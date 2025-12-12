Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Красивые снаружи, разрушительные внутри: кроссоверы, которые опустошают кошелёк быстрее, чем бак

Renegade 1.8 известен слабой динамикой и большим расходом — AUTO
Авто

Когда год подходит к концу, многие водители начинают задумываться о смене автомобиля. Высокие цены на новые машины вынуждают всё больше людей смотреть в сторону рынка подержанных моделей, где внедорожники по-прежнему выглядят привлекательным вариантом. Их внушительная посадка, ощущение безопасности и популярность создают впечатление надёжности. Но среди этих автомобилей есть и те, что легко превращают покупку в дорогостоящую ловушку. Об этом сообщает AUTO.

Hyundai Tucson
Фото: Wikipedia by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Hyundai Tucson

Почему внедорожники так легко вводят в заблуждение

Большой дорожный просвет и впечатляющий внешний вид — далеко не гарантия выгодной покупки. Покупатели часто обращают внимание на комфорт и пространство, но пропускают ключевые моменты: технические особенности моторов, трансмиссии, расход топлива и стоимость обслуживания. Именно в этих областях скрываются реальные риски.

Старшие поколения некоторых моделей, популярные на вторичном рынке, нередко имеют хронические технические проблемы. Они не всегда заметны при визуальном осмотре, и людям без подготовки сложно оценить, насколько дорогостоящим окажется ремонт. Это приводит к тому, что покупатели выбирают варианты "с хорошей ценой", которые позже становятся финансовым обременением.

Jeep Renegade 1.8 E. torQ Flex и Renegade 2.0 Turbodiesel

Когда Renegade только появился в Бразилии, модель вызвала ажиотаж: её компактные размеры, высокий профиль и привлекательный дизайн быстро сделали автомобиль любимцем городских водителей. Однако ранние версии таят серьёзные недостатки.

Версия 1.8 E. torQ flex (с 2016 года) развивает до 132 л. с. и 19,1 кгс·м, сочетаясь с шестиступенчатым "автоматом". На практике мотор тяжелый, чувствуется вялым на разгонах и отличается повышенным расходом топлива:

  • 6,7 км/л — этанол (город)
  • 7,4 км/л — этанол (шоссе)
  • 9,6 км/л — бензин (город)
  • 10,7 км/л — бензин (шоссе)

Главная проблема — теплообменник, который при износе может допустить смешивание охлаждающей жидкости и трансмиссионного масла. Это ведёт к повреждению коробки передач и дорогостоящим восстановительным работам.

Дизельная версия Renegade 2.0 с 170 л. с., 35,7 кгс·м и полным приводом 4x4 обладает высокой проходимостью и девятиступенчатым "автоматом". Но содержание таких моделей обходится заметно дороже: обслуживание трудоемкое, а ремонт — финансово чувствительный. Для тех, кто ищет экономичность, эта версия не станет оптимальным выбором. Новые поколения после 2021 года, оснащённые двигателем 1.3 turbo на 185 л. с., получили уже исправленный теплообменник и более современную динамику.

Ford EcoSport Powershift

EcoSport продолжает выглядеть убедительно на вторичном рынке: высокое положение водителя, хорошая оснащённость и узнаваемый силуэт привлекают множество покупателей. Но версии, оснащённые трансмиссией Powershift, имеют репутацию проблемных.

Эта коробка известна вибрациями, перегревами, рывками и непредсказуемыми сбоями. Многие автомобили проходили через несколько ремонтов, которые не давали долгосрочного результата.

При этом расход топлива у модели умеренный:

  • 7,2 км/л — этанол (город)
  • 8,3 км/л — этанол (шоссе)
  • 10,2 км/л — бензин (город)
  • 12,1 км/л — бензин (шоссе)

Версия 1.6 SE (131 л. с., 16,1 кгс·м) по таблице FIPE стоит около 56 тысяч реалов, что и создаёт ложное ощущение выгодной покупки. На практике проблемы с коробкой могут полностью компенсировать низкую цену.

