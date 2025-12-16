Гололёд превращает дорогу в ловушку: одна деталь решит, удержитесь вы на трассе или уйдёте в занос

Холодная погода повышает риск отказа аккумулятора в машине

Первые заморозки каждый год приносят на дороги одинаковую картину: скользкое покрытие, удлинённые тормозные дистанции и растущий поток аварий. Даже опытные водители сталкиваются с дополнительными рисками в условиях ранней зимы.

Фото: Freepik by maniacvector Зимняя резина

Тормозная система под нагрузкой

Сырая и холодная погода резко меняет поведение автомобилей на дороге. Даже тонкий слой воды или слякоти способен увеличить тормозной путь, а в плотном трафике этих лишних метров достаточно, чтобы ситуация стала критичной. Эксперты отмечают, что заранее проверенное состояние тормозной системы снижает вероятность ошибок в экстренный момент. Контроль толщины колодок, отсутствие вибраций при замедлении и стабильный уровень жидкости позволяют поддерживать предсказуемость торможения на скользком покрытии.

"Если автомобиль при остановке тянет в сторону или педаль тормоза становится мягкой, это, как правило, указывает на износ деталей или воздух в системе", — пояснил директор проектов каско "СберСтрахования" Павел Бородин.

Он отмечает, что диагностика до первых холодов помогает избежать неприятных сюрпризов в сезон гололёда.

Холодный пуск и ослабленный аккумулятор

Снижение температуры в первую очередь отражается на работе аккумулятора. После пяти лет эксплуатации вероятность проблем с запуском увеличивается даже при -10 °C, а трудный холодный пуск становится сигналом для проверки состояния батареи. Возраст аккумулятора и потеря мощности при старте позволяют судить о необходимости замены, так что подготовка к зиме часто начинается именно с этого узла. И хотя многие автомобилисты откладывают диагностику, ранняя проверка даёт возможность избежать незапланированных расходов.

Короткий день и частые осадки ухудшают видимость, делая работу светотехники особенно значимой. Корректная регулировка фар помогает не ослеплять встречных водителей и обеспечивает равномерное освещение дороги. Проверка ламп перед зимним периодом остаётся процедурой, которая напрямую влияет на безопасность, сообщает "За рулем".

Воздействие реагентов и сезонный износ

Зимние реагенты постепенно разрушают лакокрасочное покрытие и металлические элементы, поэтому обработка порогов, арок и днища защитными составами снижает риски коррозии. Даже периодическая мойка после длительных поездок по трассе помогает уменьшить воздействие агрессивных веществ, особенно в регионах, где обильно используют реагенты.

Дополнительная нагрузка приходится и на стеклоочистители. На морозе резина теряет эластичность, а появление полос и скрипа указывает на необходимость замены щёток. Для зимнего сезона подходят бескаркасные модели или варианты с кожухом, которые меньше подвержены примерзанию. Оптимальным считается обновление щёток дважды в год, чтобы сохранить устойчивый обзор в непогоде.