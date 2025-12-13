Обман под полировкой: что делать, если купленная с нуля машина оказалась после ремонта

Все чаще владельцы новеньких автомобилей делятся в соцсетях тревожными историями: купленная у официального дилера машина вдруг оказывается перекрашенной или восстановленной после повреждений. На первый взгляд — абсурд: как новая машина может быть "битой" ещё до первой тысячи километров? Однако такие случаи действительно происходят, и разобраться в них стоит каждому, кто планирует покупку. Об этом сообщает портал "АвтоВзгляд".
Покупатель, забирая машину из салона, уверен, что получает транспортное средство, только что сошедшее с конвейера. Но реальность сложнее. На заводе автомобили действительно проходят многоступенчатый контроль качества, и даже минимальные дефекты там не скрывают — их отправляют в брак или на повторное окрашивание в специальных камерах. Однако перекраски на производстве выполняются строго по технологии, и такие машины никогда не попадают в розничную продажу как новые.
"На заводе нет кустарных ремонтов, нет "гаражных" маляров. Любой дефект фиксируется, и авто с повреждением не поступает в продажу", — отмечают эксперты портала.
А вот на этапе транспортировки и хранения ситуация меняется. Машины падают с автовозов, получают вмятины на парковке дилерского центра, царапаются при перестановке. Формально автомобиль остаётся новым — ведь владелец в ПТС ещё не вписан. Но повреждения требуют "косметического" ремонта, который и становится источником проблем.
Чаще всего такие подкрасы или перекраски делают спешно, чтобы успеть к выдаче. И если на поверхности кузова остаются следы вмешательства, дилер предпочитает их замолчать.
Главный совет специалистов — не принимать машину "на эмоциях". Даже если речь идёт о долгожданном авто, важно потратить время на тщательный осмотр. Проверка внешнего вида и ЛКП (лакокрасочного покрытия) может уберечь от дорогостоящих последствий.
Толщиномер — простой прибор, который измеряет толщину лакокрасочного покрытия, покажет, перекрашивали ли деталь. Даже бюджетная модель стоимостью 300-500 рублей способна выявить подделку.
"Лучше потратить пять минут на проверку, чем потом годы — на судебные тяжбы", — отмечают автоэксперты.
Производитель в таких ситуациях почти никогда не несёт ответственности. На конвейере не красят детали вручную, и дефектов типа "второго слоя" там не бывает. Поэтому все претензии следует адресовать дилеру, у которого автомобиль проходил предпродажную подготовку.
Более того, крупные бренды прямо запрещают скрывать такие дефекты — но, как показывает практика, в российских реалиях экономия и страх потерять клиента нередко берут верх над репутацией.
Дилер, столкнувшись с повреждением, старается "подлечить" машину своими силами. Если ремонт проведён некачественно, краска вскоре начинает отслаиваться, а на кузове проступают следы шпаклёвки.
Если дефект выявился после покупки, действовать нужно незамедлительно.
"Слово "Роспотребнадзор" действует на недобросовестных продавцов безотказно — чаще всего спор решается в досудебном порядке", — советует юрист по автомобильному праву.
Тем не менее большинство подобных дел выигрывают покупатели: доказать факт скрытого ремонта несложно.
"Самые частые "проколы" случаются именно при спешке. Настоящая проверка занимает 15 минут, а избавляет от месяцев нервотрёпки", — отмечают специалисты.
Кроме того, на заводе окрашиваются и внутренние поверхности кузова, тогда как при ремонте часто обрабатывают лишь внешние.
Да, если дефект подтверждён экспертизой и не был указан в договоре, покупатель имеет право на возврат.
Изначально её проводит покупатель, но при доказанном нарушении расходы компенсирует дилер.
Да, но только по письменному соглашению сторон. Размер компенсации устанавливается индивидуально.
Да, но с оговоркой — проверяйте результат лично.
Банк России впервые впервые подробно прокомментировал возможные действия в связи с инициативами Евросоюза по воровству замороженных российских активов.