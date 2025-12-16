Цвет автомобиля выдаёт интеллект водителя: исследование раскрыло неожиданный анти-топ

Белые авто выбрали водители с самым высоким IQ — Psychic.cz

Иногда, выбирая машину, мы руководствуемся интуицией, а не логикой, но исследования показывают: оттенок кузова может отражать особенности мышления владельца. Эта тема получила развитие благодаря данным крупного опроса. Об этом сообщает Psychic.cz.

Фото: https://unsplash.com by Arteum.ro is licensed under Free Автомобиль

Что показывают исследования

Интерес к теме возник после того, как Scrap Car Comparison совместно с агентством Censuswide обследовали более двух тысяч британских водителей. Участники прошли тест на IQ и указали цвет своего автомобиля — на этой основе исследователи сопоставили средние показатели.

Самые низкие результаты получили владельцы зелёных машин — около 88 баллов. Чуть выше оказались водители серебристых автомобилей — около 92,6, а следом идут обладатели чёрных авто с похожим результатом. Самые высокие показатели зафиксированы у владельцев белых машин — примерно 95,7 балла; близкие значения наблюдаются у водителей серых и красных автомобилей.

Исследователи предполагают, что связь может объясняться особенностями принятия решений. Люди, ориентирующиеся на практичность, чаще выбирают цвета, сохраняющие стоимость при продаже и менее требовательные в уходе. Важен и фактор личных предпочтений — способность идти против шаблонов, выбирая оттенок, который действительно нравится, а не тот, что считается "универсальным".

Однако авторы подчёркивают, что эмоции и вкусы тоже играют роль, и не всегда выбор цвета связан с рациональной стратегией.

Другие интерпретации результатов

Эксперты указывают, что данные нельзя считать окончательными. На выбор цвета автомобиля влияют региональные традиции, доступность моделей, погода, стиль бренда и сезонные тенденции. Критики также обращают внимание: подобные исследования редко проходят научное рецензирование, поэтому они скорее отражают статистическую корреляцию, чем подтверждают причинно-следственную связь. Это делает выводы любопытными, но не однозначными.

Сравнение популярных цветов автомобилей

Белый, серый и красный цвета чаще встречаются у водителей, чьи показатели в исследовании оказались выше среднего. Зелёный, серебристый и чёрный — у тех, чьи результаты были ниже. При этом популярные нейтральные оттенки нередко выбирают по соображениям практичности или из-за ограниченного ассортимента, что отражает рыночные тенденции, а не уровень интеллекта.

Советы по выбору цвета автомобиля

Ориентируйтесь на климат региона: светлые оттенки комфортнее в жару, тёмные меньше бликуют зимой. Учитывайте стоимость обслуживания — на сложных оттенках заметнее грязь и царапины. Если планируете продавать автомобиль, изучите, какие цвета наиболее востребованы в вашем сегменте. Покупателям, которым важна индивидуальность, стоит выбирать оттенок, отражающий личный стиль.

Популярные вопросы о выборе цвета автомобиля

Какой цвет автомобиля самый практичный?

Серый и белый считаются универсальными: они медленнее выгорают и легче переносят следы эксплуатации.

Почему белый цвет оказался в верхней части рейтинга исследования?

Он популярен благодаря высокой ликвидности и практичности, что может коррелировать с рациональным подходом к покупке.

Можно ли считать цвет машины показателем интеллекта?

Нет. Исследование выявляет статистическую связь, но не доказывает прямое влияние одного фактора на другой.