Renault Duster 2.0 4x4

Duster имеет заслуженную репутацию надёжного автомобиля с впечатляющим внутренним пространством и практичностью. Однако старые версии 2.0 (148 л. с., 20,9 кгс·м) часто разочаровывают высоким расходом топлива:

  • •6,7 км/л — этанол (город)
  • 7,5 км/л — этанол (шоссе)
  • 9,8 км/л — бензин (город)
  • 10,8 км/л — бензин (шоссе)

Кроме того, обслуживание некоторых узлов может быть дорогим, особенно если возникнут проблемы в трансмиссии. Хотя Duster способен служить долго, если хорошо ухожен, покупка подержанной версии без детальной истории обслуживания — риск, который может обернуться множеством последующих ремонтов.

Hyundai Tucson 2.0

Бывшая крайне популярная модель всё ещё встречается на рынке благодаря хорошему пространству салона и адекватным ценам. Но техническая часть устарела: двигатель 2.0 (146 л. с., 19,6 кгс·м) и четырёхступенчатый "автомат" демонстрируют один из самых низких показателей экономичности в классе:

  • 5,0 км/л — этанол (город)
  • 5,9 км/л — этанол (шоссе)
  • 7,1 км/л — бензин (город)
  • 8,3 км/л — бензин (шоссе)

Низкая автономность, повышенные затраты на обслуживание и возраст конструкции приводят к тому, что владельцы нередко продают такие машины с потерями.

Mitsubishi ASX 2.0 CVT

ASX долго считался одним из самых гармоничных вариантов в сегменте компактных внедорожников. Двигатель 2.0 на 160 л. с. и 20,1 кгс·м обеспечивает достойную динамику, но связка с вариатором CVT делает автомобиль чувствительным к качеству обслуживания.

Расход топлива у модели довольно умеренный:

  • 8,3 км/л — бензин (город)
  • 9,5 км/л — бензин (шоссе)

Однако главный риск — это вариатор. Если появляются признаки износа, стоимость ремонта может неприятно удивить. В случае покупки экземпляра без полной истории обслуживания существуют высокие шансы на серьёзные затраты.

Что объединяет проблемные внедорожники

Несмотря на различия в марках и возрастах, все пять моделей имеют ряд общих особенностей:

  • высокие расходы на топливо по сравнению с современными альтернативами;
  • риск дорогих ремонтов при скрытых дефектах;
  • сложные или устаревшие трансмиссии;
  • зависимость от надлежащего обслуживания у предыдущего владельца;
  • привлекательная цена, скрывающая потенциальные затраты.

Такие характеристики превращают выгодную на первый взгляд покупку в долгосрочные расходы.

Как выбрать внедорожник и не попасть в ловушку

  1. Изучите историю обслуживания — предпочтение стоит отдавать экземплярам с документальными подтверждениями всех процедур.

  2. Избегайте машин с транcмиссиями, известными хроническими проблемами, особенно если обслуживание неизвестно.

  3. Проверьте реальный расход топлива по независимым тестам.

  4. Обязательно проведите диагностику двигателя, вариатора или автомата до покупки.

  5. Оцените стоимость типичных ремонтов заранее — многие модели выглядят выгодно только до первого обслуживания.

Эти рекомендации помогают избежать ситуаций, когда автомобиль превращается в дорогостоящий проект уже через несколько месяцев после покупки.

Популярные вопросы о выборе подержанного внедорожника

Почему многие продают внедорожники уже через год владения?
Из-за реальных затрат на обслуживание и расход топлива, которые оказываются выше ожидаемых.

Какие модели считаются безопасными для покупки?
Обычно — новые поколения с модернизированными моторами и исправленными дефектами.

Стоит ли покупать дизельные версии?
Да, если они обслуживались строго по регламенту. Иначе ремонт может быть дорогим.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Темы ремонт бензин автомобиль
