На льду ведут себя как танки: 4 кроссовера за 2 млн, которые вытащат из любой зимней передряги

Subaru XV, Volvo XC60, BMW X3 лидеры по зимней управляемости

Автомобильный эксперт Виноградов выделил несколько моделей с полным приводом, способных обеспечить стабильность и предсказуемость на зимней дороге. Не все системы AWD ведут себя одинаково, и даже электроника не всегда компенсирует конструктивные особенности. Тем не менее на рынке есть машины, которые демонстрируют уверенное управление на льду и снегу.

Фото: Wikipedia by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ BMW X3

В подборку вошли четыре кроссовера стоимостью около 2 млн рублей.

Subaru XV

Марка традиционно ассоциируется с надежным поведением на скользком покрытии благодаря симметричному полному приводу и энергоемкой подвеске. На рынке встречаются автомобили 2018-2019 годов с двухлитровым оппозитным мотором FB20D (150 л. с.) и вариатором Lineatronic II.

Двигатель требует внимания к перегреву и качеству топлива, встречается легкий расход масла. Вариатор при регулярной замене масла (каждые 60 тыс. км) способен проходить до 300 тыс. км.

Volvo XC60 (I поколение)

В бюджет около двух миллионов вписываются экземпляры 2014-2015 годов. Уверенность на зимней дороге обеспечивает многодисковая муфта Haldex. Чаще всего под капотом — пятицилиндровый турбодизель 2.4 (190-215 л. с.).

Двигатель склонен к проблемам с роликами и ремнями — их состояние нужно проверять особенно тщательно. Автомат Aisin желательно оценить на мягкость переключений и отсутствие ударов. Салон выполнен очень качественно и обычно не имеет серьезных следов износа до больших пробегов.

BMW X3 (F25, дорестайлинг)

На вторичном рынке за ~2 млн рублей доступны машины 2012-2013 годов, преимущественно с дизелем N47 (190 л. с.). Модель показывает отличное поведение на скользкой дороге благодаря полному приводу xDrive и сбалансированному шасси.

Главный риск — ресурс цепи ГРМ, которая нередко требует замены уже к 100 тыс. км; для ремонта приходится снимать двигатель. Также возможен ускоренный износ тормозных дисков у AWD-версий. Раздатка служит долго при регулярной смене масла.

Volkswagen Tiguan (II поколение)

Автомобили 2018-2019 годов также оснащены муфтой Haldex и уверенно ведут себя зимой. Чаще всего встречается мотор 1.4 TSI поколения EA211. Он избавился от многих проблем предшественника, но блок термостата и водяного насоса в едином пластиковом корпусе иногда дает течь.

У большинства машин — "робот" DSG DQ250. Коробка считается надежной, но при осмотре нужно исключить шумы от двухмассового маховика и сцепления. Салон спокойно выдерживает большие пробеги.