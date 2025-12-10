Семь мест, куча опций и бюджетная цена: какие минивэны оказались выгоднее кроссоверов

BAW MPV — самый дешевый минивэн в РФ: 2,7 млн

Минивэны долго уступали место кроссоверам в дилерских шоурумах, но для семей с детьми и тех, кто часто ездит компанией, формат "дом на колёсах" по-прежнему остаётся самым удобным. В 2025–2026 годах российский рынок пополнился сразу несколькими доступными моделями, причём большинство из них — свежие новинки. Разница в цене между участниками достаточно велика, но все они предлагают три ряда сидений и практичный салон. Об этом сообщают Автоновости дня.

Фото: commons.wikimedia.org by Areaseven, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ GAC M8

Самые доступные минивэны: старт до 3,6 млн рублей

Начинает список BAW MPV — самый дешёвый новый минивэн на российском рынке. Это семиместная модель китайского происхождения с ценой от 2 699 000 рублей после снижения прайса в октябре. Автомобиль оснащён 2,0-литровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 144 л. с., который работает в паре с восьмиступенчатым "автоматом" и задним приводом. Машина предлагается в одной, но довольно богатой комплектации: есть набор систем безопасности, подогревы, круиз-контроль, кондиционер и мультимедийная система с 10,25-дюймовым экраном и четырьмя динамиками. Формат "одна комплектация — всё включено" делает выбор простым.

На вторую позицию аналитики поставили Forthing Yacht. С учётом скидок и спецпредложений его можно приобрести примерно за 3 400 000 рублей. Интересно, что обе доступные комплектации — Premium и Ixen — оценены одинаково. Отличие в компоновке салона: в варианте Premium используется формула 2+2+3, а Ixen предлагает схему 2+3+2. Минивэн оснащён 1,5-литровым мотором Mitsubishi, работающим с семиступенчатым "роботом" DCT. В зависимости от версии он развивает 197 или 176 л. с. В списке оснащения можно найти круиз-контроль, круговой обзор, парковочные датчики, контроль "слепых" зон, климат-контроль, бесключевой доступ и обогрев сидений первого и второго ряда; водительское кресло дополнительно получило функцию массажа.

Третий участник бюджетной части рейтинга — Haima 7X с начальной ценой 3 600 000 рублей. Это переднеприводный семиместный минивэн с 1,6-литровым турбодвигателем мощностью 182 л. с. и шестиступенчатым "автоматом". В стандартное оснащение закладывают фронтальные и боковые подушки безопасности и шторки, систему кругового обзора с камерой заднего вида и парктрониками, бесключевой доступ, кнопку запуска двигателя, круиз-контроль и набор электронных ассистентов. Для семейных поездок это сочетание мощности и безопасности выглядит особенно рационально.

Отдельно в этой группе стоит Evolute i-VAN — единственный полностью электрический минивэн в подборке. Его стоимость начинается приблизительно с отметки 3 620 000 рублей с учётом прямой скидки в 300 000 рублей. Машина оснащена синхронным электродвигателем на 122 л. с. и литий-железо-фосфатной батареей ёмкостью 67,5 кВт·ч. Запас хода заявлен до 400 км. В трёхрядном салоне предусмотрен базовый набор комфорта: кондиционер, камера заднего вида с парктрониками, мультимедиа с 10-дюймовым экраном и четырьмя динамиками. Такой вариант подойдёт тем, кто готов экспериментировать с электротягой, но не хочет отказываться от практичности минивэна.

Средний ценовой сегмент: от 4,7 до 5,5 млн рублей

В середине списка расположился JAC RF8 — трёхрядный семиместный минивэн, недавно вышедший на российский рынок. Его цена заявлена на уровне 4 800 000 рублей, а для первых покупателей предусмотрено спецпредложение — около 4 700 000 рублей. Модель выполнена на новой интеллектуальной платформе MUSE (Modular Universal Smart Architecture) и оснащается 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 236 л. с. в паре с восьмиступенчатым "автоматом". В комплектации Flagship, которая является единственной, предусмотрена крупная цифровая панель с экраном диагональю 24,6 дюйма и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, трёхзонный климат-контроль, система очистки воздуха, атмосферная подсветка и аудиосистема с 12 динамиками и сабвуфером. Отдельно отмечается широкий набор систем безопасности и зимний пакет.

Близким по технике, но уже российской сборки, стал Sollers SP7. Это семиместный минивэн, который стоит от 4 990 000 рублей и выпускается в Елабуге. Под капотом установлен 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 237 л. с., соответствующий экологическому стандарту "Евро-6", в сочетании с восьмиступенчатой автоматической коробкой и передним приводом. В перечне оснащения: восемь подушек безопасности, системы автоматического экстренного торможения, контроль "слепых" зон, камеры кругового обзора, датчики давления в шинах, трёхзонный климат-контроль, подогрев и вентиляция сидений первых двух рядов, две 12,3-дюймовые панели (приборная и мультимедийная), аудиосистема с 12 динамиками и беспроводная зарядка для смартфона. Это пример того, как технологии бизнес-класса приходят в семейный сегмент.

