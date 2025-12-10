Обновлённый бензин ударит по кошелькам: топливные системы старых машин могут посыпаться лавиной

Решение российских властей разрешить добавлять этанол в бензин марки АИ-92 вызвало бурю обсуждений. Теперь на автозаправках появится топливо с содержанием спирта до 10 %, что, по расчётам чиновников, позволит увеличить объём выпуска горючего и временно смягчить дефицит. Однако для миллионов владельцев машин такая мера может обернуться серьёзными проблемами. Об этом сообщает портал "АвтоВзгляд".
После атак на нефтеперерабатывающие заводы в стране сложился ощутимый дефицит горючего. Чтобы компенсировать недостачу, производителям разрешили легально разбавлять АИ-92 этанолом. На первый взгляд — простое решение: добавили 10 % спирта — получили те же 10 % дополнительного объёма бензина. По оценкам экспертов, это позволит выпускать до 100 000 тонн топлива ежемесячно сверх текущего уровня.
Однако водителям расслабляться рано. Несмотря на формально "экологичный" статус биотоплива, этанол имеет физико-химические свойства, которые могут негативно повлиять на двигатель внутреннего сгорания.
Первая и главная особенность — меньшая энергетическая плотность этанола. Проще говоря, в каждом литре спиртового топлива меньше калорий, чем в чистом бензине. Водителю придётся сильнее нажимать на педаль газа, чтобы добиться привычной динамики. Итог — больший расход при меньшей эффективности.
Кроме того, этанол активно растворяет осадок и грязь, которые годами скапливались на дне бензобака. Всё это попадёт в систему питания — насос, топливопроводы и форсунки. Для старых автомобилей с большим пробегом такая встряска может закончиться преждевременным ремонтом.
Ещё один риск связан с воздействием спирта на материалы топливной системы. Этанол разрушает резиновые уплотнители, прокладки, трубки и сальники. В результате через несколько месяцев эксплуатации возможны течь топлива, "плавающие" обороты и нестабильная работа мотора.
Современные спортивные машины, использующие топливо с высоким содержанием спирта, специально проектируются для таких нагрузок и даже хранятся с пустыми баками, чтобы избежать разрушения компонентов. У массовых же моделей, особенно отечественных, никакой подобной защиты нет.
Пластиковые бензобаки, распространённые на легковушках, страдают особенно сильно: этанол постепенно изменяет структуру пластика, делая его хрупким. Со временем возможны трещины и утечка топлива.
Если свежие европейские автомобили рассчитаны на использование биотоплива (E10), то большинство машин, эксплуатируемых в России, просто не имеют таких допусков. Средний возраст отечественного автопарка сегодня превышает 15 лет, и инженеры, проектировавшие эти модели, исходили из состава топлива с максимум 5 % спиртовой добавки.
В новых ГОСТах для российских машин подобное соотношение также прописано как безопасный предел. Увеличение доли этанола до 10 % выходит за рамки стандартов, что делает последствия предсказать сложно.
Чтобы понять разницу, достаточно сравнить характеристики двух видов топлива:
Для автомобилей с инжекторными двигателями и пластиковыми баками использование второго варианта чревато ремонтом уже через несколько сезонов.
Пока производители официально перешли на новую смесь, водителям остаётся следовать нескольким практическим рекомендациям:
Взвесив все "за" и "против", эксперты советуют отнестись к новому топливу с осторожностью и при возможности заправляться более качественными сортами бензина.
Нет. Двигатели, рассчитанные на бензин без спирта, быстро изнашиваются при постоянном использовании смеси.
У такого топлива характерный сладковатый запах и повышенная испаряемость. Часто на колонках ставится маркировка E10.
Нет. Добавка спирта увеличивает объём, но не снижает себестоимость.
Единичная заправка вряд ли повредит мотору, но при постоянном использовании появятся перебои и утечки.
