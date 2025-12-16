Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Гололёд превращает дорогу в ловушку: одна деталь решит, удержитесь вы на трассе или уйдёте в занос

Холодная погода повышает риск отказа аккумулятора в машине
Авто

Первые заморозки каждый год приносят на дороги одинаковую картину: скользкое покрытие, удлинённые тормозные дистанции и растущий поток аварий. Даже опытные водители сталкиваются с дополнительными рисками в условиях ранней зимы.

Зимняя резина
Фото: Freepik by maniacvector
Зимняя резина

Тормозная система под нагрузкой

Сырая и холодная погода резко меняет поведение автомобилей на дороге. Даже тонкий слой воды или слякоти способен увеличить тормозной путь, а в плотном трафике этих лишних метров достаточно, чтобы ситуация стала критичной. Эксперты отмечают, что заранее проверенное состояние тормозной системы снижает вероятность ошибок в экстренный момент. Контроль толщины колодок, отсутствие вибраций при замедлении и стабильный уровень жидкости позволяют поддерживать предсказуемость торможения на скользком покрытии.

"Если автомобиль при остановке тянет в сторону или педаль тормоза становится мягкой, это, как правило, указывает на износ деталей или воздух в системе", — пояснил директор проектов каско "СберСтрахования" Павел Бородин.

Он отмечает, что диагностика до первых холодов помогает избежать неприятных сюрпризов в сезон гололёда.

Холодный пуск и ослабленный аккумулятор

Снижение температуры в первую очередь отражается на работе аккумулятора. После пяти лет эксплуатации вероятность проблем с запуском увеличивается даже при -10 °C, а трудный холодный пуск становится сигналом для проверки состояния батареи. Возраст аккумулятора и потеря мощности при старте позволяют судить о необходимости замены, так что подготовка к зиме часто начинается именно с этого узла. И хотя многие автомобилисты откладывают диагностику, ранняя проверка даёт возможность избежать незапланированных расходов.

Короткий день и частые осадки ухудшают видимость, делая работу светотехники особенно значимой. Корректная регулировка фар помогает не ослеплять встречных водителей и обеспечивает равномерное освещение дороги. Проверка ламп перед зимним периодом остаётся процедурой, которая напрямую влияет на безопасность, сообщает "За рулем".

Воздействие реагентов и сезонный износ

Зимние реагенты постепенно разрушают лакокрасочное покрытие и металлические элементы, поэтому обработка порогов, арок и днища защитными составами снижает риски коррозии. Даже периодическая мойка после длительных поездок по трассе помогает уменьшить воздействие агрессивных веществ, особенно в регионах, где обильно используют реагенты.

Дополнительная нагрузка приходится и на стеклоочистители. На морозе резина теряет эластичность, а появление полос и скрипа указывает на необходимость замены щёток. Для зимнего сезона подходят бескаркасные модели или варианты с кожухом, которые меньше подвержены примерзанию. Оптимальным считается обновление щёток дважды в год, чтобы сохранить устойчивый обзор в непогоде.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Темы авто зима дорога водитель автомобиль безопасность
Новости Все >
Пик метеоров Геминиды пришёлся на середину декабря — BBC
Полный запуск EES в странах ЕС запланировали в течение шести месяцев — IN
Гоген Солнцев заступился за столкнувшуюся с хейтом Долину
Эксперты: влажная погода и тень провоцируют массовое появление слизней
Автопроизводители советуют менять ангренажный ремень каждые 60–90 тыс. км — Actualno
Криптовалюты рассматриваются в России только как инструмент инвестиций — Аксаков
Потерянный храм фараона Нюсерра найден — Ahram Online
Земледельцы Месопотамии выражали числовые идеи через цветочные орнаменты
Исследование показало, что мурлыканье точнее отличает кошек, чем мяуканье — Earth
Спрос на бортпроводников значительно вырос — Corse Matin
Сейчас читают
Пять базовых упражнений снижают жировую массу на животе — Alfavita
Новости спорта
Пять базовых упражнений снижают жировую массу на животе — Alfavita
Пеноплекс 50–100 мм заменяет тёплый пол зимой
Недвижимость
Пеноплекс 50–100 мм заменяет тёплый пол зимой
Дарсонваль ускоряет заживление кожи при акне
Красота и стиль
Дарсонваль ускоряет заживление кожи при акне
Популярное
Зимний хит, который подчинил себе моду: этот аксессуар превращает любое пальто в fashion-заявление

Зимний тренд неожиданно превратил простой капюшон в элемент, который меняет архитектуру образа и делает верхнюю одежду визуально дороже.

Зимняя мода 2026 сделала капюшон отдельной деталью — ND+
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Сила после 50 измеряется не в годах, а в отжиманиях: как пять простых вариантов становятся тестом на независимость
Двигатель Баландина обошёл мировых конкурентов — но одна загвоздка не позволила ему выйти на конвейер
Российский госдолг вырос почти до 33 трлн рублей
Учёные связали долголетие моллюска с митохондриями — биолог Энрике Родригес Игорь Буккер В Театре на Трубной прошла премьера "Салемских ведьм" Анжела Якубовская Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х Сергей Милешкин
Заржавевшая гайка не сдаётся? Этот дедовский метод снимет её за секунды без усилий
Автоконцерн Volkswagen закроет завод в Германии. Такого ранее никогда не было
Рыба безопасна, а икра — яд: в наших реках живут три вида, способные отправить человека в больницу
Рыба безопасна, а икра — яд: в наших реках живут три вида, способные отправить человека в больницу
Последние материалы
Полный запуск EES в странах ЕС запланировали в течение шести месяцев — IN
Высота лобелии — 10–25 см, куст полностью покрыт цветами
Глаза хамелеона движутся благодаря длинным нервам — Earth
Простое рождественское тирамису с грушей готовят на глинтвейне
Гоген Солнцев заступился за столкнувшуюся с хейтом Долину
Вазелиновая ловушка снижает активность тараканов дома — UNO
Пристальный взгляд может вызвать у кошек агрессию или страх
Эксперты: влажная погода и тень провоцируют массовое появление слизней
Автопроизводители советуют менять ангренажный ремень каждые 60–90 тыс. км — Actualno
Криптовалюты рассматриваются в России только как инструмент инвестиций — Аксаков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.