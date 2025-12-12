Внедорожник без пафоса, но с характером танка: водители называют его идеальной машиной на каждый день

Когда мы говорим о подержанных внедорожниках, большинство водителей представляют себе машины, которые служат годами, требуют минимального ухода и не подбрасывают неприятных сюрпризов. Но на рынке подержанных авто есть и редкие модели, которые словно нарушают правила жанра: они надёжны почти вопреки ожиданиям, экономичны для своего класса и при этом доступны в бюджете, не напоминающем цену нового кроссовера. Именно к таким исключениям относится Toyota RAV4 четвёртого поколения — автомобиль, который может казаться простоватым, но в деле доказывает обратное. Об этом сообщает Autojournal.cz.
Toyota RAV4 в исполнении четвёртого поколения не стремится быть ярким или эмоциональным автомобилем. Он не пытается выделяться агрессивным дизайном или претензией на премиальность. Его сила — в рутинной, каждодневной работе, которую он выполняет без "капризов". В эксплуатации модель демонстрирует те качества, которые ценят практичные владельцы: умеренный расход топлива, тихое шасси, хорошую управляемость и предсказуемость поведения на дороге.
В среднем этот внедорожник способен укладываться примерно в 6 литров дизеля на трассе и обеспечивать плавность хода, которую сложно ожидать от машины с немалой массой и крупным кузовом. Если смотреть на автомобиль не глазами профессиональных тест-пилотов, а глазами обычного водителя, RAV4 занимает стабильное место в категории "не ломается и не просит лишнего".
Единственная область, где он заметно проигрывает европейским конкурентам, — интерьер. Но даже там ощущение простоты компенсируется удобной компоновкой и практичностью.
Обновление салона в ходе рестайлинга оказалось минимальным. Некоторые элементы были модернизированы, появились новые настройки мультимедийной системы, переработали рулевое колесо, частично обновился щиток приборов. Но архитектура салона, основные линии панели и расположение органов управления остались прежними.
Многие элементы выполнены из твёрдого пластика — это типичная черта японских автомобилей тех лет. Он не выглядит премиальным и не стремится таким быть. Однако эргономика салона продумана в лучших традициях Toyota: крупные кнопки управляются вслепую, приборы читаются отлично, а долговечность обивки и пластиковых поверхностей уже успела доказать свою практичность.
Если рассматривать возраст модели и технологический контекст того периода, претензий становится меньше. Салон не пытается быть роскошным, но остаётся удобным, логичным и адаптированным к повседневным поездкам.
Один из самых интересных фактов о RAV4 четвёртого поколения — использование дизельного двигателя BMW объёмом 2.0 литра мощностью 105 кВт. Это нетипичное решение для Toyota, но оно удачное: дизель обеспечивает умеренный расход, хорошую тягу и надёжность при правильном обслуживании.
Данный мотор сочетался только с передним приводом, что для некоторых покупателей может быть недостатком. Но для тех, кто много ездит по трассе или пересекает длинные маршруты, вариант оказывается оптимальным: управление мягкое, шумоизоляция на высоте, а расход топлива даже в загруженном состоянии остаётся привлекательным.
Автомобиль с таким двигателем демонстрирует уверенное поведение на средних скоростях, не требуя от водителя постоянных корректировок.
RAV4 не претендует на спортивный характер — и это его сильная сторона. Подвеска ориентирована на комфорт, эффективно сглаживает неровности и делает автомобиль приятным для длительных поездок.
На чешских дорогах, где качество покрытия заметно различается, такая калибровка оказывается особенно ценным преимуществом. Автомобиль тихий, в меру мягкий и нигде не пытается навязать владельцу более агрессивный стиль вождения.
RAV4 — это про гармонию, а не эмоции.
Несмотря на статус внедорожника, RAV4 в данной конфигурации не был создан для серьёзного бездорожья. Передний привод ограничивает потенциал вне трассы, но увеличенный дорожный просвет позволяет уверенно двигаться по грунтовым дорогам, просёлкам и ухабистым участкам, если они сухие и не требуют экстремальной тяги.
Для большинства владельцев этого вполне достаточно.
Автомобиль честен перед своим владельцем. Он не пытается впечатлить ни дизайном, ни ускорением, ни спортивностью. Его задача — быть надёжным, экономичным и удобным спутником.
Если вы готовы закрыть глаза на интерьер, который уступает европейским аналогам, RAV4 становится одним из лучших решений в сегменте доступных внедорожников.
На рынке встречаются два основных дизеля:
Если нужен полный привод, стоит рассматривать 2.2 D-4D (110 кВт), избегая более сложного 2.2 D-CAT, который может быть капризнее и дороже в ремонте.
Идеальным выбором считается шестиступенчатая "механика". Автоматы — классический и вариаторный — реагируют медленнее и не раскрывают потенциала мотора.
Они стандартны для своего класса:
Хорошее топливо и регулярные присадки помогают продлить ресурс.
Для полноприводных версий важно соблюдать интервал замены масла — каждые 30 000 км.
Бензиновые двухлитровые двигатели — один из самых надёжных вариантов.
2.0 Valvematic (111 кВт) с непрямым впрыском служит долго и без особых жалоб, особенно если сочетается с механической коробкой передач. Автомобили с этим мотором встречаются в самых доступных ценовых категориях: стартовые предложения начинаются примерно от 370 000 крон на TipCars.
Гибридная версия появилась после рестайлинга 2015 года.
Гибрид дороже бензиновых аналогов, но обеспечивает плавный ход, низкие эксплуатационные затраты и высокий ресурс.
Цена на рынке подержанных автомобилей начинается приблизительно от 500 000 крон, при этом хорошо оснащённые варианты часто стоят дороже на 100 000.
Полный привод доступен и здесь, в сочетании с системой e-CVT.
Если рассматривать автомобиль в контексте европейского рынка, RAV4 уступает по интерьеру и материалам многим немецким и французским конкурентам. Однако по надёжности, простоте эксплуатации и экономичности он часто оказывается выгоднее.
Проверяйте историю обслуживания и оригинальный пробег.
Для максимальной надёжности выбирайте бензиновый мотор или дизель BMW после 2016 года.
Для полного привода ориентируйтесь на 2.2 D-4D или гибрид.
Перед покупкой делайте диагностику трансмиссии и подвески.
Обращайте внимание на состояние сажевого фильтра и форсунок у дизельных версий.
Экономичен ли RAV4 четвёртого поколения?
Да, дизельные версии расходуют около 6 л/100 км на трассе.
Стоит ли брать гибрид?
Если бюджет позволяет, гибрид — один из самых тихих и надёжных вариантов.
Правда ли, что интерьер уступает европейским моделям?
Да, материалы проще, но долговечнее и менее капризны.
