Ольга Сакиулова

Один датчик выводит из строя весь комплект: TPMS превращается в систему больших неприятностей

Когда водитель устанавливает новый комплект шин, неизбежно возникает вопрос, стоит ли одновременно обновлять и датчики контроля давления. Эта тема вызывает споры, поскольку система TPMS напрямую влияет на безопасность на дороге. Об этом сообщает Jalopnik.

Фото: unsplash.com by Duc Van is licensed under Free to use under the Unsplash License
Как работает система TPMS и что означают её предупреждения

Система контроля давления в шинах отслеживает показатели внутри колес и сообщает о снижении давления ниже безопасного порога. Сигнальная лампа сама по себе не указывает на поломку: чаще всего она гаснет сразу после корректировки давления. Проблема возникает, если индикатор продолжает гореть при нормальных значениях — в этом случае датчик может нуждаться в проверке.

Некоторым автомобилям требуется процедура повторного обучения TPMS после установки новых шин или замены отдельных компонентов. У ряда марок используется специальное оборудование, необходимое для синхронизации датчика с системой. Это связано с тем, что TPMS работает по заданному алгоритму и должна "узнать" обновлённый комплект колес.

Нужно ли менять датчики при замене шин

Замена шин не считается причиной для обязательной смены датчиков. Они продолжают корректно работать до тех пор, пока не возникает механическая поломка или не исчерпан ресурс встроенной батареи. Сервисный центр способен проверить работоспособность каждого датчика, включая уровень заряда, во время обычной сезонной смены шин. Обновлять весь комплект нет необходимости — достаточно заменить только неисправный элемент.

Такая избирательная замена снижает расходы и помогает поддерживать систему в рабочем состоянии без лишних вмешательств. Датчики рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию, и чаще всего служат дольше самих шин.

Разновидности TPMS и их особенности

Современные автомобили оснащаются прямыми датчиками давления: они измеряют показатели внутри колеса с высокой точностью. Эти датчики часто встроены в клапан или закреплены на специальной ленте. Прямые системы надёжны, но требуют аккуратного обращения при шиномонтаже, поскольку имеют риск повреждения.

Непрямые системы, применяемые в более старых моделях, опираются на данные ABS, анализируя скорость вращения колёс. Они менее точные и могут потребовать калибровки после подкачки или замены шин. Если провод датчика скорости повредится, непрямая система также может некорректно работать.

Почему TPMS важна для безопасности

Правильное давление в шинах — основа устойчивости автомобиля. Даже незначительное снижение уровня воздуха способно ухудшить тормозной путь, увеличить расход топлива и повысить риск повреждения шины. TPMS помогает выявлять проблему до того, как она приведёт к неприятным последствиям, особенно на трассе или вдали от населённых пунктов.

Сравнение прямой и непрямой TPMS

Прямая TPMS:

  1. Высокая точность измерений.

  2. Позволяет отслеживать давление в режиме реального времени.

  3. Дороже в ремонте и чувствительна к механическим воздействиям.

Непрямая TPMS:

  1. Менее затратна в обслуживании.

  2. Простая конструкция.

  3. Требует регулярной калибровки и не измеряет давление напрямую.

Советы по обслуживанию TPMS

При каждом визите на шиномонтаж просите провести диагностику датчиков. Следите за сроком службы батареи — обычно она рассчитана на 5-10 лет. При замене повреждённого элемента выбирайте сертифицированные аналоги, совместимые с системой вашего автомобиля. Если после установки шин лампа TPMS не гаснет, проверьте, нужна ли калибровка.

Популярные вопросы о TPMS

Нужно ли менять датчики каждый раз при смене шин?
Нет. Замена требуется только при поломке или разряде батареи.

Можно ли ездить с неисправным датчиком?
Нежелательно — система перестаёт корректно предупреждать о снижении давления.

Сколько стоит замена одного датчика?
Цена зависит от модели автомобиля: в среднем от недорогих аналогов до более дорогих оригинальных решений.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
