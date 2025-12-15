Секрет моторного масла менялся веками: от жира и дёгтя до современных технологий

В СССР использовались сезонные моторные масла АСп

Сегодня автомобиль трудно представить без качественного моторного масла — настолько привычным стал этот продукт. Но путь, который прошла отрасль смазочных материалов, гораздо длиннее, чем принято думать. Вспомним, что использовали задолго до появления современных масел и как развивались технологии.

Первые смазочные материалы

С момента появления колеса и первых механизмов борьба с трением стала важной задачей. И неважно, идёт ли речь о телеге или автомобиле: износ деталей всегда был основным препятствием.

Археологи находят множество примеров того, чем пользовались наши предки. В Вавилоне применяли коровий жир, в Древней Руси для смазки ступиц использовали жидкий дёготь, полученный из древесины. Египтяне для перемещения тяжёлых грузов делали смесь из воды, оливкового масла и ила Нила, которая снижала трение и облегчала тяжелую работу.

Зарождение промышленного производства смазок

До появления двигателей внутреннего сгорания мир активно пользовался паровыми машинами, которым также требовалась защита от трения. Например, в руководстве по эксплуатации паровозов 1926 года перечислены основные смазочные материалы: животные жиры (включая ворвань — продукт из китовых жиров), растительные масла и минеральные составы. Последние тогда уже считались наиболее эффективными.

Со временем именно минеральные масла вытеснили животные жиры как в промышленности, так и в транспорте. С 1920-х годов производители начали активно внедрять специальные добавки, улучшавшие свойства масел. А после Второй мировой войны появились первые полноценные присадки с антикоррозионным и антиокислительным эффектом.

Как работает моторное масло

Даже идеально отполированные поверхности деталей двигателя на самом деле имеют микронеровности. Именно они и становятся причиной трения, которое вызывает повышение температуры в оборудовании. Кроме того, без смазывающей жидкости металлические детали активно соприкасаются с агрессивной окружающей средой, что приводит к их окислению и коррозии. Чтобы заменить сухое трение на жидкостное, необходим смазывающий состав — вода с этой задачей не справится, так как не обладает достаточной вязкостью и сама по себе способствует появлению ржавчины.

Моторное масло создаёт защитную плёнку и выполняет несколько ключевых функций:

снижает трение;

защищает детали от коррозии и перегрева;

очищает двигатель от продуктов износа и отложений;

уплотняет зазоры между поршневыми кольцами и цилиндром.

Как выбирали масло в СССР

В советское время подход к выбору масла был довольно простым, но сезонным. В продаже чаще всего встречались два вида: АСп-6 (зимний вариант) и АСп-10 (летний). Применялись и различные присадки — для снижения температуры застывания, уменьшения разжижения и улучшения рабочих характеристик. Аббревиатуры вроде АКЗп-6, АзНИИ или ЦИАТИМ-33 были знакомы каждому автомобилисту, который хотел правильно обслуживать двигатель.

Сегодня разбираться в толстых справочниках уже не нужно. Достаточно воспользоваться онлайн-подборщиком масел: указать марку и модель автомобиля, и сервис предложит подходящее всесезонное масло.

Как менялись стандарты замены масла

Для автомобиля М-1 (1936 года) замена масла рекомендовалась каждые 750 км, а зимой — ещё чаще. На ЗИМах и "Победах" этот интервал увеличился до примерно 2000 км. Современные машины требуют новую порцию масла примерно каждые 10-15 тысяч километров. Но точный регламент всегда указывается в руководстве по эксплуатации — и именно ему нужно следовать.

Первые в России масла нового уровня качества

В начале 1990-х годов в стране началось активное развитие производств, связанных с нефтепереработкой и выпуском смазочных материалов. К середине 2000-х отечественные разработчики, например, ЛУКОЙЛ, уже располагали собственной научно-технической базой и могли оперативно реагировать на изменения международных требований.

Когда в 2020 году Американский институт нефти (API) обновил стандарты для моторных масел, предназначенных для современных турбированных двигателей, особенно уязвимых к явлению LSPI — раннему самовоспламенению топливно-воздушной смеси при низких оборотах, — российские производители отреагировали очень быстро.

ЛУКОЙЛ, например, начал работать над такими маслами ещё до официального введения новых требований. Наличие собственных исследовательских лабораторий, инженерных центров и испытательных комплексов позволило заранее выпустить продукты, соответствующие международным нормам. В результате на рынке появились отечественные масла, способные обеспечивать защиту современных двигателей от LSPI и отвечать актуальным мировым стандартам качества.