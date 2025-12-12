Внедорожник без пафоса, но с характером танка: водители называют его идеальной машиной на каждый день

RAV4 4 поколения надёжен и экономичен в повседневной езде — Autojournal.cz.

Когда мы говорим о подержанных внедорожниках, большинство водителей представляют себе машины, которые служат годами, требуют минимального ухода и не подбрасывают неприятных сюрпризов. Но на рынке подержанных авто есть и редкие модели, которые словно нарушают правила жанра: они надёжны почти вопреки ожиданиям, экономичны для своего класса и при этом доступны в бюджете, не напоминающем цену нового кроссовера. Именно к таким исключениям относится Toyota RAV4 четвёртого поколения — автомобиль, который может казаться простоватым, но в деле доказывает обратное. Об этом сообщает Autojournal.cz.

Фото: www.toyota.com is licensed under public domain Toyota RAV4

Почему RAV4 оказался среди самых рациональных внедорожников

Toyota RAV4 в исполнении четвёртого поколения не стремится быть ярким или эмоциональным автомобилем. Он не пытается выделяться агрессивным дизайном или претензией на премиальность. Его сила — в рутинной, каждодневной работе, которую он выполняет без "капризов". В эксплуатации модель демонстрирует те качества, которые ценят практичные владельцы: умеренный расход топлива, тихое шасси, хорошую управляемость и предсказуемость поведения на дороге.

В среднем этот внедорожник способен укладываться примерно в 6 литров дизеля на трассе и обеспечивать плавность хода, которую сложно ожидать от машины с немалой массой и крупным кузовом. Если смотреть на автомобиль не глазами профессиональных тест-пилотов, а глазами обычного водителя, RAV4 занимает стабильное место в категории "не ломается и не просит лишнего".

Единственная область, где он заметно проигрывает европейским конкурентам, — интерьер. Но даже там ощущение простоты компенсируется удобной компоновкой и практичностью.

Интерьер: простые материалы, но функциональность на высоте

Обновление салона в ходе рестайлинга оказалось минимальным. Некоторые элементы были модернизированы, появились новые настройки мультимедийной системы, переработали рулевое колесо, частично обновился щиток приборов. Но архитектура салона, основные линии панели и расположение органов управления остались прежними.

Многие элементы выполнены из твёрдого пластика — это типичная черта японских автомобилей тех лет. Он не выглядит премиальным и не стремится таким быть. Однако эргономика салона продумана в лучших традициях Toyota: крупные кнопки управляются вслепую, приборы читаются отлично, а долговечность обивки и пластиковых поверхностей уже успела доказать свою практичность.

Если рассматривать возраст модели и технологический контекст того периода, претензий становится меньше. Салон не пытается быть роскошным, но остаётся удобным, логичным и адаптированным к повседневным поездкам.

Двигатель 2.0 D BMW: экономичный партнёр на долгие маршруты

Один из самых интересных фактов о RAV4 четвёртого поколения — использование дизельного двигателя BMW объёмом 2.0 литра мощностью 105 кВт. Это нетипичное решение для Toyota, но оно удачное: дизель обеспечивает умеренный расход, хорошую тягу и надёжность при правильном обслуживании.

Данный мотор сочетался только с передним приводом, что для некоторых покупателей может быть недостатком. Но для тех, кто много ездит по трассе или пересекает длинные маршруты, вариант оказывается оптимальным: управление мягкое, шумоизоляция на высоте, а расход топлива даже в загруженном состоянии остаётся привлекательным.

Автомобиль с таким двигателем демонстрирует уверенное поведение на средних скоростях, не требуя от водителя постоянных корректировок.

Ходовая часть: спокойствие, а не спорт

RAV4 не претендует на спортивный характер — и это его сильная сторона. Подвеска ориентирована на комфорт, эффективно сглаживает неровности и делает автомобиль приятным для длительных поездок.

На чешских дорогах, где качество покрытия заметно различается, такая калибровка оказывается особенно ценным преимуществом. Автомобиль тихий, в меру мягкий и нигде не пытается навязать владельцу более агрессивный стиль вождения.

RAV4 — это про гармонию, а не эмоции.

