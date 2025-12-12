Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Милешкин

УльЗиС-253 получил брутальный дизайн и идеальный мотор — почему же он исчез

Грузовик УльЗиС-253 стал катализатором промышленности и ушел в небытие
Авто

Возможно, что аббревиатура УльЗиС многим читателям незнакома. Но именно так называлось предприятие, впоследствии переименованное в УАЗ. Да и появилось оно "случайно", из-за войны, с началом которой столичный ЗиС эвакуировали подальше от наступавших немцев. Причем, завод распределили в два города: одна часть оказалась в Ульяновске, вторая — в Миассе (Челябинская область), где создали завод УралЗиС, позже ставший УралАЗом, известным своими крупнотоннажными грузовиками.

завод малолитражных двигателей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
завод малолитражных двигателей

В июне 1943-го, когда назревал серьезный перелом в войне в нашу сторону, Наркомат, ведавший средним машиностроением, выдал приказ о постройке массового грузовика для послевоенных нужд. Проектированием машины занималось специально созданная группа НАТИ (научный автомоторный институт) под началом А. А. Душкевича. Интересно: в коллективе работал уже тогда известный журналист Юрий Долматовский. По "совместительству" он являлся кандидатом технических наук.

Как создавали УльЗиС-253

Грузовик собирали в оперативном порядке, с использованием готовых технологий и доступных узлов, агрегатов. Первая проблема — двигатель. Предполагалось использовать дизель, которого в стране просто не было. Правда, еще до войны разрабатывался мотор на тяжелом топливе под странным для современного россиянина названием КОДЖУ. Между тем расшифровка была простой — "Коба" (подпольная кличка Сталина) плюс Джугашвили (настоящая фамилия вождя). В 1935-м оставалось только довести дизель, переименованный в МД-23 и прошедший испытания, "до ума". Даже назначили в Уфе производственную площадку. Но почти сразу же ее отдали авиапрому: страна готовилась к войне.

Двигатель и кабина УльЗиС-253

Тогда было решено позаимствовать движок у союзника — США. Конструкторам приглянулся уже хорошо известный в СССР 3-71 от Detroit Diesel. Простой, двухтактный трехцилиндровый мотор объемом в 1200 "кубиков" примерно в 110 л. с. устанавливался на поставляемые по ленд-лизу трактора Allis-Chalmers HD-7W (сцепление взяли тоже от него). Их использовали в качестве тягачей. Впрочем, этот агрегат ставили и на грузовые машины от компании GMC.

С кабиной тоже заморачиваться не стали: взяли за основу бескаркасную (она легче рамной) конструкцию "Студебеккера", хорошо известного в Красной Армии. Но пришлось провести, как бы сейчас сказали, рестайлинг. Чтобы получить третье место в кабине, ее немного, на 20 см, расширили. А заодно преобразили внешний вид: передок, крылья. В результате к 1944 году получился грузовик с оригинальным, привлекательным дизайном: брутальным — если говорить по-современному. Стоит заметить: к экстерьеру свою руку приложил Долматовский. Им было разработано множество эскизов, особенно "мучили" фары: их то утапливали в крылья, пытаясь улучшить дизайн, то делали отдельно для облегчения обслуживания. Позаботились даже о рабочем месте водителя, сделав сиденье регулируемым по высоте, что было неслыханным новшеством! Такую машину можно и самому Верховному показать, что и сделали в Сокольниках, где как раз проходила автовыставка.

Производство УльЗиС-253

Для крупномасштабного выпуска грузовик немного упростили, внешний вид сделали малость поскромнее, убрали хром с передка и боков. Машине присвоили название, которое в полном виде выглядело так: УльЗиС-253 НАТИ. От своего "одноклассника" ЗиС-5 новинка отличалась сдвинутой вперед кабиной, что позволило установить более длинный, в 3,7 м, кузов. Вот только производство УльЗиСа в Ульяновске таки не начали: по указке сверху предприятие срочно переориентировали на выпуск полуторки ГАЗ-ММ. После войны стране нужна была простая и понятная, проверенная машина, чтобы быстрее справиться с разрухой.

