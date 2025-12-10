Московский Виллис прошёл жестокие испытания — и всё же исчез в самый решающий момент

После доработок "Москвич-416" заинтересовал военных

На момент прихода к власти Никиты Сергеевича Хрущева автопарк СССР мало чем мог "похвастать" в плане внедорожников. В 1950-е кое-где еще пылили американские военные "Виллисы", был "свой" ГАЗ-69 "козлик". Однако эта машина в основном поступала в воинские части, в колхозах, в лучшем случае такое авто было разве что у председателя.

Фото: Own work by Sah68 at Russian Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Москвич-2150, вид спереди

Еще выпускались ГАЗ-М72 — полноприводная легковушка на базе "Победы", и "Москвичи" моделей 410, 411 тоже с колесной формулой 4х4. Однако, все они стояли сравнительно дорого, были капризными в эксплуатации, а ГАЗ-69 частникам не продавали. К тому же, результаты эксплуатации М-72 и "Москвичей" показали, что "раздатка" на последних слабая, как и несущий кузов у полноприводной "Победы". Стало ясно: новый внедорожник нужно создавать не на базе серийных легковушек, а по специальному проекту, т. е. с "нуля".

"Сделайте автомобиль для колхозника!"

Этот клич, брошенный Хрущевым, начальство МЗМА (будущий АЗЛК) восприняло, как руководство к действию. Правда, лозунг не давал никакой гарантии в плане финансирования. Но, тем не менее, к разработке нового недорого полноприводного "Москвича" с индексом "415" в 1957 году приступили. По размерам и общей компоновке спроектированная машина несколько напоминала "Ниву", которую начнут массово производить только через 20 лет, в 1977-м.

А пока на свет появился "московский "Виллис" с рамой в основе, парой дверей, короткой, в 2,03 м колесной базой и клиренсом 22 см. Если говорить об экстерьере, то снаружи советский внедорожник явно напоминал Willys МВ. Однако, в этом не было ничего необычного: на американский джин походил итальянский Fiat Campagnola, первые модели английского Land Rover. На "Москвич-415" решили устанавливать тогда еще только готовящийся к серийному производству 45-сильный агрегат, предназначенный для 407-й модели. Другие основные узлы: КПП, "раздатка", мосты, для удешевления производства унифицировали с М-410.

Испытания были серьезными

Стартовали они в 1959-м в Подмосковье. Машину старались "окунуть" в реальные условия: было пройдено 2 тыс. км по городам, 5 тыс. км по булыжнику и асфальтовым дорогам, 7 тыс. км по грунтовкам. После Московской области машины отправили для дальнейших испытаний на Украину.

На дорогах без неровностей авто развивали 50-70 км/ч, на асфальтовых магистралях скорость достигала 106 км/ч. Расход топлива оказался для того времени весьма приемлемым: в городе 14,8 л, на трассе — 10,4-11 л, грунтовке — 19 л на 100 км. "Москвичи" могли подниматься на гору крутизной в 31° и преодолевать водные преграды глубиной до 60 см. Но мотор в 45 л. с., работал на пределе, сцепление тоже не радовало, разламывались рессоры. Справедливости ради, стоит сказать, что чаще всего поломки были вызваны не тяжелейшими условиями прохождения тестов, а низким качеством комплектующих, материалов, из которых их делали. Тем не менее все испытания внедорожники отработали по полной программе и в требования уложились. Информация о новинке опала в советские газеты и вызвала большой интерес. Тут же запестрели заголовки типа "Скоро у сельчан появится доступный автомобиль" и т. п.

Писали и отрицательные отзывы: в частности, автомобиль ругали за безвкусный дизайн, его отсталость от современных тенденций, как сказали бы сегодня. Критику учли и построили внедорожники, внешне оформленные совсем по-иному: передок стал другим, одна из моделей, 416-я, получила цельнометаллический закрытый кузов. По технической части поставили новые мосты и КПП. Движок, правда, остался прежним. После доработок и новых испытаний с положительными результатами машиной заинтересовались в Министерстве обороны и сельском хозяйстве. Предполагалось, что внедорожник будет производиться на мощностях предприятия "Сибсельмаш".

И опять — увы! Никто заниматься новым "Москвичом" не хотел. В стране к тому времени "нарисовалась" отлаженная система: МЗМА выпускал "Москвичи-407" большим тиражом, часть которого уходила на экспорт за нужную стране валюту. А тут предлагают приостанавливать производство, переоборудовать конвейер, что чревато убытками. Поэтому даже 410-ю и 411-ю полноприводные модели, уже выпускавшиеся серийно, сняли с производства. Что уж тут говорить о 415-м и 416-м…

Что касается "Сибсельмаша", там тоже отнеслись к идее производства внедорожников, мягко говоря, не с восторгом. Предприятие выполняло оборонные заказы и заодно выпускало прицепные сельхозмашины. А в стране — холодная война, грозившая перерасти в "горячую", плюс освоение целины, когда требовалось огромное количество сельхозтехники. В общем, завод был завален заказами под "завязку". В итоге проект полноприводного внедорожника прикрыли, но конструкторы с этим были не согласны и работы по совершенствованию, пусть и неофициально, но велись.

Попытка возрождения

В 1973 году широкой общественности был представлен "Москвич-415С" с обновленным экстерьером, другой КПП и более мощным двигателем в 75 л. с., устанавливаемым на серийную 412-ю модель. Модернизированный внедорожник передали для тестирования в военный институт НИИ-21 (г. Бронницы). Авто снова вызвало интерес, правда, потенциальный заказчик потребовал установить дополнительную "печку", что и было сделано. Но время-то уже упустили.

Неравноправное соревнование

К началу 70-х на "арену автопрома" в сегменте внедорожников выходят, кроме АЗЛК, новые игроки. Ижмаш представил свой вариант — Иж-14, Ульяновск показал будущую "легенду" УАЗ-469, а Тольятти — "Ниву". С последней соперничества, если не считать УАЗа, никто не выдержал, что и неудивительно. "Москвич", получивший индексы 2148 (с брезентовым верхом) и 2150 (с цельнометаллическим кузовом"), разработанный 20 лет назад, никак не мог конкурировать с ВАЗ-2121, созданной на самом современном, итальянском оборудовании. Разумеется, руководство страны отдало предпочтение "Ниве", и на завод в Тольятти рекой потекло финансирование. А история "Москвичей" с колесной формулой 4х4 на этом закончилась. Пара моделей 2150 находится в "Московском транспорте", что на Рогожском валу. Уникальный и единственный "Москвич-415С" силами энтузиастов был восстановлен и теперь его можно видеть в столичном музее "Олдтаймер-Галерея".