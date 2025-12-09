Модернизированный УАЗ стал тише и мягче — но главное изменение скрыто под обшивкой

УАЗ-39094 стал тише благодаря новому моторному ковролину

Об истории этой удивительной марки мы писали ранее, но сегодня хочется остановиться на одной из более поздних моделей — УАЗ-39094, имеющей второе название "Фермер".

Фото: uaz-business.ru is licensed under Public domain УАЗ-39094 Фермер

Предполагалось, что эта машина будет пользоваться особым спросом в сельском хозяйстве, а также у вахтовиков и в иных организациях, где существует система выездов в случае аварийных ситуаций. Производитель не прогадал: действительно полноприводной внедорожник с пониженной передачей оказался востребованным не только у фермеров. Машину можно встретить на самых различных предприятиях: в нефте- и газодобывающих отраслях, в энергетике, у связистов. В авто как раз помещается ремонтная бригада из четырех человек и груз массой до 1,075 т.

Производство "Фермеров"

Первая партия "Фермеров" сошла с конвейера в 1997 году. Изначально машина от своего предшественника "Головастика" УАЗ-452Д отличалась расширенной кабиной и уменьшенным тентованным кузовком сзади. Передний ряд сидений, включая рабочее место водителя, не изменился. О каком-либо комфорте говорить не приходится: автору этих строк пришлось несколько лет проработать на УАЗ-39094. Ехать, восседая фактически на переднем левом колесе, с орущим мотором, установленным в кабине — те еще ощущения. Когда после 500 км дороги на "Фермере" пересаживаешься в свои "Жигули", невольно внутри сами собой появляются слова благодарности ВАЗу — какие удобные и комфортные машины он все-таки делает.

Однако стоит заметить: сегодня Ульяновский автозавод провел ряд работ по модернизации внедорожника. Пусть внешне он остался прежним, но внутри кое-какие изменения есть. В первую очередь, это двигатель. Вместо карбюраторных моделей "417" и "421" теперь устанавливают инжекторные моторы ЗМЗ-409 или УМЗ-4216. Также встречаются, но редко, автомобили с дизельными моторами Cummins, ЗМЗ-514. Расход топлива с такими агрегатами, разумеется, меньше, но стоят они дороже, в обслуживании сложнее, поэтому распространены мало. Так что оптимальный вариант для "Фермера" — инжекторный УМЗ-4216. Его отличия от карбюраторного УМЗ-421:

больший объем — 2,89 вместо 2,45 л;

повышенная, в 105 (есть версии со 112,2) л. с., мощность (ранее — 98 л. с.).

Если сравнивать инжекторный УМЗ с его "коллегой" ЗМЗ-409, то последний более требователен к качеству топлива и масла, но зато динамичнее, устанавливается в основном на "Хантеры". УМЗ-4216 явно лучше карбюраторного: быстрее стартует в морозы, бензина расходует чуть меньше — 10 л/100 км при скорости 60 км/ч. Если же разгоняться до "сотки", потребление топлива возрастет до 15 л/100 км ("максималка" — 115 км/ч). Так что машина подходит для каждодневных неспешных поездок.

Ранее на "Фермер" устанавливалась четырех-, теперь — пятискоростная механическая коробка, работающая в паре с двухступенчатой "раздаткой", посредством которой можно подсоединить к трансмиссии передний мост. С ним автомобиль показывает чуть ли не чудеса проходимости: авто нипочем глубокая грязь, колеи от мощных грузовиков, снег с сугробами или песок. Но стоит отключить "передок" и все: например, зимой машина уже напоминает корову на льду — иногда даже попытка съехать с места превращается в проблему. Летом, правда, другое дело — с одним задним мостом машина уверенно чувствует себя на трассе, грунтовке, легко управляется, благодаря установленному гидроусилителю руля.

Другие новшества в "Фермере"

Производитель учел претензии пользователей и провел модернизацию. Заменили "баранку" — теперь это пухлый и удобный в руках "бублик". Вместо кучи кругляшей приборов поставили один посередине передней панели. На нем — стрелочный спидометр, под которым — другие контрольные индикаторы. Ниже — клавиши, включающие свет и отопление. Под рулем — современный переключатель поворота и стеклоочистителей. Функционирует при легком касании пальцем: предыдущий, "тракторный", приходилось включать, обхватывая всю ручку целиком. Красят машину теперь катафорезным способом: хочется надеяться, что ржаветь УАЗ станет не так активно, как раньше.

Еще одно приятное новшество — ковролин на моторе вместо тоненького кожзама. В салоне стало заметно тише. Также ульяновцы доработали раму: усилили ее в местах, где раньше регулярно появлялись трещины: впереди, на месте крепления гидроусилителя, и сзади, около кузовных опор. В поездке тоже теперь ощущения другие — машина стала ехать плавнее, небольшие ямки и кочки "проглатывает" почти незаметно. Проходимость (с "передком") традиционно отменная. Но, если кому-то и этого не хватает, можно приобрести версию внедорожника, где предусмотрена блокировка дифференциала заднего моста. На сегодня стоимость UAZ СГР с двухрядной кабиной (и такое название "Фермера" тоже встречается) — в районе 1 млн 453 тыс. рублей.