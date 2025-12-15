Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономия превращается в риск: популярные покрышки дубеют на морозе и срывают машину с траектории

Круглогодичная езда на всесезонных шинах повышает риск ДТП
Авто

Использование всесезонных шин в течение всего года может обернуться серьёзными рисками, предупреждает эксперт Андрей Молодовский. По его словам, несмотря на название, такие покрышки создавались в первую очередь для мягкого климата Южной и Центральной Европы, а не для суровых российских зим.

Шины на зимней дороге
Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шины на зимней дороге

Молодовский отмечает, что всепогодная резина действительно способна справляться со снегом и слешем, однако её температурная устойчивость недостаточна для глубоких морозов. При значительных минусовых температурах резиновая смесь быстро "стекленеет", утрачивает эластичность, и сцепление заметно падает.

По словам специалиста, у всесезонных шин есть целый ряд недостатков, которые делают их круглогодичную эксплуатацию небезопасной:

  • летом они хуже тормозят на сухом покрытии: разница тормозного пути по сравнению с летними шинами может достигать десяти метров. На мокром асфальте ситуация иногда лучше, но всё зависит от конкретной модели.
  • зимой даже при приемлемом уровне сцепления на снегу управляемость и тормозные свойства остаются слабым местом. На снегу и льду такие покрышки значительно уступают специализированной зимней резине, что подтверждается независимыми тестами.

Эксперт подчёркивает, что состав протектора всепогодных шин — это компромисс между летними и зимними температурами. В результате они хуже справляются с экстремальными условиями и повышают риск потери контроля над автомобилем.

В то же время у всесезонных шин есть и плюсы: более глубокий протектор с большим количеством ламелей помогает на лёгком бездорожье, а их использование позволяет не спешить со сменой резины в межсезонье, сообщает "За рулем".

По оценке Молодовского, рассматривать такие шины для круглогодичной эксплуатации можно лишь в регионах с мягким климатом — где зимняя температура редко опускается ниже -5 °C, а снегопады случаются нечасто. В России к таким зонам он относит Южный федеральный округ, отдельные районы Северо-Кавказского округа и западные территории Центрального округа. При этом предпочтителен городской режим езды и понимание всех ограничений всесезонной резины.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