На ступень выше располагается Forthing M7, который продаётся в России с 2023 года и стоит порядка 5 500 000 рублей. Этот семиместный минивэн оснащён 2,0-литровым турбомотором мощностью 224 л. с. и классическим восьмиступенчатым "автоматом" ZF. Уже в базовом исполнении предусмотрены "капитанские" кресла второго ряда с электрорегулировками, подогревом и подставкой для ног, подушки безопасности по периметру салона, информационно-развлекательная система с 8-дюймовым дисплеем и комплекс систем активной безопасности. Такой формат особенно интересен тем, кто хочет получить максимальный комфорт для второго ряда.

Ближе к бизнес-классу: от 6 млн рублей и выше

К более дорогим, но по-настоящему оснащённым моделям относится GAC M8. После ухода базовой версии GL самым доступным вариантом стала комплектация GT стоимостью 5 999 999 рублей. Минивэн комплектуется 2,0-литровым бензиновым турбомотором на 231 л. с. в сочетании с восьмиступенчатым "автоматом" Aisin. В стандартное оснащение входят кресла второго ряда с вентиляцией, подогревом и массажем, набор подушек безопасности, система кругового обзора с контролем "слепых" зон, премиальная аудиосистема с восемью динамиками, мультимедиа с 14,6-дюймовым экраном, панорамная крыша и климат-контроль. Такую модель можно рассматривать как комфортный семейный транспорт и как деловой автомобиль.

Следующий представитель премиального сегмента — Hongqi HQ9, заметно подешевевший в октябре. В базовой комплектации Deluxe его стоимость сейчас начинается примерно с 6 299 000 рублей. Минивэн оснащён 2,0-литровой бензиновой "турбочетвёркой" на 245 л. с. с 48-вольтовым стартер-генератором и восьмиступенчатым "автоматом". Модель позиционируется как альтернативный вариант Toyota Alphard. Уже в начальной версии предусмотрены светодиодная оптика, круговой обзор, панорамная крыша, подогрев сидений спереди и сзади, трёхзонный климат-контроль, электропривод боковых дверей и багажника, мультимедийная система с 16,2-дюймовым экраном, аудиосистема с 12 динамиками и проекционный дисплей W-HUD.

Замыкает десятку Wey 80 — один из самых востребованных гибридных минивэнов в России. В семиместной комплектации Premium автомобиль стоит около 6 899 000 рублей, однако благодаря прямой скидке цена снижается примерно на 300 000 рублей. Под капотом работает 1,5-литровый турбомотор мощностью 152 л. с., который агрегатирован с автоматической коробкой и полным приводом. В стандарт входит: многофункциональный руль с электроусилителем, фронтальные и боковые подушки безопасности, светодиодная оптика, люк с электроприводом, трёхзонный климат-контроль с фильтрацией и ультрафиолетовой очисткой воздуха, бесключевой доступ, многочисленные подогревы, мультимедиа с 14,6-дюймовым дисплеем и акустика с восемью динамиками.

Отдельно отмечается, что производитель LADA продолжает разработку собственного минивэна. Сроки его появления напрямую зависят от состояния рынка и спроса: выход такого "однообъёмника" возможен, когда проект станет экономически устойчивым для массового запуска.

Какой минивэн подойдёт именно вам

При выборе минивэна важно учитывать не только цену, но и особенности эксплуатации.

Для тех, кто ищет максимально доступное решение, логично смотреть в сторону BAW MPV или Haima 7X — это классические бензиновые варианты с умеренной ценой. Тем, кому важен комфорт второго ряда и богатое оснащение, стоит обратить внимание на Forthing Yacht, Forthing M7, GAC M8 или Hongqi HQ9. Если интересны новые технологии и экономия топлива, в список попадают Evolute i-VAN (электро) и Wey 80 (гибрид). Для любителей премиальных опций по разумной цене подойдут JAC RF8 и Sollers SP7.

Такое сравнение помогает быстрее сузить круг кандидатов под свои задачи: от семейных поездок до использования автомобиля в деловых целях.

Популярные вопросы о недорогих минивэнах в России

1. Что выгоднее для семьи — минивэн или семиместный кроссовер?

Минивэн обычно предлагает больше пространства в салоне и удобнее по посадке и трансформации, тогда как кроссовер выигрывает по клиренсу и имиджу.

2. Есть ли смысл рассматривать электрический минивэн?

Да, если в регионе развита инфраструктура зарядных станций и большинство поездок приходится на город, Evolute i-VAN может быть интересной альтернативой.

3. Какие модели лучше подходят для смешанной эксплуатации — город и трасса?

Для таких задач подойдут бензиновые и гибридные варианты с мощным мотором и комфортной подвеской: Wey 80, GAC M8, Hongqi HQ9, JAC RF8 или Sollers SP7.