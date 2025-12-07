Тотальные ДТП растут по всей стране: эти машины в 2025-м разбивают так, что чинить уже невыгодно

Количество аварий с полной гибелью авто в РФ выросло на 6% — Зетта Страхование

Рынок автострахования фиксирует ощутимый рост "тотальных" ДТП, и эта тенденция затрагивает как российские, так и иностранные марки. Страховые компании отмечают, что увеличивается число аварий, после которых ремонт автомобиля признаётся экономически бессмысленным. В 2025 году статистика сместилась, и рейтинги проблемных моделей стали особенно показательными. Об этом сообщает carexpo.ru.

Фото: freepik.com by fxquadro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Авария

Тревожная динамика: почему тотальные аварии стали встречаться чаще

Страховые компании указывают на устойчивый рост числа случаев конструктивной гибели автомобилей. В базах "Зетта Страхование" фиксируется увеличение примерно на 6% относительно прошлого года. Аналитики рассматривают это как совокупный эффект дорожных условий, повышения стоимости ремонта и роста цен на комплектующие.

По данным центра бизнес-аналитики "Ингосстраха", доля "тотальных" убытков выросла с 2,3% до 2,5% за год. Сдвиг небольшой, но значимый, так как он отражает общую тенденцию удорожания восстановительного ремонта. На фоне роста цен на запчасти многие автомобили получают статус "тоталь" при повреждениях, которые раньше считались умеренными.

В то же время в "Ренессанс страхование" отмечают противоположный эффект: небольшое снижение числа подобных случаев за последние два года. Разница в оценках объясняется сегментами клиентов, модельным рядом и региональной спецификой страхового портфеля.

Какие марки чаще всего получают статус тоталь

Рейтинги страховых компаний показывают, что перечни наиболее уязвимых моделей различаются. Статистика зависит от стоимости деталей, особенностей конструкции, плотности движения и поведения водителей. Ниже — самые частые участники таких аварий по данным разных страховых компаний.

По данным компании "Согласие", в группу наибольшего риска вошли марки Voyah и Zeekr — премиальные китайские автомобили с дорогими кузовными элементами. В тот же список включены Suzuki, Hongqi, Porsche, Audi, Subaru, Honda, Renault и BMW.

В "Абсолют Страхование" лидируют новые автомобили Lada, особенно выпущенные в 2024 году. Среди иностранных брендов наиболее часто в "тоталь" попадали Kia, Hyundai, Toyota и Volkswagen.

Согласно аналитике "Ренессанс страхование", в список проблемных вошли модели BMW X6, Skoda Yeti, Genesis GV80, BMW 7-series, Audi A3, Renault Logan, Audi Q7, Ford Focus, Hyundai ix35 и Audi A4. Такой разброс объясняется разными сегментами: от компактных бюджетных моделей до премиальных кроссоверов.

В "Зетта Страхование" чаще всего в конструктивную гибель уходили Chery, Geely и Volkswagen, что также связывают с высокой стоимостью деталей и большим количеством машин этих марок на дорогах.

Компания "МАКС" фиксирует рост тотальных убытков среди китайских автомобилей, что объясняется удорожанием оригинальных комплектующих.

По данным "Ингосстраха", чаще других "тоталь" фиксировали у Nissan, Toyota, ВАЗ, Honda и Mazda. Наибольшая доля — у Nissan (13%) и Toyota (11,9%).

Где в России тотальные ДТП происходят чаще всего

Региональная статистика показывает, что риски распределяются неравномерно. Частота зависит от трафика, климата, инфраструктуры и плотности крупных дорожных узлов.

По данным "Согласия", к регионам с повышенной концентрацией конструктивной гибели относятся Ульяновская, Томская, Омская и Астраханская области, Санкт-Петербург, Красноярский край, Калининградская, Орловская, Архангельская и Новосибирская области.

"Абсолют Страхование" выделяет Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Ростовскую область. Это регионы с высокой интенсивностью движения и дорогим ремонтом.

По данным "Зетта Страхование", в зоне риска находятся Москва, Нижний Новгород и Санкт-Петербург. Аналитики "Ренессанс страхование" отмечают Пермь, Казань и Новосибирск. "Ингосстрах" называет Челябинскую область, Москву, Приморский край и Новосибирскую область.

Сравнение российских, корейских и китайских брендов

Статистика страховых компаний позволяет сопоставить категории автомобилей.

Российские автомобили чаще получают статус "тоталь" из-за конструктивных особенностей и общей стоимости ремонта.

чаще получают статус "тоталь" из-за конструктивных особенностей и общей стоимости ремонта. Корейские бренды занимают среднюю позицию: ремонт дороже, чем у российских, но дешевле премиума.

занимают среднюю позицию: ремонт дороже, чем у российских, но дешевле премиума. Китайские автомобили попали в зону риска по сочетанию двух факторов: рост цен на оригинальные детали и рост продаж, что увеличивает количество страховых случаев.

Советы по снижению вероятности конструктивной гибели автомобиля

Чтобы уменьшить вероятность признания машины неремонтопригодной, водителям рекомендуют учитывать ряд практических действий:

Избегать движения вплотную за грузовиками.

Не приближаться к высоким бордюрам и металлическим ограждениям.

Учитывать специфику регионов-лидеров по аварийности.

Устанавливать системы активной безопасности.

Регулярно диагностировать тормоза, подвеску и рулевое управление.

Отдельно многие эксперты обращают внимание на необходимость учитывать историю автомобиля, поскольку покупка машины, ранее участвовавшей в авариях, требует большего внимания, чем обычно. Этим вопросам посвящено исследование о том, как выбрать автомобиль после ДТП .

Популярные вопросы

Почему растёт число конструктивных гибелей

Рост стоимости ремонта и подорожание деталей делают восстановление экономически нецелесообразным.

Какие автомобили чаще признают неремонтопригодными

Страховщики отмечают премиальные бренды, китайские модели с дорогими деталями и некоторые новые автомобили российских марок. В этой связи важным становится анализ уровня аварийности автомобилей, представленный в обзоре о самых аварийных моделях 2025 года .

В каких регионах риск выше всего

Московский регион, Санкт-Петербург, крупные промышленные зоны и области с высокой интенсивностью движения.