Тотальные ДТП растут по всей стране: эти машины в 2025-м разбивают так, что чинить уже невыгодно

Рынок автострахования фиксирует ощутимый рост "тотальных" ДТП, и эта тенденция затрагивает как российские, так и иностранные марки. Страховые компании отмечают, что увеличивается число аварий, после которых ремонт автомобиля признаётся экономически бессмысленным. В 2025 году статистика сместилась, и рейтинги проблемных моделей стали особенно показательными. Об этом сообщает carexpo.ru.
Страховые компании указывают на устойчивый рост числа случаев конструктивной гибели автомобилей. В базах "Зетта Страхование" фиксируется увеличение примерно на 6% относительно прошлого года. Аналитики рассматривают это как совокупный эффект дорожных условий, повышения стоимости ремонта и роста цен на комплектующие.
По данным центра бизнес-аналитики "Ингосстраха", доля "тотальных" убытков выросла с 2,3% до 2,5% за год. Сдвиг небольшой, но значимый, так как он отражает общую тенденцию удорожания восстановительного ремонта. На фоне роста цен на запчасти многие автомобили получают статус "тоталь" при повреждениях, которые раньше считались умеренными.
В то же время в "Ренессанс страхование" отмечают противоположный эффект: небольшое снижение числа подобных случаев за последние два года. Разница в оценках объясняется сегментами клиентов, модельным рядом и региональной спецификой страхового портфеля.
Рейтинги страховых компаний показывают, что перечни наиболее уязвимых моделей различаются. Статистика зависит от стоимости деталей, особенностей конструкции, плотности движения и поведения водителей. Ниже — самые частые участники таких аварий по данным разных страховых компаний.
По данным компании "Согласие", в группу наибольшего риска вошли марки Voyah и Zeekr — премиальные китайские автомобили с дорогими кузовными элементами. В тот же список включены Suzuki, Hongqi, Porsche, Audi, Subaru, Honda, Renault и BMW.
В "Абсолют Страхование" лидируют новые автомобили Lada, особенно выпущенные в 2024 году. Среди иностранных брендов наиболее часто в "тоталь" попадали Kia, Hyundai, Toyota и Volkswagen.
Согласно аналитике "Ренессанс страхование", в список проблемных вошли модели BMW X6, Skoda Yeti, Genesis GV80, BMW 7-series, Audi A3, Renault Logan, Audi Q7, Ford Focus, Hyundai ix35 и Audi A4. Такой разброс объясняется разными сегментами: от компактных бюджетных моделей до премиальных кроссоверов.
В "Зетта Страхование" чаще всего в конструктивную гибель уходили Chery, Geely и Volkswagen, что также связывают с высокой стоимостью деталей и большим количеством машин этих марок на дорогах.
Компания "МАКС" фиксирует рост тотальных убытков среди китайских автомобилей, что объясняется удорожанием оригинальных комплектующих.
По данным "Ингосстраха", чаще других "тоталь" фиксировали у Nissan, Toyota, ВАЗ, Honda и Mazda. Наибольшая доля — у Nissan (13%) и Toyota (11,9%).
Региональная статистика показывает, что риски распределяются неравномерно. Частота зависит от трафика, климата, инфраструктуры и плотности крупных дорожных узлов.
По данным "Согласия", к регионам с повышенной концентрацией конструктивной гибели относятся Ульяновская, Томская, Омская и Астраханская области, Санкт-Петербург, Красноярский край, Калининградская, Орловская, Архангельская и Новосибирская области.
"Абсолют Страхование" выделяет Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Ростовскую область. Это регионы с высокой интенсивностью движения и дорогим ремонтом.
По данным "Зетта Страхование", в зоне риска находятся Москва, Нижний Новгород и Санкт-Петербург. Аналитики "Ренессанс страхование" отмечают Пермь, Казань и Новосибирск. "Ингосстрах" называет Челябинскую область, Москву, Приморский край и Новосибирскую область.
Статистика страховых компаний позволяет сопоставить категории автомобилей.
Чтобы уменьшить вероятность признания машины неремонтопригодной, водителям рекомендуют учитывать ряд практических действий:
Отдельно многие эксперты обращают внимание на необходимость учитывать историю автомобиля, поскольку покупка машины, ранее участвовавшей в авариях, требует большего внимания, чем обычно. Этим вопросам посвящено исследование о том, как выбрать автомобиль после ДТП .
Рост стоимости ремонта и подорожание деталей делают восстановление экономически нецелесообразным.
Страховщики отмечают премиальные бренды, китайские модели с дорогими деталями и некоторые новые автомобили российских марок. В этой связи важным становится анализ уровня аварийности автомобилей, представленный в обзоре о самых аварийных моделях 2025 года .
Московский регион, Санкт-Петербург, крупные промышленные зоны и области с высокой интенсивностью движения.
