГО, допоборудование. А именно "допы" формируют значительную часть дохода дилеров. Поэтому онлайн сегодня больше витрина, чем площадка, где завершается сделка.
Даже если оставить в стороне кредит, остаётся проблема самого продукта. Машину необходимо подготовить к выдаче, проверить юридически, протестировать, иногда — дооснастить.
Это снижает уровень доверия, особенно учитывая стоимость автомобиля.
Покупка автомобиля — не только про цифры и документы. Это заметное событие для большинства клиентов.
При онлайн-покупке деньги списываются сразу, эмоция происходит мгновенно, а затем наступает период ожидания без гарантий личного контроля. Для многих именно это кажется небезопасным.
Несмотря на препятствия, онлайн-канал имеет сильные стороны. Первая — прозрачность: клиент видит финальную цену, комплектацию, наличие, без давления со стороны продавца.
Иногда возникают ситуации, невозможные в автосалоне. Например, один из клиентов "Мегамаркета" почти полностью оплатил автомобиль бонусами "Спасибо". Такие сценарии возможны только в e-commerce.
Онлайн также формирует новые стандарты ценообразования: условия фиксированы заранее, в отличие от салона, где стоимость может зависеть от выбранных страховок и дополнительных услуг, сообщает "За рулем".
Эксперты считают, что в течение 3-5 лет покупка массовых моделей через маркетплейсы может стать обычной практикой. Но для этого необходимо совпадение трёх факторов:
Направление уже задано: рынок будет постепенно двигаться к онлайн-модели. И в перспективе покупка машины в интернете может стать столь же будничной, как заказ продуктов или техники.
Лобелия превращает сад в голубое облако и цветёт всё лето. Рассказываем, почему этот неприхотливый цветок так ценят дачники и как легко вырастить его из семян.