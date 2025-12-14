Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Дорожный беспредел предлагают карать тюрьмой: в России готовят закон, который напугает водителей

В Госдуме обсуждают уголовную статью за агрессию за рулем
Авто

В Государственной думе рассматривается инициатива о введении уголовной ответственности за хулиганство на дорогах. Законопроект подготовлен группой депутатов во главе с председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. Документ предполагает расширение действующих норм Уголовного кодекса и направлен на борьбу с агрессивным поведением автомобилистов.

Спор водителей на дороге
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Спор водителей на дороге

Поправки в Уголовный кодекс

Авторы инициативы предлагают внести изменения в статью 213 УК РФ ("Хулиганство"), дополнив ее новыми составами преступлений. Речь идет о хулиганских действиях, совершенных водителем транспортного средства, а также о правонарушениях, направленных против водителей.

В пояснительной записке отмечается, что управление автомобилем нередко сопровождается высоким уровнем стресса. Это, по мнению законодателей, может провоцировать вспышки агрессии, умышленные конфликты и акты вандализма, которые создают угрозу безопасности дорожного движения и повышают риск дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями.

Цель — снизить число дорожных разборок

Ярослав Нилов подчеркнул, что ключевая задача законопроекта — профилактика так называемых дорожных разборок и защита водителей, пассажиров и пешеходов от противоправных действий.

"Данная инициатива направлена на предотвращение дорожных разборок, а также на защиту водителей и пассажиров различных транспортных средств от хулиганских действий", — отметил Ярослав Нилов.

По мнению разработчиков, ужесточение ответственности позволит сократить уровень агрессии на дорогах, повысить дисциплину участников движения и создать более безопасную и комфортную среду не только на трассах, но и во дворах, на парковках и прилегающих территориях.

Возможные сроки наказания

В настоящее время максимальное наказание по статье 213 УК РФ предусматривает до восьми лет лишения свободы. В случае принятия поправок уголовная ответственность может применяться к более широкому кругу дорожных инцидентов, если они будут квалифицированы как хулиганство, сообщает "За рулём".

Обсуждение инициативы продолжается, сроки ее внесения на рассмотрение в полном составе Госдумы пока не уточняются.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Темы авто дорога машина госдума водитель автомобиль
