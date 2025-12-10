Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Одно слово — и вы уже нарушитель: фразы при остановке ДПС, которые мгновенно превращаются в штраф

Игнорирование требований ГАИ грозит наказанием водителю
Авто

Даже рутинная остановка инспектором ДПС может закончиться для водителя серьёзными санкциями. В практике есть как минимум три распространённых нарушения, которые совершают сами автомобилисты — часто без злого умысла.

Проверка документов на дороге
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Проверка документов на дороге

Невыполнение законного требования инспектора — штраф до 4000 рублей или арест

  • Статья: ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ.
  • Наказание: штраф до 4000 рублей, административный арест до 15 суток либо обязательные работы до 120 часов.

Речь идёт не только об откровенных конфликтах, но и о повседневных ситуациях: водитель отказывается выйти из автомобиля, игнорирует просьбу открыть багажник, не передает документы. И пассивное, и активное неповиновение образуют состав нарушения.

Как избежать: выполнять законные требования инспектора. Если действия сотрудника вызывают сомнения, правильнее обжаловать их позже, а на месте избежать конфликта. Желательно фиксировать происходящее на видео и привлекать свидетелей.

Отказ от медицинского освидетельствования — штраф 45 000 рублей и лишение прав

  • Статья: ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ.
  • Наказание: штраф 45 000 рублей и лишение прав на 1,5-2 года (с 1 января 2025 года). Для тех, кто не имеет прав или уже лишён, возможен арест на 10-15 суток.

Состав правонарушения считается завершённым в момент отказа — не важно, был ли водитель трезв или имелись ли у инспектора достаточные основания направлять его к врачу. Доказательства опьянения суду не требуются, достаточно оформленного отказа.

Как избежать: трезвому водителю следует соглашаться на освидетельствование. Любые предложения "не тратить время" и отказаться — рискованная ловушка. Отказ от проверки алкотестером на месте ещё не образует нарушение, но отказ ехать к врачу — уже да.

Игнорирование сигнала остановки — штраф до 10 000 рублей

  • Статья: ч.2 ст. 12.25 КоАП РФ.
  • Наказание: штраф от 7000 до 10 000 рублей (с 18 июля 2025 года). Повторное нарушение — штраф 10 000 рублей либо лишение прав до шести месяцев.

Если водитель проезжает мимо инспектора, подавшего сигнал жезлом, ссылка на то, что "не заметил" или "думал, что это не мне", от ответственности не спасает. Ранее штраф составлял 800 рублей, но теперь санкция значительно жёстче.

Как избежать: при любом сомнении лучше остановиться. После остановки инспектор обязан соблюдать установленные законом процедуры, в том числе представиться.

Почему водители рискуют штрафами

Чаще всего проблемы возникают из-за незнания своих обязанностей, чрезмерной эмоциональности или неверной оценки ситуации. В конфликтных моментах шансы доказать что-либо "на месте" минимальны, а вот получить дополнительный протокол — очень легко, сообщает "За рулем".

Специалисты рекомендуют

  • Фиксировать действия инспектора на видео.
  • Делать отметки в протоколе при несогласии.
  • Выполнять законные требования, а споры переносить в правовое поле — прокуратуру или суд.
  • Сохранять спокойствие, чтобы не ухудшить своё положение.
