Красивые снаружи, разрушительные внутри: кроссоверы, которые опустошают кошелёк быстрее, чем бак

Когда год подходит к концу, многие водители начинают задумываться о смене автомобиля. Высокие цены на новые машины вынуждают всё больше людей смотреть в сторону рынка подержанных моделей, где внедорожники по-прежнему выглядят привлекательным вариантом. Их внушительная посадка, ощущение безопасности и популярность создают впечатление надёжности. Но среди этих автомобилей есть и те, что легко превращают покупку в дорогостоящую ловушку. Об этом сообщает AUTO.
Большой дорожный просвет и впечатляющий внешний вид — далеко не гарантия выгодной покупки. Покупатели часто обращают внимание на комфорт и пространство, но пропускают ключевые моменты: технические особенности моторов, трансмиссии, расход топлива и стоимость обслуживания. Именно в этих областях скрываются реальные риски.
Старшие поколения некоторых моделей, популярные на вторичном рынке, нередко имеют хронические технические проблемы. Они не всегда заметны при визуальном осмотре, и людям без подготовки сложно оценить, насколько дорогостоящим окажется ремонт. Это приводит к тому, что покупатели выбирают варианты "с хорошей ценой", которые позже становятся финансовым обременением.
Когда Renegade только появился в Бразилии, модель вызвала ажиотаж: её компактные размеры, высокий профиль и привлекательный дизайн быстро сделали автомобиль любимцем городских водителей. Однако ранние версии таят серьёзные недостатки.
Версия 1.8 E. torQ flex (с 2016 года) развивает до 132 л. с. и 19,1 кгс·м, сочетаясь с шестиступенчатым "автоматом". На практике мотор тяжелый, чувствуется вялым на разгонах и отличается повышенным расходом топлива:
Главная проблема — теплообменник, который при износе может допустить смешивание охлаждающей жидкости и трансмиссионного масла. Это ведёт к повреждению коробки передач и дорогостоящим восстановительным работам.
Дизельная версия Renegade 2.0 с 170 л. с., 35,7 кгс·м и полным приводом 4x4 обладает высокой проходимостью и девятиступенчатым "автоматом". Но содержание таких моделей обходится заметно дороже: обслуживание трудоемкое, а ремонт — финансово чувствительный. Для тех, кто ищет экономичность, эта версия не станет оптимальным выбором. Новые поколения после 2021 года, оснащённые двигателем 1.3 turbo на 185 л. с., получили уже исправленный теплообменник и более современную динамику.
EcoSport продолжает выглядеть убедительно на вторичном рынке: высокое положение водителя, хорошая оснащённость и узнаваемый силуэт привлекают множество покупателей. Но версии, оснащённые трансмиссией Powershift, имеют репутацию проблемных.
Эта коробка известна вибрациями, перегревами, рывками и непредсказуемыми сбоями. Многие автомобили проходили через несколько ремонтов, которые не давали долгосрочного результата.
При этом расход топлива у модели умеренный:
Версия 1.6 SE (131 л. с., 16,1 кгс·м) по таблице FIPE стоит около 56 тысяч реалов, что и создаёт ложное ощущение выгодной покупки. На практике проблемы с коробкой могут полностью компенсировать низкую цену.
Duster имеет заслуженную репутацию надёжного автомобиля с впечатляющим внутренним пространством и практичностью. Однако старые версии 2.0 (148 л. с., 20,9 кгс·м) часто разочаровывают высоким расходом топлива:
Кроме того, обслуживание некоторых узлов может быть дорогим, особенно если возникнут проблемы в трансмиссии. Хотя Duster способен служить долго, если хорошо ухожен, покупка подержанной версии без детальной истории обслуживания — риск, который может обернуться множеством последующих ремонтов.
Бывшая крайне популярная модель всё ещё встречается на рынке благодаря хорошему пространству салона и адекватным ценам. Но техническая часть устарела: двигатель 2.0 (146 л. с., 19,6 кгс·м) и четырёхступенчатый "автомат" демонстрируют один из самых низких показателей экономичности в классе:
Низкая автономность, повышенные затраты на обслуживание и возраст конструкции приводят к тому, что владельцы нередко продают такие машины с потерями.
ASX долго считался одним из самых гармоничных вариантов в сегменте компактных внедорожников. Двигатель 2.0 на 160 л. с. и 20,1 кгс·м обеспечивает достойную динамику, но связка с вариатором CVT делает автомобиль чувствительным к качеству обслуживания.
Расход топлива у модели довольно умеренный:
Однако главный риск — это вариатор. Если появляются признаки износа, стоимость ремонта может неприятно удивить. В случае покупки экземпляра без полной истории обслуживания существуют высокие шансы на серьёзные затраты.
Несмотря на различия в марках и возрастах, все пять моделей имеют ряд общих особенностей:
Такие характеристики превращают выгодную на первый взгляд покупку в долгосрочные расходы.
Изучите историю обслуживания — предпочтение стоит отдавать экземплярам с документальными подтверждениями всех процедур.
Избегайте машин с транcмиссиями, известными хроническими проблемами, особенно если обслуживание неизвестно.
Проверьте реальный расход топлива по независимым тестам.
Обязательно проведите диагностику двигателя, вариатора или автомата до покупки.
Оцените стоимость типичных ремонтов заранее — многие модели выглядят выгодно только до первого обслуживания.
Эти рекомендации помогают избежать ситуаций, когда автомобиль превращается в дорогостоящий проект уже через несколько месяцев после покупки.
Почему многие продают внедорожники уже через год владения?
Из-за реальных затрат на обслуживание и расход топлива, которые оказываются выше ожидаемых.
Какие модели считаются безопасными для покупки?
Обычно — новые поколения с модернизированными моторами и исправленными дефектами.
Стоит ли покупать дизельные версии?
Да, если они обслуживались строго по регламенту. Иначе ремонт может быть дорогим.
