ГАИ опять застряла в пути: раскрыт неудобный факт, который меняет взгляд на работу инспекторов

Каждая авария на дороге сопровождается стрессом, и ожидание экипажа ГАИ лишь усиливает напряжение. Многие водители уверены, что инспекторы едут слишком медленно, однако причины задержек обычно скрыты глубже, чем кажется на первый взгляд. Большинство факторов связано не с человеческим фактором, а с перераспределением ресурсов, ростом трафика и особенностями регламента. Об этом сообщает портал njcar.ru.
За последние годы дорожная обстановка изменилась значительно. Транспортный поток увеличился, а количество инспекторов — нет. Часть обязанностей перевели на автоматизированные комплексы фиксации нарушений, и экипажей на линии стало меньше, чем было раньше. Это означает, что свободный патруль для выезда на ДТП не всегда находится в зоне доступности.
Даже когда вызов принят, патруль не может бросить предыдущие обязанности. Оформление происшествия — это фиксированная процедура: составление схемы, запись объяснений, проверка документов, фиксация повреждений. Пока инспектор работает на одном месте, новые сообщения продолжают поступать, но прерывать оформление нельзя — оформление каждого ДТП должно быть доведено до конца.
Ситуацию осложняет то, что многие водители вызывают ГАИ и при минимальных повреждениях, хотя европротокол позволяет оформлять мелкие происшествия самостоятельно. Незнание процедуры или страх ошибиться приводит к тому, что даже небольшие царапины превращаются в полноценный вызов. В итоге очередь на обслуживание растёт, а патрульное время расходуется неэффективно.
Даже экипаж, готовый выехать незамедлительно, может оказаться в плотном городе в условиях полного стояния. Пробки становятся серьёзным препятствием, и далеко не всегда включённые маячки помогают. Поток не имеет возможности разойтись, и машина ГАИ движется с той же скоростью, что и общий трафик.
Городская инфраструктура также влияет на скорость реакции. Узкие улицы, отсутствие карманов для объезда, ремонтные работы и высокая загрузка перекрёстков нередко задерживают патруль дольше, чем сами участники ДТП.
При этом в действующем Административном регламенте МВД (приказ №664) не указано конкретное время прибытия сотрудников. Норматив фиксирует порядок действий, но не регламентирует срок, за который инспектор обязан появиться на месте. Это означает, что формально задержка не считается нарушением.
После первичного звонка в дежурную часть принято ожидать около 30 минут. Если по истечении 30-35 минут патруль не прибыл, допускается повторное обращение — через систему "112". Такие сигналы фиксируются отдельным образом и могут повысить приоритет вызова.
Если автомобили мешают транспорту и перекрывают движение, об этом важно сообщить сразу. Оператору нужно объяснить, что машины невозможно переместить без фиксирующей схемы: отсутствует телефон, ведётся дождь, камера не работает или условия не позволяют сохранить позицию транспортных средств. ДТП, создающие затор, обычно направляют инспекторов быстрее.
Ещё один важный фактор — состояние водителей. Если есть основания полагать, что один из участников может быть нетрезв, об этом необходимо сообщить в момент звонка. Запах алкоголя, неустойчивость, изменения поведения — это признаки, которые выводят инцидент в приоритет. Подчёркивается: придумывать подобные признаки нельзя, поскольку предоставление ложных сведений может привести к ответственности. С подобными ситуациями перекликаются случаи, когда инспекторы проверяют водителя на трезвость даже при нулевых показаниях прибора.
Время прибытия инспекторов зависит от загруженности экипажей, количества оформляемых происшествий, расстояния до аварии и дорожной ситуации. Даже при желании прибыть быстрее патруль вынужден соблюдать правила и завершать начатые действия. Это объясняет значительную вариативность времени реагирования.
Водителю важно сохранять спокойствие и действовать в рамках закона: зафиксировать положение автомобилей, предупредить других участников движения, обозначить аварийный участок. Именно корректное поведение помогает избежать новых столкновений и не усугубляет ситуацию.
Нет. Регламент описывает порядок, но не устанавливает строгих временных рамок.
Нет, перемещать транспорт до оформления схемы или решения об использовании европротокола нельзя.
Сначала — в дежурную часть, затем — через "112".
