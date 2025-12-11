Российский рынок сжимается, как пружина: топ-10 авто до 2 млн, которые ещё не исчезли с продаж

Solaris HS доступен от 1,97 млн рублей — Autonews

В условиях роста цен на новый автотранспорт поиск доступных моделей превращается в настоящее испытание. Покупатели всё чаще замечают, что даже базовые комплектации автомобилей приближаются к отметке в два миллиона рублей, а дилеры предлагают всё меньше скидок. Тем не менее в российском сегменте всё ещё можно найти машины, которые укладываются в ограниченный бюджет. Об этом сообщает Autonews.

Фото: commons.wikimedia.org by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Haval M6

Рынок новых автомобилей в 2025 году: что происходит с ценами

Вторая половина 2025 года показала: стоимость машин продолжает изменения преимущественно в сторону увеличения. Производители корректируют прайс-листы регулярно, а дилерские центры отказываются от крупных акций. Такое сочетание факторов делает покупку нового автомобиля более сложной задачей, особенно в условиях ограниченного бюджета. Исключением остаются предложения от отдельных производителей и линейки, ориентированные на массовый сегмент.

Несмотря на общее подорожание, удалось выделить десять моделей, которые остаются в пределах двух миллионов рублей. Этот перечень включает как кроссоверы, так и седаны, а также автомобили с разными типами коробок передач и мощностью двигателей.

Livan X6 Pro: один из самых доступных кроссоверов

К числу наиболее бюджетных моделей относится Livan X6 Pro. Стоимость начинается от 1 869 900 рублей. Машина оснащена 1,5-литровым двигателем мощностью 103 л. с., работающим в паре с вариатором. Клиренс почти 19 см делает модель удобной для поездок по смешанным покрытиям. Концептуально автомобиль напоминает Lada XRAY, что делает его привлекательным для тех, кто ищет простоту эксплуатации. В комплектацию входят аналоговая приборная панель, 8-дюймовый мультимедийный экран, датчик света и система бесключевого доступа.

JAC JS3: компактный, вместительный и доступный

JAC JS3 предлагается по цене от 1 989 000 рублей. Он конкурирует с Hyundai Creta и Belgee X50, что делает его интересным вариантом среди компактных кроссоверов. Автомобиль оснащён 1,6-литровым двигателем на 109 л. с. и вариатором. Главной особенностью модели является объёмный багажник на 600 литров — показатель, который значительно выше среднего в сегменте.

Belgee S50: самый доступный седан конца года

Седан Belgee S50 базируется на платформе Geely Emgrand и производится на заводе под Минском. Цена модели составляет 1 999 990 рублей. За эти деньги покупатель получает автомобиль с шестиступенчатым "автоматом" и двигателем на 122 л. с. Такой набор характеристик делает Belgee S50 крайне привлекательным для тех, кто ищет седан с классической автоматической коробкой.

Solaris HS: альтернатива при ограниченном бюджете

Solaris HS доступен по цене от 1 970 000 рублей, но только в версии с механической коробкой передач. Автомобиль комплектуется 1,6-литровым мотором (123 л. с.) и включает такие опции, как кондиционер, подогрев передних сидений, круиз-контроль и бесключевой доступ. Для своей ценовой категории модель предлагает широкий набор характеристик, что делает её привлекательным вариантом для повседневного использования.

BAIC X55: кроссовер с высокими возможностями

BAIC X55 производится в Калининграде и ориентирован на аудиторию, которая ищет мощный и технологичный автомобиль. Цена начинается от 1 975 000 рублей. Кроссовер оснащён турбодвигателем 1,5 литра мощностью 177 л. с. и семиступенчатой роботизированной коробкой. Даже в базовой версии владельцу доступны цифровая приборная панель, круиз-контроль и датчик дождя.

Livan S6 Pro: компактный седан на платформе популярного кроссовера

Livan S6 Pro стоит от 1 984 000 рублей и построен на платформе Geely Coolray. Он оснащён 1,5-литровым мотором на 147 л. с. и семиступенчатым роботом. В отличие от многих конкурентов, автомобиль обладает современным дизайном и хорошей комплектацией. Единственным минусом можно назвать багажник объёмом 418 литров, что несколько ниже типичных показателей в классе.

Haval Jolion: лидер китайского рынка в России

Haval Jolion удерживает статус одного из самых популярных кроссоверов в стране. В пределах бюджета можно приобрести версию за 1 999 000 рублей, оснащённую 1,5-литровым мотором на 143 л. с. и механической коробкой передач. Модель уже давно зарекомендовала себя как один из самых востребованных автомобилей в сегменте, благодаря сочетанию стоимости и качества.

Haval M6: локализованная модель с привлекательной ценой

Haval M6 также предлагается в пределах двух миллионов рублей, но только в версии с механикой. Производство модели было локализовано в Калуге, что позволило сделать автомобиль более доступным. Модель пользуется спросом у тех, кто ценит простоту конструкции и функциональность кроссовера.

Tenet T4: новый игрок и один из лидеров продаж

Tenet T4 — результат возобновления работы бывшего завода Volkswagen в Калуге. Автомобиль является аналогом Chery Tiggo 4. Модель вышла на рынок в августе 2025 года и быстро нашла свою аудиторию. Цена начинается от 1 999 000 рублей за версию с 1,5-литровым мотором (113 л. с.) и механической коробкой. К ноябрю автомобиль стал одним из самых популярных кроссоверов года.

Москвич 3: доступный вариант с вариатором

Замыкает список "Москвич 3". В пределах двух миллионов рублей можно приобрести модель 2025 года с вариатором. Автомобиль оснащён 1,5-литровым турбомотором на 136 л. с. и включает климат-контроль, круиз-контроль и подогрев сидений. Это делает его привлекательным вариантом среди городских кроссоверов.

Сравнение автомобилей до 2 миллионов рублей: на что ориентироваться

Покупатели обращают внимание на мощность, тип коробки, вместительность и производительность двигателя. Кроссоверы предлагают улучшенную проходимость и универсальность, тогда как седаны позволяют сократить стоимость владения и обеспечивают хорошую экономичность. Если приоритет — багажное пространство, стоит обратить внимание на JAC JS3. Любителям динамики подойдёт BAIC X55. Тем, кто ищет сбалансированный городской вариант, стоит рассмотреть Belgee S50 или Livan S6 Pro.

Советы по выбору машины в 2025 году

Учитывайте стоимость обслуживания и доступность запчастей. Сравнивайте комплектации — разница может быть значительной. Проверяйте условия гарантии. Тестируйте автомобиль перед покупкой, чтобы оценить динамику и комфорт. Учитывайте назначение автомобиля: город, путешествия или смешанный режим.

Популярные вопросы о доступных авто

Можно ли купить кроссовер дешевле 2 млн рублей?

Да, в список входят Livan X6 Pro, JAC JS3, BAIC X55, Haval Jolion, Haval M6 и Tenet T4.

Есть ли новые седаны до 2 млн рублей?

Да — Belgee S50 и Solaris HS.

Почему так мало вариантов ниже 2 млн?

Из-за роста цен, ограниченных поставок и общей тенденции подорожания автомобилей.