Мария Круглова

Схема Долиной может ударить по каждому водителю: сделки с авто готовят к полной страховочной блокаде

Рынок подержанных авто назвали уязвимым для мошенничества
Авто

История со "схемой Долиной", всколыхнувшая рынок недвижимости, может выйти за его пределы и затронуть сферу автопродаж. После серии громких случаев мошенничества юристы и страховщики предлагают ввести обязательное страхование сделок с автомобилями. Новая мера, по их мнению, позволит защитить покупателей от обмана и сделать сделки более прозрачными. Об этом сообщает Autonews. ru.

Бабушка передаёт ключи покупателю
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Бабушка передаёт ключи покупателю

Что такое схема Долиной и почему её боятся страховщики

Понятие "схема Долиной" появилось после резонансного судебного дела певицы Ларисы Долиной. Хамовнический суд Москвы признал недействительной сделку купли-продажи квартиры, заключённую между артисткой и Полиной Лурье. Суд установил, что певица стала жертвой обмана и совершила продажу под влиянием заблуждения.

Этот случай породил волну опасений: если в сфере недвижимости возможно признание сделки недействительной даже спустя месяцы, то аналогичный сценарий не исключён и на авторынке. Ведь с каждым годом увеличивается число мошеннических схем при продаже машин — от поддельных доверенностей до скрытых залогов и "двойников", а также классические ловушки автосалонов.

"Россия нуждается в системе страхования автомобильных сделок, чтобы исключить случаи мошенничества и защитить покупателей", — заявил адвокат Александр Добровинский.

Как работает титульное страхование

На рынке недвижимости уже существует механизм под названием титульное страхование. Оно защищает собственника от потери права на имущество, если сделка впоследствии признается недействительной. Полис покрывает убытки, включая стоимость объекта и судебные издержки.

По аналогии, титульное страхование для автомобилей могло бы стать гарантией для покупателя, особенно на вторичном рынке. В случае, если авто окажется залоговым, угнанным или проданным с нарушением закона, страховая компания возместит ущерб. Такой подход логично дополнил бы уже существующие инструменты защиты, включая страховку при ДТП без ОСАГО.

"Такое страхование — не роскошь, а элемент правовой безопасности. Оно выгодно и покупателям, и банкам, и самим страховым компаниям", — отмечает Добровинский.

Почему страхование сделок пока не внедрено

Пока страховщики относятся к идее с осторожностью. По данным Autonews, страхование сделок с автомобилями не развито из-за отсутствия спроса и правовой базы. Участники рынка признают, что после скандала с Долиной интерес к подобным полисам вырос в сфере недвижимости, но до авторынка эта практика пока не дошла.

"Сделки с автомобилями сопряжены с множеством факторов — от юридических нюансов до состояния машины. Страхователю сложно оценить все риски заранее", — поясняет юрист Максим Шелков, критикующий идею обязательного страхования.

Юрист Сергей Смирнов, напротив, уверен, что запуск таких продуктов — лишь вопрос времени. Особенно востребованным он видит страхование сделок на вторичном рынке, где риск мошенничества выше.

Плюсы и минусы страхования автосделок

Преимущества

  • Защита от покупки залогового или угнанного автомобиля.
  • Возможность возмещения ущерба при признании сделки недействительной.
  • Рост доверия на рынке подержанных машин.
  • Повышение прозрачности сделок.

Недостатки

  • Дополнительные расходы — стоимость полиса может составить до 30 тыс. рублей.
  • Сложность оценки рисков для страховщиков.
  • Вероятность бюрократических задержек при выплатах.

Тем не менее, по мнению аналитиков, такие меры могли бы снизить количество мошенничеств при продаже машин, особенно в сегменте частных сделок, где покупатели часто остаются без защиты.

Защита недвижимости и автомобилей

На рынке жилья титульное страхование давно стало нормой, особенно при покупке через ипотеку. Банки требуют полис, чтобы обезопасить себя и клиента. В автомобильной сфере аналогичная практика пока отсутствует, хотя сделки здесь происходят не реже, а суммы — порой сопоставимы.

Если система будет внедрена, страхование автосделок может стать частью комплексной защиты — наряду с ОСАГО и КАСКО.

Как может выглядеть новый страховой продукт

Эксперты предполагают, что будущие полисы будут предусматривать несколько уровней защиты:

  • Базовый: проверка юридической чистоты автомобиля и защита от двойной продажи;
  • Расширенный: компенсация ущерба при признании сделки недействительной;
  • Премиум: защита от мошеннических действий посредников и онлайн-сервисов.

Оформление возможно через электронные площадки, где сделка регистрируется в единой базе.

Что делать покупателям уже сейчас

Пока страхование сделок с автомобилями не стало реальностью, эксперты советуют использовать альтернативные способы защиты:

  • Проверять автомобиль по базам ГИБДД, ФССП и "Автокод".
  • Подписывать договор только после проверки личности продавца и ПТС.
  • Избегать передач наличных без нотариального оформления.
  • При покупке через дилера — требовать акт проверки юридической чистоты.

"Любая сделка с машиной — это юридический документ, и относиться к ней нужно как к покупке недвижимости", — подчёркивает юрист Сергей Смирнов.

Популярные вопросы о страховании сделок

Будет ли страхование обязательным

Пока обсуждается только возможность добровольных полисов. Обязательный формат требует законодательных поправок.

Сколько будет стоить полис

Ориентировочная цена — около 30 тысяч рублей, что составляет 1-2% от стоимости автомобиля.

Кого защитит новый продукт

Прежде всего покупателей, приобретающих автомобили на вторичном рынке.

Когда система может заработать

Эксперты прогнозируют появление первых предложений уже к концу 2026 года, если проект поддержат регуляторы.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
