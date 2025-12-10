Обновлённый бензин ударит по кошелькам: топливные системы старых машин могут посыпаться лавиной

В АИ-92 разрешили добавлять до десяти процентов этанола

Решение российских властей разрешить добавлять этанол в бензин марки АИ-92 вызвало бурю обсуждений. Теперь на автозаправках появится топливо с содержанием спирта до 10 %, что, по расчётам чиновников, позволит увеличить объём выпуска горючего и временно смягчить дефицит. Однако для миллионов владельцев машин такая мера может обернуться серьёзными проблемами. Об этом сообщает портал "АвтоВзгляд".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Автомобиль на заправке

Топливо с добавкой спирта: что изменится

После атак на нефтеперерабатывающие заводы в стране сложился ощутимый дефицит горючего. Чтобы компенсировать недостачу, производителям разрешили легально разбавлять АИ-92 этанолом. На первый взгляд — простое решение: добавили 10 % спирта — получили те же 10 % дополнительного объёма бензина. По оценкам экспертов, это позволит выпускать до 100 000 тонн топлива ежемесячно сверх текущего уровня.

Однако водителям расслабляться рано. Несмотря на формально "экологичный" статус биотоплива, этанол имеет физико-химические свойства, которые могут негативно повлиять на двигатель внутреннего сгорания.

Почему мотор скажет спасибо не сразу

Первая и главная особенность — меньшая энергетическая плотность этанола. Проще говоря, в каждом литре спиртового топлива меньше калорий, чем в чистом бензине. Водителю придётся сильнее нажимать на педаль газа, чтобы добиться привычной динамики. Итог — больший расход при меньшей эффективности.

Кроме того, этанол активно растворяет осадок и грязь, которые годами скапливались на дне бензобака. Всё это попадёт в систему питания — насос, топливопроводы и форсунки. Для старых автомобилей с большим пробегом такая встряска может закончиться преждевременным ремонтом.

Проблемы с резиновыми и пластиковыми элементами

Ещё один риск связан с воздействием спирта на материалы топливной системы. Этанол разрушает резиновые уплотнители, прокладки, трубки и сальники. В результате через несколько месяцев эксплуатации возможны течь топлива, "плавающие" обороты и нестабильная работа мотора.

Современные спортивные машины, использующие топливо с высоким содержанием спирта, специально проектируются для таких нагрузок и даже хранятся с пустыми баками, чтобы избежать разрушения компонентов. У массовых же моделей, особенно отечественных, никакой подобной защиты нет.

Пластиковые бензобаки, распространённые на легковушках, страдают особенно сильно: этанол постепенно изменяет структуру пластика, делая его хрупким. Со временем возможны трещины и утечка топлива.

Старый автопарк не готов к биобензину

Если свежие европейские автомобили рассчитаны на использование биотоплива (E10), то большинство машин, эксплуатируемых в России, просто не имеют таких допусков. Средний возраст отечественного автопарка сегодня превышает 15 лет, и инженеры, проектировавшие эти модели, исходили из состава топлива с максимум 5 % спиртовой добавки.

В новых ГОСТах для российских машин подобное соотношение также прописано как безопасный предел. Увеличение доли этанола до 10 % выходит за рамки стандартов, что делает последствия предсказать сложно.

Сравнение: обычный бензин против этанолового

Чтобы понять разницу, достаточно сравнить характеристики двух видов топлива:

Обычный АИ-92: стабильное воспламенение, минимальная коррозия, привычный расход.

стабильное воспламенение, минимальная коррозия, привычный расход. АИ-92 с этанолом (до 10 %): повышенная коррозия, агрессивное воздействие на прокладки, повышенный расход и меньшая мощность.

Для автомобилей с инжекторными двигателями и пластиковыми баками использование второго варианта чревато ремонтом уже через несколько сезонов.

Как себя защитить: советы водителям

Пока производители официально перешли на новую смесь, водителям остаётся следовать нескольким практическим рекомендациям:

Выбирайте АИ-95: в нём доля спирта меньше, а стабильность выше.

в нём доля спирта меньше, а стабильность выше. Регулярно проверяйте состояние топливных шлангов и уплотнений: при малейшем запахе бензина обращайтесь на СТО.

при малейшем запахе бензина обращайтесь на СТО. Не храните автомобиль долго с полным баком этанолового топлива: при длительном контакте спирт разрушает элементы системы.

при длительном контакте спирт разрушает элементы системы. Используйте присадки-антикоррозионные добавки , рекомендованные производителем.

, рекомендованные производителем. Следите за фильтрами: при переходе на новый состав их стоит менять чаще.

Плюсы и минусы этанола в бензине

Плюсы

Временно увеличивает объём выпуска горючего.

Снижает зависимость от нефтепродуктов.

Экологичнее по уровню выбросов.

Минусы

Повышает расход топлива.

Ускоряет коррозию и разрушает резиновые детали.

Несовместим со старыми и отечественными двигателями.

Вызывает нестабильную работу мотора.

Взвесив все "за" и "против", эксперты советуют отнестись к новому топливу с осторожностью и при возможности заправляться более качественными сортами бензина.

Популярные вопросы

Можно ли заливать этаноловое топливо в старый автомобиль

Нет. Двигатели, рассчитанные на бензин без спирта, быстро изнашиваются при постоянном использовании смеси.

Как понять, что в баке этаноловый бензин

У такого топлива характерный сладковатый запах и повышенная испаряемость. Часто на колонках ставится маркировка E10.

Стоит ли ожидать снижения цен

Нет. Добавка спирта увеличивает объём, но не снижает себестоимость.

Что будет, если перепутать и заправить случайно

Единичная заправка вряд ли повредит мотору, но при постоянном использовании появятся перебои и утечки.