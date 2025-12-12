Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Поддельные детали тихо убивают машины: именно эти запчасти чаще всего ставят под видом оригинала

Онлайн торговля упростила сбыт поддельных автозапчастей
В 2025 году российские сервисы продолжают сталкиваться с контрафактными запчастями, несмотря на умеренное снижение масштабов проблемы. По данным исследования Gruzdev Analyze и сети Fit Service, с поддельными комплектующими столкнулись 32% автомехаников — речь идёт почти о каждой третьей мастерской.

Масштабы проблемы остаются значительными

После всплеска в 2024 году, когда случаи подделок отмечали 37% специалистов, показатель снизился, но рынок по-прежнему насыщен фальсификатом. Мастера регулярно обнаруживают, что запчасти, приобретённые автовладельцами самостоятельно, не соответствуют оригиналу.

Лидерами среди подделываемых товаров остаются моторные масла и технические жидкости. С ними сталкивались 48% механиков. На втором месте — фильтры (32%). Подвеска и рулевое управление замыкают тройку — такие случаи упоминали 17% участников исследования.

Почему контрафакт продолжает распространяться

Эксперты объясняют устойчивость теневого рынка сочетанием высокого спроса и относительной простоты в производстве поддельных комплектующих. В стране эксплуатируются десятки миллионов автомобилей, и часть владельцев ориентируется на минимальную стоимость деталей, не проверяя подлинность при покупке, особенно в интернете. Электронная торговля, по оценкам аналитиков, также помогает мошенникам находить покупателей, сообщает "За рулем".

Маркировка пока не обеспечивает полной защиты

Система "Честный знак", внедрённая для борьбы с контрафактом, остаётся неполной: не все категории автотоваров проходят обязательную маркировку, а привычка проверять коды сформировалась далеко не у всех автомобилистов. В итоге подделки продолжают поступать на рынок, что ускоряет износ узлов автомобиля и приводит к росту расходов на дальнейший ремонт.

Риски для безопасности на дороге

Специалисты подчёркивают, что использование поддельных деталей может напрямую влиять на безопасность эксплуатации автомобиля. Некачественные масла и фильтры приводят к ускоренному износу двигателя, а фальсифицированные элементы подвески и рулевого управления могут стать причиной отказа узлов в движении. Эксперты отмечают, что в ряде случаев автовладельцы узнают о проблеме только после серьёзной поломки, когда ремонт обходится значительно дороже.

Как снизить вероятность покупки подделки

Аналитики рекомендуют приобретать комплектующие только у проверенных продавцов и обращаться в сервисы, которые несут ответственность за поставляемые детали. Дополнительным инструментом может стать проверка маркировки через официальные приложения, а также изучение упаковки и соответствия артикулов. По мнению специалистов, повышение осведомлённости автовладельцев и внедрение более строгого контроля на рынке способны заметно сократить оборот контрафакта.

