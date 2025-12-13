Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Обман под полировкой: что делать, если купленная с нуля машина оказалась после ремонта

Осмотр автомобиля при выдаче снижает риск покупки битого авто
Авто

Все чаще владельцы новеньких автомобилей делятся в соцсетях тревожными историями: купленная у официального дилера машина вдруг оказывается перекрашенной или восстановленной после повреждений. На первый взгляд — абсурд: как новая машина может быть "битой" ещё до первой тысячи километров? Однако такие случаи действительно происходят, и разобраться в них стоит каждому, кто планирует покупку. Об этом сообщает портал "АвтоВзгляд".

Передача ключей в автосалоне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Передача ключей в автосалоне

Как новый автомобиль становится восстановленным

Покупатель, забирая машину из салона, уверен, что получает транспортное средство, только что сошедшее с конвейера. Но реальность сложнее. На заводе автомобили действительно проходят многоступенчатый контроль качества, и даже минимальные дефекты там не скрывают — их отправляют в брак или на повторное окрашивание в специальных камерах. Однако перекраски на производстве выполняются строго по технологии, и такие машины никогда не попадают в розничную продажу как новые.

"На заводе нет кустарных ремонтов, нет "гаражных" маляров. Любой дефект фиксируется, и авто с повреждением не поступает в продажу", — отмечают эксперты портала.

А вот на этапе транспортировки и хранения ситуация меняется. Машины падают с автовозов, получают вмятины на парковке дилерского центра, царапаются при перестановке. Формально автомобиль остаётся новым — ведь владелец в ПТС ещё не вписан. Но повреждения требуют "косметического" ремонта, который и становится источником проблем.

Чаще всего такие подкрасы или перекраски делают спешно, чтобы успеть к выдаче. И если на поверхности кузова остаются следы вмешательства, дилер предпочитает их замолчать.

Как заметить подвох до покупки

Главный совет специалистов — не принимать машину "на эмоциях". Даже если речь идёт о долгожданном авто, важно потратить время на тщательный осмотр. Проверка внешнего вида и ЛКП (лакокрасочного покрытия) может уберечь от дорогостоящих последствий.

Что настораживает

  • Неравномерный блеск на кузове или различие оттенков между деталями.
  • Следы снятых болтов и разбора панелей.
  • Мелкие наплывы краски, пыль под лаком.
  • Несоответствие маркировки стёкол дате производства автомобиля.
  • Запах растворителя или полироли внутри салона.

Толщиномер — простой прибор, который измеряет толщину лакокрасочного покрытия, покажет, перекрашивали ли деталь. Даже бюджетная модель стоимостью 300-500 рублей способна выявить подделку.

"Лучше потратить пять минут на проверку, чем потом годы — на судебные тяжбы", — отмечают автоэксперты.

Кто виноват: завод или дилер

Производитель в таких ситуациях почти никогда не несёт ответственности. На конвейере не красят детали вручную, и дефектов типа "второго слоя" там не бывает. Поэтому все претензии следует адресовать дилеру, у которого автомобиль проходил предпродажную подготовку.

Более того, крупные бренды прямо запрещают скрывать такие дефекты — но, как показывает практика, в российских реалиях экономия и страх потерять клиента нередко берут верх над репутацией.

Дилер, столкнувшись с повреждением, старается "подлечить" машину своими силами. Если ремонт проведён некачественно, краска вскоре начинает отслаиваться, а на кузове проступают следы шпаклёвки.

Что делать, если вы уже купили битую новинку

Если дефект выявился после покупки, действовать нужно незамедлительно.

  • Зафиксируйте проблему документально: сделайте фото, видео, при необходимости закажите независимую экспертизу, которая подтвердит факт перекраса.
  • Обратитесь к дилеру с письменной претензией: сошлитесь на ст. 18 Закона "О защите прав потребителей" — при обнаружении недостатка вы имеете право требовать замену товара или возврат денег.
  • Если дилер отказывает, подключайте Роспотребнадзор: это работает быстрее, чем судебная волокита.
  • В крайнем случае — подавайте иск: суд может обязать дилера вернуть стоимость машины или компенсировать ущерб.

"Слово "Роспотребнадзор" действует на недобросовестных продавцов безотказно — чаще всего спор решается в досудебном порядке", — советует юрист по автомобильному праву.

Плюсы и минусы судебного разбирательства

Плюсы

  • Возможность вернуть деньги или получить замену автомобиля.
  • Компенсация морального вреда.
  • Повышение личной правовой грамотности.

Минусы

  • Длительный процесс, иногда до полугода.
  • Необходимость тратиться на экспертизу.
  • Стресс и потеря времени.

Тем не менее большинство подобных дел выигрывают покупатели: доказать факт скрытого ремонта несложно.

Как избежать неприятностей при покупке новой машины

  • Проверяйте дату выпуска по VIN-коду и сверяйте её с документами.
  • Осматривайте кузов при дневном освещении — искусственный свет скрывает дефекты.
  • Пользуйтесь толщиномером — даже самые новые автомобили проверяйте полностью.
  • Сверяйте все отметки в сервисной книге и ПТС.
  • Не стесняйтесь требовать акт предпродажной подготовки - это ваше право.

"Самые частые "проколы" случаются именно при спешке. Настоящая проверка занимает 15 минут, а избавляет от месяцев нервотрёпки", — отмечают специалисты.

Как отличить заводскую окраску от ремонтной

  • Заводская окраска: ровный слой, без переходов и пылинок, одинаковый блеск по всей поверхности.
  • Ремонтная: неровности, различие оттенков, границы лака, следы шлифовки у кромок деталей.

Кроме того, на заводе окрашиваются и внутренние поверхности кузова, тогда как при ремонте часто обрабатывают лишь внешние.

Популярные вопросы о покупке новой машины

Можно ли вернуть машину, если обнаружен перекрас

Да, если дефект подтверждён экспертизой и не был указан в договоре, покупатель имеет право на возврат.

Кто оплачивает экспертизу

Изначально её проводит покупатель, но при доказанном нарушении расходы компенсирует дилер.

Можно ли получить скидку вместо возврата

Да, но только по письменному соглашению сторон. Размер компенсации устанавливается индивидуально.

Стоит ли доверять дилерской предпродажной подготовке

Да, но с оговоркой — проверяйте результат лично.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