Внедорожные возможности: разумный минимум

Несмотря на статус внедорожника, RAV4 в данной конфигурации не был создан для серьёзного бездорожья. Передний привод ограничивает потенциал вне трассы, но увеличенный дорожный просвет позволяет уверенно двигаться по грунтовым дорогам, просёлкам и ухабистым участкам, если они сухие и не требуют экстремальной тяги.

Для большинства владельцев этого вполне достаточно.

Практичный внедорожник без попытки казаться больше, чем он есть

Автомобиль честен перед своим владельцем. Он не пытается впечатлить ни дизайном, ни ускорением, ни спортивностью. Его задача — быть надёжным, экономичным и удобным спутником.

Если вы готовы закрыть глаза на интерьер, который уступает европейским аналогам, RAV4 становится одним из лучших решений в сегменте доступных внедорожников.

На что обращать внимание при покупке подержанного RAV4

Дизельные версии

На рынке встречаются два основных дизеля:

2.0 D-4D, 91 кВт, Euro 5 (2013-2015) — более старая конструкция, автомобили с ним стоят дешевле.

— более старая конструкция, автомобили с ним стоят дешевле. 2.0 дизель BMW, 105 кВт, Euro 6 — с 2016 года — более современный вариант, без AdBlue, только с передним приводом.

Если нужен полный привод, стоит рассматривать 2.2 D-4D (110 кВт), избегая более сложного 2.2 D-CAT, который может быть капризнее и дороже в ремонте.

Трансмиссия

Идеальным выбором считается шестиступенчатая "механика". Автоматы — классический и вариаторный — реагируют медленнее и не раскрывают потенциала мотора.

Типичные проблемы дизелей

Они стандартны для своего класса:

износ форсунок,

засорение сажевого фильтра,

изношенный двухмассовый маховик.

Хорошее топливо и регулярные присадки помогают продлить ресурс.

Масло в раздаточной коробке

Для полноприводных версий важно соблюдать интервал замены масла — каждые 30 000 км.

Бензиновые версии: стабильность и минимум сюрпризов

Бензиновые двухлитровые двигатели — один из самых надёжных вариантов.

2.0 Valvematic (111 кВт) с непрямым впрыском служит долго и без особых жалоб, особенно если сочетается с механической коробкой передач. Автомобили с этим мотором встречаются в самых доступных ценовых категориях: стартовые предложения начинаются примерно от 370 000 крон на TipCars.

Гибрид 2.5: мощно, тихо и технологично

Гибридная версия появилась после рестайлинга 2015 года.

Бензиновый мотор: 114 кВт

Суммарная мощность системы: 145 кВт

Гибрид дороже бензиновых аналогов, но обеспечивает плавный ход, низкие эксплуатационные затраты и высокий ресурс.

Цена на рынке подержанных автомобилей начинается приблизительно от 500 000 крон, при этом хорошо оснащённые варианты часто стоят дороже на 100 000.

Полный привод доступен и здесь, в сочетании с системой e-CVT.

Сравнение RAV4 с конкурентами

Если рассматривать автомобиль в контексте европейского рынка, RAV4 уступает по интерьеру и материалам многим немецким и французским конкурентам. Однако по надёжности, простоте эксплуатации и экономичности он часто оказывается выгоднее.

Преимущества RAV4

минимальные неожиданные поломки,

доступные цены на обслуживание,

высокая ликвидность на рынке,

комфортная подвеска,

экономичные моторы.

Недостатки

интерьер заметно проще европейских моделей,

ограниченные внедорожные возможности,

вариатор и автомат не всегда оптимальны.

Советы по выбору RAV4

Проверяйте историю обслуживания и оригинальный пробег. Для максимальной надёжности выбирайте бензиновый мотор или дизель BMW после 2016 года. Для полного привода ориентируйтесь на 2.2 D-4D или гибрид. Перед покупкой делайте диагностику трансмиссии и подвески. Обращайте внимание на состояние сажевого фильтра и форсунок у дизельных версий.

Популярные вопросы о Toyota RAV4

Экономичен ли RAV4 четвёртого поколения?

Да, дизельные версии расходуют около 6 л/100 км на трассе.

Стоит ли брать гибрид?

Если бюджет позволяет, гибрид — один из самых тихих и надёжных вариантов.

Правда ли, что интерьер уступает европейским моделям?

Да, материалы проще, но долговечнее и менее капризны.