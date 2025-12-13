Липкость и блеск старят машину мгновенно: один уходовый приём возвращает рулю ощущение новизны

Регулярная чистка руля снижает риск появления липкого налёта

Жирный блеск и липкость на рулевом колесе появляются постепенно, но именно они чаще всего выдают возраст машины. Эксперты отмечают, что состояние руля нередко становится главным индикатором того, насколько тщательно автовладелец ухаживает за салоном.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Лепестки переключения передач

Почему появляется налёт

Рулевое колесо ежедневно контактирует с руками водителя, и поверхность — кожаная, пластиковая или из кожзама — неизбежно накапливает кожный жир, следы косметики, пот и уличную пыль. Летом процесс ускоряется: под воздействием ультрафиолета верхний слой материала размягчается и активнее впитывает загрязнения. Постепенно руль становится блестящим, скользким и менее приятным на ощупь, что может сказаться и на комфорте, и на контроле автомобиля.

Как безопасно очистить руль

Вернуть рулю аккуратный вид можно и без профессиональной химчистки. Потребуются мягкая щётка, микрофибра и подходящее очищающее средство. Работу начинают с сухой очистки — лёгкими движениями удаляют пыль и мелкие загрязнения с поверхности. После этого переходят к влажной обработке: состав наносят не на руль, а на салфетку, протирая поверхность плавными круговыми движениями без лишнего давления.

Особое внимание уделяют швам, декоративным элементам и зонам возле спиц — именно там больше всего грязи. После обработки поверхность вытирают чистой микрофиброй и дают высохнуть. Итог — матовая, чистая и более цепкая поверхность.

Как правильно ухаживать за кнопками

Мультимедийные клавиши на руле требуют деликатного подхода. Специалисты советуют сначала удалить пыль сжатым воздухом, а затем аккуратно протереть кнопки салфеткой, слегка смоченной в мягком спиртовом составе. Важно избегать избытка влаги и предварительно проверить средство на незаметном участке, особенно если маркировка на кнопках нанесена краской, сообщает "За рулем".

Профилактика — лучший способ сохранить руль в порядке

Регулярная лёгкая очистка раз в неделю и использование средств, рассчитанных на конкретный тип материала, позволяют поддерживать идеальный внешний вид руля в течение многих лет. Такой уход помогает дольше сохранить заводскую текстуру и предотвращает появление липкости и блеска.