Европейская автоотрасль трещит по швам: начался процесс, которого так боялись производители

В Европе началась волна массовых закрытий автозаводов

Закрытие автозаводов в Европе перестало быть исключением и превращается в новый тревожный тренд. Финский Valmet Automotive — предприятие с полувековой историей — полностью остановил производство, и это событие стало символом более крупного кризиса. Нехватка заказов, снижение загрузки мощностей и растущее давление конкурентов подталкивают автопром к масштабной перестройке. Об этом сообщает "Автостат".

Падение, которого не ожидали: почему Valmet стал ключевым сигналом

Завод Valmet Automotive долгие годы оставался важной частью европейской промышленности. На площадке в Уусикаупунки собирались модели разных брендов — от SAAB и Opel до Mercedes-Benz, которые выпускались здесь с 2013 года. Однако в 2025 году предприятие вынуждено было приостановить и сборку, и покрасочные процессы. Работники начали получать уведомления о сокращениях, а руководство признало отсутствие перспектив для новых контрактов.

Этот пример оказался показательным для всей отрасли. Эксперты подчёркивают: если предприятие с такой историей и такой репутацией не может удержаться на рынке, значит, кризис носит системный характер. Основными причинами называют избыточные мощности, падение спроса и конкуренцию со стороны азиатских производителей, чья стоимость и темпы внедрения технологий привлекли внимание потребителей. На фоне этого усиливаются процессы, о которых уже сообщали эксперты, анализируя европейские производственные изменения .

Предупреждения о надвигающемся кризисе звучали ещё год назад. Агентство Bloomberg прогнозировало массовые остановки конвейеров в странах ЕС, указывая на хронически низкую загрузку заводов.

Закрываются гиганты: как крупнейшие бренды переносят производство или сокращают объёмы

Серия остановок производств указывает на изменение всей структуры европейского автопрома. В конце 2024 года Volkswagen объявил о прекращении работы трёх заводов в Германии. Это решение стало самым масштабным за последние десятилетия и напрямую связано с падением спроса на некоторые модели, сложностями с поставками и глобальной конкуренцией.

В начале 2025 года Audi подтвердила остановку выпуска электрокроссоверов Q8 e-tron и Q8 e-tron Sportback в Брюсселе. Последние автомобили сошли с конвейера 8 февраля. Модель, которую считали флагманом электрической линейки, не смогла противостоять давлению рынка и росту предложения со стороны китайских брендов.

Stellantis также оказался в числе компаний, вынужденных пойти на жёсткие меры. В феврале закрыт один из старейших заводов концерна в Лутоне (Великобритания), где выпускались Opel и Vauxhall. Профсоюзы сообщают, что производство во Франции сократится на 11% в ближайшие три года, а к 2028 году объёмы могут снизиться до 587 800 автомобилей.

Эксперты рассматривают эти шаги как вынужденные. Производство электромобилей требует новых компонентов и дорогой инфраструктуры, а спрос на традиционные модели падает. Заводы, построенные под выпуск ДВС, всё чаще становятся экономически невыгодными.

Почему европейский автопром оказался в уязвимом положении

Сложности формируются одновременно из нескольких факторов. Переход к электромобилям требует вложений, которые не все производители готовы делать в короткие сроки. Доля китайских компаний растёт, и они предлагают электромобили по более низким ценам, усиливая конкуренцию.

Дополнительные риски создают торговые ограничения США, которые усложняют экспорт комплектующих и увеличивают себестоимость. Европейские заводы теряют прежние преимущества на фоне глобальной перестройки цепочек поставок.

По оценкам экспертов, под угрозой находятся десятки предприятий ЕС. Это означает не только снижение объёмов производства, но и масштабные социальные последствия — тысячи рабочих мест в зоне риска.

Масштаб потерь: что говорят цифры

Прогнозы профсоюзов и аналитических центров указывают на вероятное сокращение до 100 тысяч рабочих мест в Германии к 2030 году. Volkswagen планирует уменьшить штат на 35 тысяч сотрудников, Audi — на 7,5 тысячи, Bosch — на 18,5 тысячи.

Серьёзные реструктуризации готовят Continental, ZF, Schaeffler, Porsche и Ford. Программы включают перенос производства, автоматизацию и укрупнение площадок. Всё это отражает фундаментальный сдвиг в распределении сил на рынке.

Руководитель ACEA и глава Mercedes-Benz Ола Каллениус отмечает, что времени на адаптацию остаётся мало. Около 70% поставщиков ЕС сообщают о росте давления со стороны китайских производителей, которые быстрее внедряют новые решения и действуют гибче.

Чем кризис европейского автопрома отличается от азиатского и американского

Автомобильные рынки идут разными путями. Европа долго держалась за традиционный подход: высокие стандарты качества, сильные позиции ДВС, развитая кооперация с локальными поставщиками.

Азия сделала ставку на электрификацию значительно раньше. Китайские концерны массово инвестировали в аккумуляторы и локализованное производство, что дало эффект масштаба и снизило себестоимость.

Американский рынок, в свою очередь, активно поддерживается государственной политикой: субсидии, налоговые льготы, защита внутреннего рынка. Новые стандарты безопасности также оказывают влияние — часть решений брендов связана с ужесточением регуляторных требований, о которых ранее сообщалось в обзоре обновлённых отраслевых протоколов .

Европа оказалась между двумя давлениями — технологическим и политическим — и пока не выработала единого ответа.

Популярные вопросы о закрытии европейских автозаводов

Правда ли, что закрывается треть заводов в ЕС

Оценки говорят примерно о 30% предприятий, находящихся в зоне риска, но речь идёт о возможных сценариях, а не о фактических закрытиях.

Почему китайские производители стали главной угрозой

Более низкая себестоимость, быстрый технологический прогресс и расширение экспортных программ создают серьёзное давление на производителей Европы.

Может ли Европа вернуть лидерство

Такой шанс есть при условии ускоренной модернизации, масштабных инвестиций и выхода на рынок массовых электромобилей.