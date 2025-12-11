Российский рынок сжимается, как пружина: топ-10 авто до 2 млн, которые ещё не исчезли с продаж

В условиях роста цен на новый автотранспорт поиск доступных моделей превращается в настоящее испытание. Покупатели всё чаще замечают, что даже базовые комплектации автомобилей приближаются к отметке в два миллиона рублей, а дилеры предлагают всё меньше скидок. Тем не менее в российском сегменте всё ещё можно найти машины, которые укладываются в ограниченный бюджет. Об этом сообщает Autonews.
Вторая половина 2025 года показала: стоимость машин продолжает изменения преимущественно в сторону увеличения. Производители корректируют прайс-листы регулярно, а дилерские центры отказываются от крупных акций. Такое сочетание факторов делает покупку нового автомобиля более сложной задачей, особенно в условиях ограниченного бюджета. Исключением остаются предложения от отдельных производителей и линейки, ориентированные на массовый сегмент.
Несмотря на общее подорожание, удалось выделить десять моделей, которые остаются в пределах двух миллионов рублей. Этот перечень включает как кроссоверы, так и седаны, а также автомобили с разными типами коробок передач и мощностью двигателей.
К числу наиболее бюджетных моделей относится Livan X6 Pro. Стоимость начинается от 1 869 900 рублей. Машина оснащена 1,5-литровым двигателем мощностью 103 л. с., работающим в паре с вариатором. Клиренс почти 19 см делает модель удобной для поездок по смешанным покрытиям. Концептуально автомобиль напоминает Lada XRAY, что делает его привлекательным для тех, кто ищет простоту эксплуатации. В комплектацию входят аналоговая приборная панель, 8-дюймовый мультимедийный экран, датчик света и система бесключевого доступа.
JAC JS3 предлагается по цене от 1 989 000 рублей. Он конкурирует с Hyundai Creta и Belgee X50, что делает его интересным вариантом среди компактных кроссоверов. Автомобиль оснащён 1,6-литровым двигателем на 109 л. с. и вариатором. Главной особенностью модели является объёмный багажник на 600 литров — показатель, который значительно выше среднего в сегменте.
Седан Belgee S50 базируется на платформе Geely Emgrand и производится на заводе под Минском. Цена модели составляет 1 999 990 рублей. За эти деньги покупатель получает автомобиль с шестиступенчатым "автоматом" и двигателем на 122 л. с. Такой набор характеристик делает Belgee S50 крайне привлекательным для тех, кто ищет седан с классической автоматической коробкой.
Solaris HS доступен по цене от 1 970 000 рублей, но только в версии с механической коробкой передач. Автомобиль комплектуется 1,6-литровым мотором (123 л. с.) и включает такие опции, как кондиционер, подогрев передних сидений, круиз-контроль и бесключевой доступ. Для своей ценовой категории модель предлагает широкий набор характеристик, что делает её привлекательным вариантом для повседневного использования.
BAIC X55 производится в Калининграде и ориентирован на аудиторию, которая ищет мощный и технологичный автомобиль. Цена начинается от 1 975 000 рублей. Кроссовер оснащён турбодвигателем 1,5 литра мощностью 177 л. с. и семиступенчатой роботизированной коробкой. Даже в базовой версии владельцу доступны цифровая приборная панель, круиз-контроль и датчик дождя.
Livan S6 Pro стоит от 1 984 000 рублей и построен на платформе Geely Coolray. Он оснащён 1,5-литровым мотором на 147 л. с. и семиступенчатым роботом. В отличие от многих конкурентов, автомобиль обладает современным дизайном и хорошей комплектацией. Единственным минусом можно назвать багажник объёмом 418 литров, что несколько ниже типичных показателей в классе.
Haval Jolion удерживает статус одного из самых популярных кроссоверов в стране. В пределах бюджета можно приобрести версию за 1 999 000 рублей, оснащённую 1,5-литровым мотором на 143 л. с. и механической коробкой передач. Модель уже давно зарекомендовала себя как один из самых востребованных автомобилей в сегменте, благодаря сочетанию стоимости и качества.
Haval M6 также предлагается в пределах двух миллионов рублей, но только в версии с механикой. Производство модели было локализовано в Калуге, что позволило сделать автомобиль более доступным. Модель пользуется спросом у тех, кто ценит простоту конструкции и функциональность кроссовера.
Tenet T4 — результат возобновления работы бывшего завода Volkswagen в Калуге. Автомобиль является аналогом Chery Tiggo 4. Модель вышла на рынок в августе 2025 года и быстро нашла свою аудиторию. Цена начинается от 1 999 000 рублей за версию с 1,5-литровым мотором (113 л. с.) и механической коробкой. К ноябрю автомобиль стал одним из самых популярных кроссоверов года.
Замыкает список "Москвич 3". В пределах двух миллионов рублей можно приобрести модель 2025 года с вариатором. Автомобиль оснащён 1,5-литровым турбомотором на 136 л. с. и включает климат-контроль, круиз-контроль и подогрев сидений. Это делает его привлекательным вариантом среди городских кроссоверов.
Покупатели обращают внимание на мощность, тип коробки, вместительность и производительность двигателя. Кроссоверы предлагают улучшенную проходимость и универсальность, тогда как седаны позволяют сократить стоимость владения и обеспечивают хорошую экономичность. Если приоритет — багажное пространство, стоит обратить внимание на JAC JS3. Любителям динамики подойдёт BAIC X55. Тем, кто ищет сбалансированный городской вариант, стоит рассмотреть Belgee S50 или Livan S6 Pro.
Учитывайте стоимость обслуживания и доступность запчастей.
Сравнивайте комплектации — разница может быть значительной.
Проверяйте условия гарантии.
Тестируйте автомобиль перед покупкой, чтобы оценить динамику и комфорт.
Учитывайте назначение автомобиля: город, путешествия или смешанный режим.
Можно ли купить кроссовер дешевле 2 млн рублей?
Да, в список входят Livan X6 Pro, JAC JS3, BAIC X55, Haval Jolion, Haval M6 и Tenet T4.
Есть ли новые седаны до 2 млн рублей?
Да — Belgee S50 и Solaris HS.
Почему так мало вариантов ниже 2 млн?
Из-за роста цен, ограниченных поставок и общей тенденции подорожания автомобилей.
