Русская зима проверяет жёстко: пять кроссоверов 4×4, которые не подведут в морозы

Haval Jolion 4×4 доступен от 2,55 млн рублей — Autonews

Зимний сезон каждый год заставляет автовладельцев пересматривать свои требования к автомобилю: скользкая дорога, снежные заносы, ледяные подъемы и перепады погоды требуют уверенной техники с хорошей проходимостью. Несмотря на рост цен, на российском рынке всё ещё можно найти полноприводные модели, которые укладываются в относительно доступный бюджет. Подборка машин стоимостью до трёх миллионов рублей доказывает, что надёжный кроссовер или внедорожник не обязательно должен быть роскошным. Об этом сообщает Autonews.

Фото: flickr by RL GNZLZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Haval Jolion

Зимняя специфика: почему полный привод становится необходимостью

С приходом холодов выбор автомобиля с четырьмя ведущими колесами становится вопросом не роскоши, а безопасности. Полный привод помогает стабильно трогаться на заснеженной дороге, сохранять контроль на уклонах и уменьшать вероятность пробуксовки. Для регионов, где зима длится несколько месяцев, такое оснащение особенно актуально.

Российский рынок в 2025 году продолжает менять структуру предложения: многие привычные модели ушли, их место заняли китайские и локализованные бренды. При этом производители стремятся удержать стоимость в разумных пределах, предлагая полный привод в доступных конфигурациях. Благодаря этому автолюбители могут выбирать среди нескольких вариантов, не выходя за рамки среднего бюджета.

Сравнение моделей показывает, что современные кроссоверы обладают не только улучшенной оснащённостью, но и адаптированными для зимы характеристиками — от систем стабилизации до более эффективного распределения момента между осями.

Haval Jolion: популярный вариант российского производства

Одним из наиболее заметных предложений становится Haval Jolion, который собирают на заводе под Тулой. Полный привод в сочетании с 1,5-литровым турбированным двигателем на 150 лошадиных сил делает модель привлекательной для тех, кто хочет уверенного поведения зимой.

Семиступенчатая роботизированная коробка обеспечивает плавность переключений и помогает эффективно расходовать топливо. Стартовая стоимость полной версии составляет 2 549 000 рублей, что делает его одним из самых конкурентных предложений в сегменте.

Многие автомобилисты выбирают эту модель за удачное сочетание комфорта и технологичности. Светодиодная оптика, климат-контроль и набор электронных систем помогают чувствовать себя уверенно даже в сложных погодных условиях. При этом автомобиль остаётся доступным и обслуживается в широкой сервисной сети.

Belgee X70: знакомый агрегат под новым именем

Следующим в списке идёт кроссовер белорусской сборки Belgee X70. По сути, он является переосмысленным вариантом Geely Atlas Pro — модели, которая хорошо зарекомендовала себя на российском рынке.

Цена кроссовера стартует от 2 625 990 рублей. Под капотом установлен 1,5-литровый двигатель мощностью 150 лошадиных сил, работающий с роботизированной коробкой передач. Отличительной особенностью модели остаётся система «мягкого» гибрида, которая помогает двигателю во время разгона и снижает расход топлива.

Полноприводная система делает X70 устойчивым и предсказуемым на зимних дорогах. Покупатели ценят эту модель за адаптацию под российские условия и за приятное сочетание стоимости и доступности сервисного обслуживания.

Solaris HC: возвращение знакомой модели под новым брендом

Третье место занимает автомобиль Solaris с индексом HC — прямой наследник Hyundai Creta, который производят на заводе в Санкт-Петербурге. Внедрение нового бренда позволило вернуть востребованную модель на рынок без значительного увеличения стоимости.

Полноприводная версия оснащается 1,6-литровым двигателем мощностью 121 лошадиную силу. В базовой конфигурации используется шестиступенчатая механическая коробка, а цена начинается от 2 868 000 рублей. Для тех, кто предпочитает автоматическую трансмиссию, доступна версия дороже, но она выходит за рамки установленного лимита.

Модель привлекает тех, кто ценит проверенные решения и предсказуемость поведения автомобиля. Solaris HC демонстрирует стабильную управляемость в снегу и подходит для повседневной эксплуатации в холодных регионах.

Tenet T7: локализованный вариант популярного китайского кроссовера

Ещё один пример внутреннего брендинга — Tenet T7 калужской сборки. Это копия китайского Chery Tiggo 7L, перенесённая под российскую марку.

За 2 880 000 рублей покупатель получает автомобиль с 1,6-литровым двигателем на 150 лошадиных сил и роботизированной трансмиссией. Машина отличается хорошими динамическими характеристиками и комплектуется удобными зимними опциями.

Модель ориентирована на тех, кто хочет получить проверенную китайскую платформу в новой интерпретации. Tenet T7 предлагает комфорт и функциональность в знакомой структуре, но по более привлекательной цене.

BAW 212: брутальный рамный внедорожник для суровых условий

Пятёрку замыкает единственный в списке классический рамный внедорожник — BAW 212. Это машина с ярко выраженным характером и утилитарным подходом, созданная для тех, кому нужен максимум проходимости.

Стоимость модели составляет 2 945 000 рублей, что делает её самым доступным рамным внедорожником с полным приводом в этой категории. Двухлитровый мотор на 238 лошадиных сил и восьмиступенчатая коробка обеспечивают внушительную тягу и устойчивость на сложных дорогах.

Модель поставляется напрямую из Китая и отличается простой, но надёжной конструкцией. Она подходит для зимних поездок по просёлкам, прямых маршрутов на природу и использования в регионах, где дороги регулярно покрываются льдом и снегом.

Городской кроссовер и рамный внедорожник

Городские кроссоверы предлагают комфорт, экономичность и удобство в повседневной эксплуатации. Они подходят для семейных поездок и поездок в городском ритме. Рамный внедорожник, напротив, рассчитан на сложные дорожные условия и требует более внимательного управления.

Кроссоверы выигрывают в технологичности, но внедорожник обеспечивает максимальную проходимость. Выбор зависит от того, насколько суровыми будут зимние маршруты и какие задачи ставит перед собой водитель.

Советы по выбору зимнего кроссовера

Определите стиль использования: город, трасса или бездорожье. Учитывайте начальную стоимость и расходы на обслуживание. Обратите внимание на оснащение: подогревы, полный привод, электронные системы. Сравнивайте мощность и тип трансмиссии в выбранной модели.

Популярные вопросы о бюджетных 4×4

Можно ли найти хороший полный привод до 3 млн рублей в 2025 году?

Да, рынок предлагает несколько моделей, адаптированных к зимним условиям.

Что лучше зимой — кроссовер или рамный внедорожник?

Кроссовер удобнее в городе, а рамный внедорожник обеспечивает максимальную проходимость.

Насколько важен полный привод зимой?

Он повышает устойчивость и облегчает движение по снегу и льду, особенно в регионах с тяжёлыми зимами.