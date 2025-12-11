Авто Жириновского Тигр ГАЗ-2330 пережило такие события, о которых до сих пор говорят — судьба машины туманна

У Жириновского числилось 13 авто на апрель 2022 года

По информации на апрель 2022 года, за Владимиром Вольфовичем числилось 13 автомобилей, однако, по неподтвержденным данным, их было гораздо больше. Лидер ЛДПР — яркая личность и поэтому вполне естественно, что среди его личной автотехники попадались не только серийные машины, но и довольно интересные экземпляры.

Фото: Собственная работа by Brattarb, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ё-мобиль

"Юность"

Речь идет о "премиальной" модели 17-местного автобуса ЗиЛ-118, выпускавшихся на базе правительственного лимузина ЗиЛ-111, с двигателем от грузовика "сто тридцатого". Когда "Юность" продемонстрировали Никите Хрущеву, то, как поговаривали, тот пришел в восторг. Автобус показали на шоу в Ницце, где он собрал двенадцать наград. В 1970-м Генри Форд, посетивший ЗиЛ, высказал желание приобрести лицензию на выпуск ЗиЛ-118 или создать совместное предприятие. Но ему отказали. Впрочем, и сами ничего не сделали: крупномасштабное производство этих машин налажено не было: всего с 1963-й по 1994-й выпустили 106 единиц техники. Владимир Вольфович утверждал, что этот микроавтобус он "кому-то подарил", а кому конкретно, уже забыл. Кстати, в юности Владимир проехал на "горбатом" 3 тыс. км из столицы до Тбилиси.

Автомобиль "Тигр" ГАЗ-2330

Эту машину политику в 2006-м подарили на 60-летие (как и "Волгу" ГАЗ-21). Причем, презент оказался в гражданском исполнении — брони фактически не было, как на военных версиях. Полноприводной ГАЗ-2330 с двигателем в 190 "лошадей" выглядел эффектно и поэтому активно использовался в мероприятиях, проводимых ЛДПР. В 2014 году Жириновский отдал машину ополченцам Луганска (ЛНР). Позже "Тигр" по сообщению украинского агентства Еспресо. ТV, подбили — опубликовали фото, где видно выбитые стекла машины, погнутая правая передняя стойка с дверью, крылом и капотом. Данных о дальнейшей судьбе автомобиля нет.

"Ё-мобиль"

Предприниматель Михаил Прохоров, баллотировавшийся на пост Президента РФ, это автомобиль подарил Жириновскому, видимо, надеясь на популяризацию и развитие проекта. Бизнесмен предполагал выпустить семейство городской автотехники, в которое входили бы пикапы, коммерческий транспорт, микроавтобусы и т. п. Главное отличие "ё-мобилей" заключалось в использовании:

кузовных элементов из композитных материалов (базальтовых волокон);

силового агрегата, состоявшего из электромотора, получавшего энергию от конденсаторов;

большой емкости, и роторно-лопастного двигателя.

Увы, проект закончился ничем: в 2014-м Прохоров подарил политику ставшийся экземпляр, ездивший на электрической тяге и питавшийся от стандартных батарей. В следующем году движок "приказал долго жить" — попытки ремонта, а Жириновский за помощью обращался даже к Рогозину, успехом не увенчались.

"Майбах"

Самый престижный автомобиль в коллекции Жириновского — модель 62S. Ее характерная особенность — силовой агрегат в 12 цилиндров с парой турбин объемом в пять с половиной литров, развивавший 612 л. с. Интересно, что в регистрационном номере А271АА98 содержится число "271". Эти цифры регулярно встречаются на машинах, принадлежащих Владимиру Вольфовичу. Но вот что они обозначают — видимо, так и станется загадкой. Но вернемся к самому Maybach: роскошная техника стоимостью в районе 1 млн долларов не могла не привлекать внимание, как коллег-депутатов, так и избирателей. На все нападки лидер ЛДПР отвечал, что автомобиль ему отдали "за долги". Так это или нет, неизвестно, но "Майбах" попал к Жириновскому не новым, а сам Владимир Вольфович называл его "бывшим в употреблении".

Мотоколяска "Кинешма" и "Горбатый"

В первом случае речь идет об удивительной технике: если говорить точнее, это мотоколяска, претендующая на звание автомобиля. Как это "чудо автопрома" попало к политику, выяснить не удалось. Известно лишь, что впоследствии "Кинешма" никак не хотела заводиться и стояла в автопарке, как статичный экспонат. Но политик неоднократно делал попытка отдать машинку кому-то в ремонт, надеясь на восстановление. Что касается легендарного ЗАЗ-965, то это первый автомобиль будущего лидера ЛДПР. Купить его за 3,5 руб. Жириновскому удалось после заграничной командировки. Ибо, как говорил сам Владимир Вольфович, "накопить внутри СССР" даже такую сумму было "невозможно". Еще политик утверждал, что однажды на этой машине задавил поросенка.

Разумеется, в Госдуму и на иные мероприятия (примерно с 2013 года) государственного значения Жириновский ездил на престижном бронированном Mercedes-Benz S600 Pullman Guard в удлиненном кузове. Машина тоже не была новой: в 2013 прекратился выпуск уже следующей, 221-й модели S-class. Был у лидера ЛДПР и Mercedes "попроще" — седан 223-го поколения.

На 70-й день рождения Жириновскому подарили отреставрированный ГАЗ-М20 — "Победу". Ее специально оклеили лозунгами партии и пригнали с малой родины политика — города Алма-Аты. Партийный лидер утверждал, что под капотом этой машины современные двигатель. Также у Владимира Вольфовича было множество "Москвичей": начиная от "400"-й модели (снималась в фильме "Москва слезам не верит, как машина героя Николая) и заканчивая "2141". Давая интервью одному из интернет-изданий, Жириновский говорил, что никогда не отдает из своей коллекции даже сломанные авто — он их просто ставит на прикол. Однако, какова судьба автомузея лидера ЛДПР, пока неизвестно.