Полный, передний или задний привод: один из них скрывает особенность, о которой редко говорят продавцы

Энергия, вырабатываемая двигателем легкового автомобиля, может передаваться на передние, задние колеса, либо все четыре сразу. "Занимается" этим процессом привод — система, благодаря которой крутящий момент заставляет автомобиль передвигаться. В описании любой модели можно встретить обозначение FWD, RWD, 4WD или AWD. Эти аббревиатуры как раз дают характеристики машинам по типу приводов. Стоит заметить: при покупке некоторых моделей авто продавец может предложить, например, авто с FWD или 4AWD, а то и еще AWD. Как сделать выбор, на что нужно смотреть в первую очередь?
На сегодня это самый распространенный способ передачи крутящего момента. От мотора, как правило, расположенного поперечно, он переходит в КПП, а оттуда в шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы) и далее к передним колесам. Практически все автомобили, выпускаемые АвтоВАЗом, исключая "Ниву", относятся к категории FWD. Это обусловлено тем, что такой способ передачи энергии от ДВС имеет множество положительных сторон:
Передний привод подразумевает меньшее, по сравнению с задним, количество узлов и деталей. Здесь нет заднего моста и кардана. Исходя из этого, автомобиль оказывается легче, а значит, в своем классе меньше потребляет горючего и стоит дешевле.
Управление машиной FWD проще, особенно для новичков: на ледяной корке легковушка едет туда, куда поворачиваешь руль.
Отсутствие центрального тоннеля, под которым проходит карданный вал в большинстве заднеприводных авто, делает размещение пассажиров на 2-м ряду более комфортным.
Но от минусов тоже никуда не деться. В случае заноса необходимо выворачивать руль в его сторону и резко нажимать на педаль газа. Психологически это сложно: в случае опасности водитель рефлекторно убавляет обороты двигателя. Привыкнуть к тому, что нужно действовать наоборот, очень непросто, особенно тем, кто с заднеприводной модели пересел на FWD. Еще один минус — сложность при трогании с места на ледяной дороге. При попытке начать движение, машина резко отклоняется назад, разгружая переднюю ось: в итоге колеса пробуксовывают. И последний недостаток — конструкционный. Наличие ШРУСов ограничивает маневренность — угол разворота становится большим, а также ограничивает, в силу конструкционных особенностей, максимальную мощность мотора до 250-300 "лошадей".
Мотор раскручивает задние колеса — такая компоновка (а следом за ней и автомобиль) называется классической. Примером могут служить советские автомобили "Жигули", "Волга", "Москвичи" 1970-80 годов выпуска. Двигатель в таких машинах располагается вдоль движения, за ним — коробка. От нее через карданный вал, "переламывающийся" благодаря шарнирам-крестовинам, крутящий момент поступает посредством моста-редуктора к полуосям и колесам. Достоинства легковушек RWD:
У передних колес больший угол поворота: маневренность лучше, парковаться и разворачиваться в тесных переулках проще.
Любители гонок ценят задний привод за возможность быстро тронуться с места: при разгоне масса кузова "уходит" в "корму", надавливая на ведущие колеса, которые не пробуксовывают. Еще такая особенность дает возможность преодолевать крутые подъемы по ледяной дороге.
Легче выходить из заносов: достаточно просто бросить педаль газа.
Возможность установки моторов с высоким крутящим моментом. Это хорошо знают производители большегрузных машин — среди них нет FWD. Также почти все спорткары и гоночные болиды имеют задний привод, позволяющий реализовать мощностные возможности двигателя на "полную катушку".
Из отрицательных сторон стоит выделить большее количество деталей, что делает заднеприводные машины дороже по сравнению с авто FWD такого же класса. Второй недостаток — худшая проходимость ненагруженной машины. Если в багажнике и на заднем ряду пусто, ведущие колеса оказываются разгруженными и на бездорожье начинают буксовать. Есть еще один относительный недостаток: наличие тоннеля под кардан в салоне. Это снижает комфорт для пассажиров заднего ряда. Правда, в премиальных машинах от этого недостатка научились избавляться, увеличивая клиренс или используя иные методы.
Это когда ведущими могут быть все 4 колеса. Тут есть пара вариантов: 4WD и AWD. Рассмотрим каждый из них подробнее. В первом случае имеется в виду, что двигатель машины постоянно вращает все колеса, либо один из приводов подключается вручную при необходимости отдельным рычагом. Последний способ в мире еще называют part-time. Постоянно подключенный привод применяется разве что на вездеходах или военных машинах, в обычных легковушках он почти не используется из-за повышенного расхода горючего и быстрого износа деталей. Чаще всего гражданские внедорожники оснащают подключаемым передним мостом: он нужен на плохой или скользкой дороге.
Что касается системы AWD, то этот вид привода предполагает автоматическое подключение второго моста. Ситуацию с дорожной поверхностью оценивает электроника. Как только одно из колес начинает пробуксовывать, она перенаправляет крутящий момент на второй мост.
Из плюсов полноприводных авто в первую очередь стоит отметить высокую проходимость и относительную безопасность. Четыре вращающихся колеса лучше контактируют с поверхностью. Эта же особенность позволяет быстрее разгонять автомобиль с места, придавая ему лучшую динамику. Из минусов — высокая стоимость, больший вес и расход горючего, дороговизна техобслуживания. Потеря контроля над управлением полноприводного авто опасна для новичков и непрофессионалов: нужны специальные навыки, чтобы вернуть технику в "правильное" положение.
