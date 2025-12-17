Полный, передний или задний привод: один из них скрывает особенность, о которой редко говорят продавцы

Полный привод увеличивает расход топлива и массу автомобиля — автоэксперты

Энергия, вырабатываемая двигателем легкового автомобиля, может передаваться на передние, задние колеса, либо все четыре сразу. "Занимается" этим процессом привод — система, благодаря которой крутящий момент заставляет автомобиль передвигаться. В описании любой модели можно встретить обозначение FWD, RWD, 4WD или AWD. Эти аббревиатуры как раз дают характеристики машинам по типу приводов. Стоит заметить: при покупке некоторых моделей авто продавец может предложить, например, авто с FWD или 4AWD, а то и еще AWD. Как сделать выбор, на что нужно смотреть в первую очередь?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Авто на зимней дороге

Передний привод

На сегодня это самый распространенный способ передачи крутящего момента. От мотора, как правило, расположенного поперечно, он переходит в КПП, а оттуда в шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы) и далее к передним колесам. Практически все автомобили, выпускаемые АвтоВАЗом, исключая "Ниву", относятся к категории FWD. Это обусловлено тем, что такой способ передачи энергии от ДВС имеет множество положительных сторон:

Передний привод подразумевает меньшее, по сравнению с задним, количество узлов и деталей. Здесь нет заднего моста и кардана. Исходя из этого, автомобиль оказывается легче, а значит, в своем классе меньше потребляет горючего и стоит дешевле.

Управление машиной FWD проще, особенно для новичков: на ледяной корке легковушка едет туда, куда поворачиваешь руль.

Отсутствие центрального тоннеля, под которым проходит карданный вал в большинстве заднеприводных авто, делает размещение пассажиров на 2-м ряду более комфортным.

Но от минусов тоже никуда не деться. В случае заноса необходимо выворачивать руль в его сторону и резко нажимать на педаль газа. Психологически это сложно: в случае опасности водитель рефлекторно убавляет обороты двигателя. Привыкнуть к тому, что нужно действовать наоборот, очень непросто, особенно тем, кто с заднеприводной модели пересел на FWD. Еще один минус — сложность при трогании с места на ледяной дороге. При попытке начать движение, машина резко отклоняется назад, разгружая переднюю ось: в итоге колеса пробуксовывают. И последний недостаток — конструкционный. Наличие ШРУСов ограничивает маневренность — угол разворота становится большим, а также ограничивает, в силу конструкционных особенностей, максимальную мощность мотора до 250-300 "лошадей".

Задний привод

Мотор раскручивает задние колеса — такая компоновка (а следом за ней и автомобиль) называется классической. Примером могут служить советские автомобили "Жигули", "Волга", "Москвичи" 1970-80 годов выпуска. Двигатель в таких машинах располагается вдоль движения, за ним — коробка. От нее через карданный вал, "переламывающийся" благодаря шарнирам-крестовинам, крутящий момент поступает посредством моста-редуктора к полуосям и колесам. Достоинства легковушек RWD:

У передних колес больший угол поворота: маневренность лучше, парковаться и разворачиваться в тесных переулках проще.

Любители гонок ценят задний привод за возможность быстро тронуться с места: при разгоне масса кузова "уходит" в "корму", надавливая на ведущие колеса, которые не пробуксовывают. Еще такая особенность дает возможность преодолевать крутые подъемы по ледяной дороге.

Легче выходить из заносов: достаточно просто бросить педаль газа.

Возможность установки моторов с высоким крутящим моментом. Это хорошо знают производители большегрузных машин — среди них нет FWD. Также почти все спорткары и гоночные болиды имеют задний привод, позволяющий реализовать мощностные возможности двигателя на "полную катушку".

Из отрицательных сторон стоит выделить большее количество деталей, что делает заднеприводные машины дороже по сравнению с авто FWD такого же класса. Второй недостаток — худшая проходимость ненагруженной машины. Если в багажнике и на заднем ряду пусто, ведущие колеса оказываются разгруженными и на бездорожье начинают буксовать. Есть еще один относительный недостаток: наличие тоннеля под кардан в салоне. Это снижает комфорт для пассажиров заднего ряда. Правда, в премиальных машинах от этого недостатка научились избавляться, увеличивая клиренс или используя иные методы.

Полный привод

Это когда ведущими могут быть все 4 колеса. Тут есть пара вариантов: 4WD и AWD. Рассмотрим каждый из них подробнее. В первом случае имеется в виду, что двигатель машины постоянно вращает все колеса, либо один из приводов подключается вручную при необходимости отдельным рычагом. Последний способ в мире еще называют part-time. Постоянно подключенный привод применяется разве что на вездеходах или военных машинах, в обычных легковушках он почти не используется из-за повышенного расхода горючего и быстрого износа деталей. Чаще всего гражданские внедорожники оснащают подключаемым передним мостом: он нужен на плохой или скользкой дороге.

Что касается системы AWD, то этот вид привода предполагает автоматическое подключение второго моста. Ситуацию с дорожной поверхностью оценивает электроника. Как только одно из колес начинает пробуксовывать, она перенаправляет крутящий момент на второй мост.

Из плюсов полноприводных авто в первую очередь стоит отметить высокую проходимость и относительную безопасность. Четыре вращающихся колеса лучше контактируют с поверхностью. Эта же особенность позволяет быстрее разгонять автомобиль с места, придавая ему лучшую динамику. Из минусов — высокая стоимость, больший вес и расход горючего, дороговизна техобслуживания. Потеря контроля над управлением полноприводного авто опасна для новичков и непрофессионалов: нужны специальные навыки, чтобы вернуть технику в "правильное" положение.