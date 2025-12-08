Уникальный способ купить авто в США экономит тысячи долларов — но есть нюанс, о котором молчат

В США аварийные авто массово продают через аукционы

Каждый день в России совершается множество ДТП с самыми разными последствиями. Однако большинство аварий обычно заканчивается сравнительно незначительными повреждениями. Что в таких случаях делает автовладелец в РФ? Разумеется, ремонтирует машину. Если есть соответствующий страховой полис, то еще и не за свой счет.

Фото: Own work by Laitr Keiows, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Parking lot at HAA Kobe

Иное дело — США. Там стараются по возможности избавиться от автомобиля, даже если он получил (по российским меркам) незначительные повреждения. И делают это через аукционы. В Америке их множество: одни специализируются на продаже только б/у машин без повреждений, другие, наоборот, принимают авто после аварий, "утопленников" и т. д. Сегодня речь пойдет об одной из наиболее популярной площадке в США и мире — аукционе Copart.

История и сегодняшние реалии

Сначала, в 1982 году, это была небольшая компания, занимавшаяся восстановлением битых машин. Но основателю, У. Дж. Джонсону этого показалось мало и к 1990-м фирма, за счет инвестиций расширилась и стала заниматься перепродажей б/у авто. При этом Джонсон самое серьезное внимание уделял современным технологиям. Уже в 1998-м он организовал торги в режиме онлайн, практически почти отказавшись от физического аукциона.

В начале 2000-х компания владела примерно сотней филиалов, раскиданных по стране. С 2007-го начали появляться и зарубежные филиалы. Сегодня "Копарт" реализует через свои площадки свыше 3 млн единиц техники в год. В основном, конечно, это легковые автомобили, но есть и мотоциклы, велосипеды, даже водный транспорт. Любопытна статистика компании: 80% прибыли она получает за счет платы за использования своей онлайн платформы. Остальное — выручка от продажи авто и дополнительные услуги. Например, помощь в оценке аварийных машин, их транспортировке, оформлении документов на вывоз из страны. Интересно, что в самих США битые автомобили в основном покупают не физические или юридические лица, а компании, занимающиеся разборкой машин. А кто продавцы? Тоже не частники — большую долю составляют страховые компании. Например, у вас угнали авто, а такой случай прописан в полисе. Если машину не нашли за 20 суток, страховщики возмещают ее стоимость. Если машину разыскали, но уже через пару месяцев, она становится собственностью страховщика, который старается от техники избавиться, отправив ее на аукцион.

Как покупают машины на Copart

Сначала нужно зарегистрироваться на онлайн площадке. Тут есть два варианта. Первый — Basic Membership, т. е. "базовое членство", не подразумевающее никаких взносов. Достаточно внести данные паспорта и можно приступать к поиску авто. Но! Если вы захотите купить машину, необходимо сначала внести залог в сумме 10% (не менее 600$) от стоимости лота. Эти деньги останутся организатору торгов, если вы их выиграете, а платить за авто откажитесь. Но если и купите, все равно придется заплатить сервисный сбор — 95$. При трехдневной просрочке — еще 50$. Ну, и сама комиссия за ставку варьируется в зависимости от стоимости лота, от 55$ (за машину ценой до 500 долларов) до 165$ (8 тыс. и более в американской валюте).

При этом физическому лицу доступен весьма ограниченный каталог. Иное дело, если у вас платное членство (примерно 200$ в год). Тогда к вашим услугам — полный перечень авто и доступ к некоторым функциям: например, с вас возьму наименьший аукционный сбор. Но есть еще и дополнительные условия: в год нужно покупать не менее 25 машин и тратить на это от 75 тыс. долларов. Совершенно очевидно: если вы живете за пределами США, лично участвовать в аукционных торгах невыгодно — лучше поручить это дело посреднику.

Плюсы и минусы покупки авто на аукционе Copart

Даже с участием посредника, включая растаможку, доставку и т. п., вы сможете сэкономить, как минимум 20% от рыночной стоимости выбранного б/у автомобиля в РФ. При этом, чем машина дороже, премиальнее, тем дешевле она обойдется.

К другим плюсам относятся:

большой выбор: найти можно практически любой автомобиль;

возможность покупки машины в редкой комплектации;

прозрачность истории транспортного средства;

приобретение техники с минимальными повреждениями (цена будет ниже) или просто с пробегом.

Но есть и минусы, среди которых в первую очередь стоит выделить:

риск скрытых дефектов, которые можно обнаружить только при физическом, а не виртуальном осмотре;

покупка запчастей: если авто битое, следует заранее определить, какие детали потребуются, сколько они стоят, и можно ли их купить вообще, если машина — редкой марки;

возможность повреждения при доставке через океан;

растаможка: согласно новым правилам в РФ, утилизационный сбор для авто мощностью свыше 160 л. с. резко увеличивается с 1.12.2025 (в десятки раз).

И последний момент, пожалуй, самый важный — добросовестность посредника. Чтобы не получилось так, что вы отдали задаток и не увидели ни машины, ни денег. Здесь лучший вариант — рекомендации знакомых, уже воспользовавшихся подобными услугами. Отзывы в интернете далеко не всегда бывают настоящими.