Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

На льду ведут себя как танки: 4 кроссовера за 2 млн, которые вытащат из любой зимней передряги

Subaru XV, Volvo XC60, BMW X3 лидеры по зимней управляемости
Авто

Автомобильный эксперт Виноградов выделил несколько моделей с полным приводом, способных обеспечить стабильность и предсказуемость на зимней дороге. Не все системы AWD ведут себя одинаково, и даже электроника не всегда компенсирует конструктивные особенности. Тем не менее на рынке есть машины, которые демонстрируют уверенное управление на льду и снегу.

BMW X3
Фото: Wikipedia by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
BMW X3

В подборку вошли четыре кроссовера стоимостью около 2 млн рублей.

Subaru XV

Марка традиционно ассоциируется с надежным поведением на скользком покрытии благодаря симметричному полному приводу и энергоемкой подвеске. На рынке встречаются автомобили 2018-2019 годов с двухлитровым оппозитным мотором FB20D (150 л. с.) и вариатором Lineatronic II.
Двигатель требует внимания к перегреву и качеству топлива, встречается легкий расход масла. Вариатор при регулярной замене масла (каждые 60 тыс. км) способен проходить до 300 тыс. км.

Volvo XC60 (I поколение)

В бюджет около двух миллионов вписываются экземпляры 2014-2015 годов. Уверенность на зимней дороге обеспечивает многодисковая муфта Haldex. Чаще всего под капотом — пятицилиндровый турбодизель 2.4 (190-215 л. с.).
Двигатель склонен к проблемам с роликами и ремнями — их состояние нужно проверять особенно тщательно. Автомат Aisin желательно оценить на мягкость переключений и отсутствие ударов. Салон выполнен очень качественно и обычно не имеет серьезных следов износа до больших пробегов.

BMW X3 (F25, дорестайлинг)

На вторичном рынке за ~2 млн рублей доступны машины 2012-2013 годов, преимущественно с дизелем N47 (190 л. с.). Модель показывает отличное поведение на скользкой дороге благодаря полному приводу xDrive и сбалансированному шасси.
Главный риск — ресурс цепи ГРМ, которая нередко требует замены уже к 100 тыс. км; для ремонта приходится снимать двигатель. Также возможен ускоренный износ тормозных дисков у AWD-версий. Раздатка служит долго при регулярной смене масла.

Volkswagen Tiguan (II поколение)

Автомобили 2018-2019 годов также оснащены муфтой Haldex и уверенно ведут себя зимой. Чаще всего встречается мотор 1.4 TSI поколения EA211. Он избавился от многих проблем предшественника, но блок термостата и водяного насоса в едином пластиковом корпусе иногда дает течь.
У большинства машин — "робот" DSG DQ250. Коробка считается надежной, но при осмотре нужно исключить шумы от двухмассового маховика и сцепления. Салон спокойно выдерживает большие пробеги.

Каждая из представленных моделей по-своему хороша в зимних условиях: одни берут стабильностью полного привода, другие — энергоемким шасси или надежной трансмиссией. При грамотной диагностике и соблюдении регламентов обслуживания все четыре кроссовера способны обеспечить уверенное и безопасное движение на скользких дорогах, оставаясь при этом доступными в пределах бюджета около двух миллионов рублей, сообщает "За рулем".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Темы зима авто машина дорога покупка кроссовер автомобиль
Новости Все >
Ксения Собчак назвала Дональда Трампа своим крашем
Детокс-чаи вызывают обезвоживание и не помогают худеть — диетолог Соломатина
Древняя ДНК показала африканское происхождение домашних кошек — CNN
Конденсат на окнах зимой устраняют с помощью натуральных абсорбентов — Malatec
Американский турист попал в вирусное видео после нападения в Колумбии
Киноа обеспечивает спортсменам долгую энергию и устойчивое насыщение
Риск лимфостаза из-за неудобного бюстгальтера указал онколог-маммолог Игнатов
Повторные подзаряды на 100% повышают тепловую нагрузку
Волочкова опровергла слухи о расставании её дочери с мужем
Экспорт сала из России вырос на 38% — "Агроэкспорт"
Сейчас читают
Гигантский люциан достигает 2,5 метра и более 400 кг — подтвердили учёные
Домашние животные
Гигантский люциан достигает 2,5 метра и более 400 кг — подтвердили учёные
Древесная щепа предотвращает грязь на дорожках — агроном Николай Середа
Недвижимость
Древесная щепа предотвращает грязь на дорожках — агроном Николай Середа
Квазилуну PN7 обнаружили рядом с Землёй — сообщили астрономы Pan-STARRS
Наука и техника
Квазилуну PN7 обнаружили рядом с Землёй — сообщили астрономы Pan-STARRS
Популярное
Пресс тренируется без коврика: простое скручивание стоя работает лучше, чем многие сложные техники

Rак часто необходимо тренироваться, чтобы достичь устойчивых результатов. Рекомендации специалистов о роли регулярности и необходимой частоте тренировок.

Скручивание стоя предложили как простое упражнение для мышц кора
Тайцзи-движения повышают устойчивость голеностопов и коленей
Колени перестают скрипеть, а спина — ныть: как медленные движения тайцзи возвращают телу подвижность
Обновлённый бензин ударит по кошелькам: топливные системы старых машин могут посыпаться лавиной
Скандал может оказаться лишь ширмой: новая версия резко меняет представление о деле Долиной
Цифровые аватары умерших затрудняют принятие утраты — исследователь Шисей Тэй Вероника Эйнуллаева У Жириновского числилось 13 авто на апрель 2022 года Сергей Милешкин Возраст звёзд влияет на яркость сверхновых Ia — астроном Ён Ук Ли Игорь Буккер
Планка меняет тело быстрее тренажёрки: упражнение, которое работает на все мышцы сразу
Освобождение Северска: ВСУ отступили, открыв путь к Славянску и Краматорску
Слишком хороши, чтобы скрывать: пять оттенков, которые превращают зрелые руки в эталон стиля
Слишком хороши, чтобы скрывать: пять оттенков, которые превращают зрелые руки в эталон стиля
Последние материалы
Ксения Собчак назвала Дональда Трампа своим крашем
Детокс-чаи вызывают обезвоживание и не помогают худеть — диетолог Соломатина
Распад сирийской государственности открыл путь джихадистским коалициям — Дарья Митина
Древняя ДНК показала африканское происхождение домашних кошек — CNN
Конденсат на окнах зимой устраняют с помощью натуральных абсорбентов — Malatec
Американский турист попал в вирусное видео после нападения в Колумбии
Влага уменьшает объём волос в непогоду — стилист Галина Тоторина
Киноа обеспечивает спортсменам долгую энергию и устойчивое насыщение
Риск лимфостаза из-за неудобного бюстгальтера указал онколог-маммолог Игнатов
Шарлотка с мандаринами получается менее приторной
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.