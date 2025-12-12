Красивые снаружи, разрушительные внутри: кроссоверы, которые опустошают кошелёк быстрее, чем бак

Renegade 1.8 известен слабой динамикой и большим расходом — AUTO

Когда год подходит к концу, многие водители начинают задумываться о смене автомобиля. Высокие цены на новые машины вынуждают всё больше людей смотреть в сторону рынка подержанных моделей, где внедорожники по-прежнему выглядят привлекательным вариантом. Их внушительная посадка, ощущение безопасности и популярность создают впечатление надёжности. Но среди этих автомобилей есть и те, что легко превращают покупку в дорогостоящую ловушку. Об этом сообщает AUTO.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Hyundai Tucson

Почему внедорожники так легко вводят в заблуждение

Большой дорожный просвет и впечатляющий внешний вид — далеко не гарантия выгодной покупки. Покупатели часто обращают внимание на комфорт и пространство, но пропускают ключевые моменты: технические особенности моторов, трансмиссии, расход топлива и стоимость обслуживания. Именно в этих областях скрываются реальные риски.

Старшие поколения некоторых моделей, популярные на вторичном рынке, нередко имеют хронические технические проблемы. Они не всегда заметны при визуальном осмотре, и людям без подготовки сложно оценить, насколько дорогостоящим окажется ремонт. Это приводит к тому, что покупатели выбирают варианты "с хорошей ценой", которые позже становятся финансовым обременением.

Jeep Renegade 1.8 E. torQ Flex и Renegade 2.0 Turbodiesel

Когда Renegade только появился в Бразилии, модель вызвала ажиотаж: её компактные размеры, высокий профиль и привлекательный дизайн быстро сделали автомобиль любимцем городских водителей. Однако ранние версии таят серьёзные недостатки.

Версия 1.8 E. torQ flex (с 2016 года) развивает до 132 л. с. и 19,1 кгс·м, сочетаясь с шестиступенчатым "автоматом". На практике мотор тяжелый, чувствуется вялым на разгонах и отличается повышенным расходом топлива:

6,7 км/л — этанол (город)

7,4 км/л — этанол (шоссе)

9,6 км/л — бензин (город)

10,7 км/л — бензин (шоссе)

Главная проблема — теплообменник, который при износе может допустить смешивание охлаждающей жидкости и трансмиссионного масла. Это ведёт к повреждению коробки передач и дорогостоящим восстановительным работам.

Дизельная версия Renegade 2.0 с 170 л. с., 35,7 кгс·м и полным приводом 4x4 обладает высокой проходимостью и девятиступенчатым "автоматом". Но содержание таких моделей обходится заметно дороже: обслуживание трудоемкое, а ремонт — финансово чувствительный. Для тех, кто ищет экономичность, эта версия не станет оптимальным выбором. Новые поколения после 2021 года, оснащённые двигателем 1.3 turbo на 185 л. с., получили уже исправленный теплообменник и более современную динамику.

Ford EcoSport Powershift

EcoSport продолжает выглядеть убедительно на вторичном рынке: высокое положение водителя, хорошая оснащённость и узнаваемый силуэт привлекают множество покупателей. Но версии, оснащённые трансмиссией Powershift, имеют репутацию проблемных.

Эта коробка известна вибрациями, перегревами, рывками и непредсказуемыми сбоями. Многие автомобили проходили через несколько ремонтов, которые не давали долгосрочного результата.

При этом расход топлива у модели умеренный:

7,2 км/л — этанол (город)

8,3 км/л — этанол (шоссе)

10,2 км/л — бензин (город)

12,1 км/л — бензин (шоссе)

Версия 1.6 SE (131 л. с., 16,1 кгс·м) по таблице FIPE стоит около 56 тысяч реалов, что и создаёт ложное ощущение выгодной покупки. На практике проблемы с коробкой могут полностью компенсировать низкую цену.

Renault Duster 2.0 4x4

Duster имеет заслуженную репутацию надёжного автомобиля с впечатляющим внутренним пространством и практичностью. Однако старые версии 2.0 (148 л. с., 20,9 кгс·м) часто разочаровывают высоким расходом топлива:

•6,7 км/л — этанол (город)

7,5 км/л — этанол (шоссе)

9,8 км/л — бензин (город)

10,8 км/л — бензин (шоссе)

Кроме того, обслуживание некоторых узлов может быть дорогим, особенно если возникнут проблемы в трансмиссии. Хотя Duster способен служить долго, если хорошо ухожен, покупка подержанной версии без детальной истории обслуживания — риск, который может обернуться множеством последующих ремонтов.

Hyundai Tucson 2.0

Бывшая крайне популярная модель всё ещё встречается на рынке благодаря хорошему пространству салона и адекватным ценам. Но техническая часть устарела: двигатель 2.0 (146 л. с., 19,6 кгс·м) и четырёхступенчатый "автомат" демонстрируют один из самых низких показателей экономичности в классе:

5,0 км/л — этанол (город)

5,9 км/л — этанол (шоссе)

7,1 км/л — бензин (город)

8,3 км/л — бензин (шоссе)

Низкая автономность, повышенные затраты на обслуживание и возраст конструкции приводят к тому, что владельцы нередко продают такие машины с потерями.

Mitsubishi ASX 2.0 CVT

ASX долго считался одним из самых гармоничных вариантов в сегменте компактных внедорожников. Двигатель 2.0 на 160 л. с. и 20,1 кгс·м обеспечивает достойную динамику, но связка с вариатором CVT делает автомобиль чувствительным к качеству обслуживания.

Расход топлива у модели довольно умеренный:

8,3 км/л — бензин (город)

9,5 км/л — бензин (шоссе)

Однако главный риск — это вариатор. Если появляются признаки износа, стоимость ремонта может неприятно удивить. В случае покупки экземпляра без полной истории обслуживания существуют высокие шансы на серьёзные затраты.

Что объединяет проблемные внедорожники

Несмотря на различия в марках и возрастах, все пять моделей имеют ряд общих особенностей:

высокие расходы на топливо по сравнению с современными альтернативами;

риск дорогих ремонтов при скрытых дефектах;

сложные или устаревшие трансмиссии;

зависимость от надлежащего обслуживания у предыдущего владельца;

привлекательная цена, скрывающая потенциальные затраты.

Такие характеристики превращают выгодную на первый взгляд покупку в долгосрочные расходы.

Как выбрать внедорожник и не попасть в ловушку

Изучите историю обслуживания — предпочтение стоит отдавать экземплярам с документальными подтверждениями всех процедур. Избегайте машин с транcмиссиями, известными хроническими проблемами, особенно если обслуживание неизвестно. Проверьте реальный расход топлива по независимым тестам. Обязательно проведите диагностику двигателя, вариатора или автомата до покупки. Оцените стоимость типичных ремонтов заранее — многие модели выглядят выгодно только до первого обслуживания.

Эти рекомендации помогают избежать ситуаций, когда автомобиль превращается в дорогостоящий проект уже через несколько месяцев после покупки.

Популярные вопросы о выборе подержанного внедорожника

Почему многие продают внедорожники уже через год владения?

Из-за реальных затрат на обслуживание и расход топлива, которые оказываются выше ожидаемых.

Какие модели считаются безопасными для покупки?

Обычно — новые поколения с модернизированными моторами и исправленными дефектами.

Стоит ли покупать дизельные версии?

Да, если они обслуживались строго по регламенту. Иначе ремонт может быть дорогим.