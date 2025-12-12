УльЗиС-253 получил брутальный дизайн и идеальный мотор — почему же он исчез

Грузовик УльЗиС-253 стал катализатором промышленности и ушел в небытие

Возможно, что аббревиатура УльЗиС многим читателям незнакома. Но именно так называлось предприятие, впоследствии переименованное в УАЗ. Да и появилось оно "случайно", из-за войны, с началом которой столичный ЗиС эвакуировали подальше от наступавших немцев. Причем, завод распределили в два города: одна часть оказалась в Ульяновске, вторая — в Миассе (Челябинская область), где создали завод УралЗиС, позже ставший УралАЗом, известным своими крупнотоннажными грузовиками.

В июне 1943-го, когда назревал серьезный перелом в войне в нашу сторону, Наркомат, ведавший средним машиностроением, выдал приказ о постройке массового грузовика для послевоенных нужд. Проектированием машины занималось специально созданная группа НАТИ (научный автомоторный институт) под началом А. А. Душкевича. Интересно: в коллективе работал уже тогда известный журналист Юрий Долматовский. По "совместительству" он являлся кандидатом технических наук.

Как создавали УльЗиС-253

Грузовик собирали в оперативном порядке, с использованием готовых технологий и доступных узлов, агрегатов. Первая проблема — двигатель. Предполагалось использовать дизель, которого в стране просто не было. Правда, еще до войны разрабатывался мотор на тяжелом топливе под странным для современного россиянина названием КОДЖУ. Между тем расшифровка была простой — "Коба" (подпольная кличка Сталина) плюс Джугашвили (настоящая фамилия вождя). В 1935-м оставалось только довести дизель, переименованный в МД-23 и прошедший испытания, "до ума". Даже назначили в Уфе производственную площадку. Но почти сразу же ее отдали авиапрому: страна готовилась к войне.

Двигатель и кабина УльЗиС-253

Тогда было решено позаимствовать движок у союзника — США. Конструкторам приглянулся уже хорошо известный в СССР 3-71 от Detroit Diesel. Простой, двухтактный трехцилиндровый мотор объемом в 1200 "кубиков" примерно в 110 л. с. устанавливался на поставляемые по ленд-лизу трактора Allis-Chalmers HD-7W (сцепление взяли тоже от него). Их использовали в качестве тягачей. Впрочем, этот агрегат ставили и на грузовые машины от компании GMC.

С кабиной тоже заморачиваться не стали: взяли за основу бескаркасную (она легче рамной) конструкцию "Студебеккера", хорошо известного в Красной Армии. Но пришлось провести, как бы сейчас сказали, рестайлинг. Чтобы получить третье место в кабине, ее немного, на 20 см, расширили. А заодно преобразили внешний вид: передок, крылья. В результате к 1944 году получился грузовик с оригинальным, привлекательным дизайном: брутальным — если говорить по-современному. Стоит заметить: к экстерьеру свою руку приложил Долматовский. Им было разработано множество эскизов, особенно "мучили" фары: их то утапливали в крылья, пытаясь улучшить дизайн, то делали отдельно для облегчения обслуживания. Позаботились даже о рабочем месте водителя, сделав сиденье регулируемым по высоте, что было неслыханным новшеством! Такую машину можно и самому Верховному показать, что и сделали в Сокольниках, где как раз проходила автовыставка.

Производство УльЗиС-253

Для крупномасштабного выпуска грузовик немного упростили, внешний вид сделали малость поскромнее, убрали хром с передка и боков. Машине присвоили название, которое в полном виде выглядело так: УльЗиС-253 НАТИ. От своего "одноклассника" ЗиС-5 новинка отличалась сдвинутой вперед кабиной, что позволило установить более длинный, в 3,7 м, кузов. Вот только производство УльЗиСа в Ульяновске таки не начали: по указке сверху предприятие срочно переориентировали на выпуск полуторки ГАЗ-ММ. После войны стране нужна была простая и понятная, проверенная машина, чтобы быстрее справиться с разрухой.

Продолжение истории 253-го

Бросать проект было жалко и тогда производство решили разместить в Новосибирске — там планировали еще в 1942-м построить автозавод НАЗ. Но работы стартовали только в 1946-м и практически на голом месте. Первый НАЗ-253 выехал из заводских ворот в 1947 году. Но тут в дело вмешалась политика, а именно так хорошо известные современной России санкции. США запретили поставлять в СССР оборудование, имевшее стратегическое значение. Понятно, что к таковым относился и дизельный двигатель. Вот ведь как — спустя десятилетия мы наступаем на одни и те же грабли!

В итоге НАЗ упразднили, а на его площадях организовали предприятие по выпуску химических концентратов. Но и на этом история дизельного грузовика не закончилась — документацию и оборудование переправили в Минск, где в 1950-м начали серийно производить 25-тонный МАЗ-525, а позже МАЗ-530, бравший на борт уже 40 т. Затем в серию пошли тягачи для военных нужд — никаких импортных комплектующих в них не должно быть по определению.

На этом история УльЗиС-253 закончилась — машина до наших дней, увы, не дожила: осталось лишь несколько старых фото. Но грузовик оставил яркий след в истории — он стал своеобразным "катализатором" промышленности, благодаря которому (конечно, не только ему) построили несколько предприятий: пусть и не все они пошли по пути автопрома.