Продолжение истории 253-го

Бросать проект было жалко и тогда производство решили разместить в Новосибирске — там планировали еще в 1942-м построить автозавод НАЗ. Но работы стартовали только в 1946-м и практически на голом месте. Первый НАЗ-253 выехал из заводских ворот в 1947 году. Но тут в дело вмешалась политика, а именно так хорошо известные современной России санкции. США запретили поставлять в СССР оборудование, имевшее стратегическое значение. Понятно, что к таковым относился и дизельный двигатель. Вот ведь как — спустя десятилетия мы наступаем на одни и те же грабли!

В итоге НАЗ упразднили, а на его площадях организовали предприятие по выпуску химических концентратов. Но и на этом история дизельного грузовика не закончилась — документацию и оборудование переправили в Минск, где в 1950-м начали серийно производить 25-тонный МАЗ-525, а позже МАЗ-530, бравший на борт уже 40 т. Затем в серию пошли тягачи для военных нужд — никаких импортных комплектующих в них не должно быть по определению.

На этом история УльЗиС-253 закончилась — машина до наших дней, увы, не дожила: осталось лишь несколько старых фото. Но грузовик оставил яркий след в истории — он стал своеобразным "катализатором" промышленности, благодаря которому (конечно, не только ему) построили несколько предприятий: пусть и не все они пошли по пути автопрома.

Автор Сергей Милешкин
Сергей Милешкин — внештатный автор Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
Темы автопром автомобиль
Новости Все >
Новая противодроновая система станет оружием будущего — аналитик Герасимов
Всероссийский атаман выступил на Совете по военно‑патриотическому воспитанию
Рост цен на ОСАГО связан с волной страховых мошенничеств — автоэксперт Ладушкин
Лариса Долина заявила, что музыка спасает от всего плохого
Зимний холод снижает ресурс двигателя при запуске отметил Jalopnik
Россиянам рекомендуют игнорировать любые SMS с незнакомых номеров — эксперт Власов
Маньпупунёр привлекает путешественников природными столбами-останцами — гиды
Красный, бордо и нюд стали основными оттенками зимнего педикюра — Purepeople
Яйца С0 дольше лежат на полках из-за низкого спроса и цены
Хлорофитум, нефролепсис и плющ повышают влажность воздуха в квартире
Сейчас читают
Конвенция усилила защиту глубоководных акул от вымирания — Scientific American
Наука и техника
Конвенция усилила защиту глубоководных акул от вымирания — Scientific American
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Красота и стиль
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Популярное
Формальный запрет остаётся, но свет меняется: дискуссия о LED в галогене становится всё острее

Светодиоды против галогена: новое поколение ламп ломает старые правила и доказывает, что запрет не всегда равен опасности.

Галогеновые фары старых авто часто дают недостаточный свет
Европейская политика усиливает риск военной эскалации — экономист Аннамария Артнер
Карты перетасованы заново: многополярность разбирает западную монополию на кирпичики нового порядка
США предлагают Европе восстановить импорт энергоресурсов из России
Разговор становится жёстче: Гордон направила Долиной предупреждение, которое нельзя игнорировать
Дом казначея в Йорке стал частью городских легенд — Paranormal Globe Вероника Эйнуллаева Лунный реголит содержит ионы земной атмосферы — University of Rochester Александр Рощин Грузовик УльЗиС-253 стал катализатором промышленности и ушел в небытие Сергей Милешкин
Небо подавало знаки, но их никто не увидел: крылатые хищники могли раскрыть тайну пропавшей семьи
Глава Банка Италии считает, что наступает эпоха дедолларизации
Водителям готовиться к удару: новые штрафы 2026 года окажутся самыми жёсткими за последние годы
Водителям готовиться к удару: новые штрафы 2026 года окажутся самыми жёсткими за последние годы
Последние материалы
Россиянам рекомендуют игнорировать любые SMS с незнакомых номеров — эксперт Власов
Маньпупунёр привлекает путешественников природными столбами-останцами — гиды
Красный, бордо и нюд стали основными оттенками зимнего педикюра — Purepeople
Яйца С0 дольше лежат на полках из-за низкого спроса и цены
Хлорофитум, нефролепсис и плющ повышают влажность воздуха в квартире
Вращение черной дыры искривило пространство-время
Заболевания полости рта выявляют у большинства собак старше трёх лет — Wamiz
Ужесточение контроля ЦБ сократило выдачу кредитных карт — экономист Беляев
Силовые после 50 лет улучшают сон и самочувствие — Prevention
Иск Центробанка к Euroclear может завершиться в пользу России — юрист Лабин
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.