Любовь к новым машинам скрывает скрытую зависимость: как покупка нового авто влияет на наши чувства и мозг

Светлана Пуля: покупка автомобиля приносит дофаминовый выброс

Привычка менять автомобиль каждые несколько лет часто воспринимается как любовь к новому или просто традиция. Однако, как объяснила врач-психолог Светлана Пуля, за этим стоит нечто большее, чем простое стремление обновить транспорт.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Передача ключей в автосалоне

Психология покупки нового автомобиля

Покупка нового автомобиля может быть для многих ярким событием, наполненным положительными эмоциями. При этом, как отмечает психолог, мозг переживает мощный выброс дофамина — гормона удовольствия и мотивации, что сопровождается яркими впечатлениями от новизны. Об этом сообщает новостной портал "За рулём". Блеск панелей, запах нового салона, ощущение обновления — всё это дарит сильный, но краткосрочный "вау-эффект". Однако этот эффект быстро проходит, и со временем радость от обладания новой машиной начинает угасать, а мозг требует новых впечатлений.

По словам Светланы Пули, происходит процесс гедонистической адаптации, когда с течением времени воспринимаемое удовольствие от приобретённого нового объекта уменьшается. Это явление схоже с механизмом формирования легкой наркотической зависимости, когда постоянные новые стимулы становятся необходимыми для получения удовольствия. Особенно подвержены этой ловушке успешные и импульсивные люди, часто использующие шопинг как способ справиться со стрессом.

Символ успеха и самооценки

Кроме того, новая машина часто служит публичным символом успеха. Она временно повышает статус и самооценку владельца. Временами, особенно в условиях социальной конкуренции, автомобиль становится важным атрибутом внешнего успеха, что в свою очередь помогает избежать чувства старения или неудачи. Это восприятие часто подкрепляется обществом, где материальные атрибуты напрямую связываются с личными достижениями.

Тем не менее, важно осознавать, что долгосрочное счастье нельзя найти в вещах. Чтобы выйти из этого цикла, психолог советует фокусироваться не на желании иметь что-то новое, а на понимании истинной необходимости в покупке нового автомобиля. Ощущение новизны можно создать и без затрат на покупку машины, достаточно сменить аксессуары в салоне, менять маршруты или слушать новый плейлист.

Решение проблемы: новые источники удовлетворения

Светлана Пуля подчёркивает, что для более долгосрочного удовлетворения важно направить свои ресурсы на вещи, которые дают стабильное счастье. Путешествия, здоровье, образование или хобби могут быть гораздо более продуктивными и полезными источниками для наполнения жизни радостью. Также необходимо работать над собственной самооценкой, чтобы перестать зависеть от внешних атрибутов статуса, таких как новый автомобиль. Простой физический активность, творчество и общение с близкими могут стать настоящими источниками позитивных эмоций, которые обеспечат настоящий, а не временный, дофаминовый эффект.